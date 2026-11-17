di Redazione ZON

In sintesi. American Epic è una serie drammatica di A24 scritta da B.J. Novak e ambientata a Las Vegas, con Nicolas Cage e Chris Pine protagonisti. Al 17 novembre 2026 non ha una data di uscita né una piattaforma confermata: HBO e Amazon sono in prima linea tra gli acquirenti.

I punti chiave American Epic è una serie drammatica di A24 che riunisce per la prima volta sullo schermo Nicolas Cage e Chris Pine.

B.J. Novak, già autore di The Office e Vengeance, è sceneggiatore e produttore esecutivo di American Epic, ambientata a Las Vegas.

Nicolas Cage interpreta il magnate dei casinò Wyatt Pascal e Chris Pine interpreta il pastore del Midwest Bill Massey.

Al 17 novembre 2026 American Epic non ha una data di uscita ufficiale e nessuna rete o piattaforma ha confermato di ospitarla.

HBO e Amazon sono in prima linea nella competizione per i diritti di distribuzione di American Epic.

American Epic è una serie drammatica di A24 che riunisce per la prima volta sullo schermo Nicolas Cage e Chris Pine. La scrive B.J. Novak, già autore di The Office e Vengeance.

Per i diritti di distribuzione di American Epic è in corso una competizione tra i principali acquirenti del settore. HBO e Amazon sono in prima linea.

Di cosa parla American Epic: un magnate e un pastore a Las Vegas

American Epic è ambientata a Las Vegas. I dettagli completi della trama non sono ancora noti, ma le prime anticipazioni indicano i due protagonisti e la loro missione.

Nicolas Cage interpreta Wyatt Pascal, un magnetico magnate dei casinò di Las Vegas. Pascal tenta un’ultima, disperata mossa per proteggere la propria eredità e il proprio nome.

Chris Pine interpreta Bill Massey, un pastore proveniente dal Midwest. I due personaggi si scontrano, ma uniscono anche le forze per un’impresa quasi impossibile: costruire qualcosa di eterno in una delle città più transitorie d’America.

Attore Personaggio Chi è Nicolas Cage Wyatt Pascal Magnate dei casinò di Las Vegas Chris Pine Bill Massey Pastore del Midwest

Chi c’è dietro la serie e quali sono i precedenti dei protagonisti

B.J. Novak è sceneggiatore e produttore esecutivo di American Epic. La serie è prodotta da Cut To, la società di Joe Hipps associata ad A24.

Tra i produttori esecutivi ci sono anche Chris Pine, Ian Gotler per conto di Barry Linen Motion Pictures e Patrick McDonald.

Per Chris Pine è il ritorno a un ruolo televisivo da protagonista a distanza di anni dalla miniserie I Am the Night, uscita nel 2019. Nicolas Cage è coinvolto nella quinta stagione di True Detective, serie di HBO.

Quando esce American Epic e su quale piattaforma arriverà

Al 17 novembre 2026 American Epic non ha una data di uscita ufficiale. Nessuna rete o servizio di streaming ha confermato di ospitare la serie.

Il progetto è in fase di package, cioè viene proposto ai diversi network e alle diverse piattaforme. L’esito della competizione tra gli acquirenti, con HBO e Amazon in prima linea, determinerà dove sarà distribuita.

Domande frequenti Di cosa parla American Epic? American Epic è ambientata a Las Vegas. Nicolas Cage interpreta Wyatt Pascal, magnate dei casinò che tenta un’ultima mossa per proteggere la propria eredità, e Chris Pine interpreta Bill Massey, pastore del Midwest. I due si scontrano e poi uniscono le forze per costruire qualcosa di eterno in una delle città più transitorie d’America. I dettagli completi della trama non sono ancora noti. Chi sono gli attori di American Epic? I protagonisti di American Epic sono Nicolas Cage, nel ruolo di Wyatt Pascal, e Chris Pine, nel ruolo di Bill Massey. È la prima volta che i due recitano insieme sullo schermo. Chi ha scritto American Epic? American Epic è scritta da B.J. Novak, già autore di The Office e Vengeance, che è anche produttore esecutivo. La serie è prodotta da Cut To, la società di Joe Hipps associata ad A24. Quando esce American Epic? Al 17 novembre 2026 American Epic non ha una data di uscita ufficiale. Il progetto è in fase di package, cioè viene proposto a network e piattaforme. Su quale piattaforma uscirà American Epic? Al 17 novembre 2026 nessuna rete o servizio di streaming ha confermato di ospitare American Epic. HBO e Amazon sono in prima linea nella competizione tra gli acquirenti, il cui esito determinerà dove sarà distribuita.