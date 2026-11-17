di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Beautiful in onda mercoledì 18 novembre 2026 su Canale 5, tra le 13.50 e le 14, Electra scopre che Remy ha creato le immagini deepfake che hanno provocato il suo licenziamento dalla Forrester Creations. Remy confessa e impedisce a Electra di lasciare l’appartamento, mentre Will e Ivy difendono Electra alla Forrester.

I punti chiave Beautiful va in onda su Canale 5 mercoledì 18 novembre 2026 tra le 13.50 e le 14.

Electra scopre che Remy ha creato le immagini deepfake che hanno causato il suo licenziamento dalla Forrester Creations.

Remy ammette di aver inviato le immagini false anche a Katie.

Remy impedisce a Electra di uscire dall’appartamento e le chiede di fuggire con lui a New York.

Ivy conferma che Electra era già stata vittima di deepfake a Dallas, e Will insiste che le foto di Electra sono false.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Beautiful di mercoledì 18 novembre 2026 Electra scopre che Remy ha creato le immagini deepfake che hanno provocato il suo licenziamento dalla Forrester Creations.

Beautiful va in onda su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. La soap, ambientata a Los Angeles e ideata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, accompagna il pubblico italiano dal 1990.

Remy confessa a Electra di aver diffuso le foto false

Remy ammette di aver creato e diffuso le immagini false perché non sopportava l’idea che Electra potesse stare con Will o con qualsiasi altro uomo. Quelle immagini l’avevano già emarginata e bullizzata alle scuole superiori, e ora sono la causa del suo licenziamento dalla Forrester Creations.

Remy ammette anche di aver inviato le immagini a Katie.

Remy impedisce a Electra di lasciare l’appartamento

Electra dice a Remy che non la passerà liscia e che finirà in prigione. Quando prova ad andarsene, lui le impedisce di uscire dall’appartamento.

Remy insiste perché Electra fugga con lui a New York, come avevano sempre sognato di fare.

Alla Forrester Will e Ivy difendono Electra

Nella stessa puntata, alla Forrester Creations, Will insiste che le foto di Electra sono dei deepfake.

Ivy conferma che Electra era già stata vittima di deepfake a Dallas. Spiega che quelle immagini avevano distrutto la reputazione della ragazza e l’avevano costretta a trasferirsi a Los Angeles.

Le trame della settimana su Canale 5

Beautiful va in onda su Canale 5 per tutta la settimana. Le trame disponibili riguardano le puntate dal 15 al 21 novembre 2026.

Domande frequenti A che ora va in onda Beautiful su Canale 5? Beautiful va in onda su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. La puntata di mercoledì 18 novembre 2026 è trasmessa in questa fascia. Cosa succede a Beautiful il 18 novembre 2026? Electra scopre che Remy ha creato le immagini deepfake che hanno provocato il suo licenziamento dalla Forrester Creations. Remy le impedisce di lasciare l’appartamento, mentre alla Forrester Creations Will e Ivy difendono Electra. Chi ha creato i deepfake di Electra a Beautiful? Nella puntata del 18 novembre 2026 Remy ammette di aver creato e diffuso le immagini false. Dice di averlo fatto perché non sopportava l’idea che Electra potesse stare con Will o con qualsiasi altro uomo. Cosa dice Ivy a Beautiful sui deepfake di Electra? Ivy conferma che Electra era già stata vittima di deepfake a Dallas. Spiega che quelle immagini avevano distrutto la reputazione della ragazza e l’avevano costretta a trasferirsi a Los Angeles. Quali puntate di Beautiful ci sono dal 15 al 21 novembre 2026? Beautiful va in onda su Canale 5 per tutta la settimana. Le trame disponibili riguardano le puntate dal 15 al 21 novembre 2026.

Fonte: DiLei