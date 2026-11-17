di Redazione ZON

In sintesi. Sony Pictures ha confermato che la versione estesa di Spider-Man: Brand New Day, il film con Tom Holland, uscirà nelle sale degli Stati Uniti il 4 dicembre 2026, con scene inedite e il ritorno di Rosario Dawson nel ruolo di Claire Temple. Le prevendite partono il 19 novembre 2026; per l’Italia non c’è alcuna data.

I punti chiave Sony Pictures ha confermato l’uscita negli Stati Uniti della versione estesa di Spider-Man: Brand New Day il 4 dicembre 2026.

Le prevendite dei biglietti della versione estesa negli Stati Uniti iniziano il 19 novembre 2026.

Rosario Dawson torna nel ruolo di Claire Temple in una sequenza girata ma esclusa dalla versione uscita nelle sale a luglio 2026.

Spider-Man: Brand New Day ha superato i 2,5 miliardi di dollari di incasso mondiale ed è al terzo posto nella classifica storica, dietro Avengers: Endgame e Avatar.

Sony Pictures non ha annunciato alcuna data d’uscita italiana per la versione estesa di Spider-Man: Brand New Day.

Sony Pictures ha confermato che Spider-Man: Brand New Day, il film con Tom Holland, tornerà nelle sale degli Stati Uniti il 4 dicembre 2026 in versione estesa, con scene inedite.

Tra le novità c’è il ritorno di Rosario Dawson nel ruolo di Claire Temple, detta Night Nurse.

Rosario Dawson torna nei panni di Claire Temple, scena esclusa a luglio

Rosario Dawson aveva già girato una sequenza per Spider-Man: Brand New Day, ma nella versione uscita nelle sale a luglio 2026 non c’era. L’esclusione è legata a esigenze di durata e ritmo del film. La versione estesa permette di recuperare quel momento.

Claire Temple è un personaggio nato nell’universo televisivo Marvel con la serie Daredevil. È poi comparsa in Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, dove curava le ferite dei supereroi di strada.

Sony non ha ancora svelato nel dettaglio tutte le modifiche. La sequenza con Claire Temple è l’unica scena aggiuntiva confermata, mentre il contenuto delle altre sorprese resta sconosciuto.

Le date da segnare: prevendite il 19 novembre, sala il 4 dicembre

Evento Data (Stati Uniti) Inizio prevendita biglietti della versione estesa 19 novembre 2026 Uscita in sala della versione estesa di Spider-Man: Brand New Day 4 dicembre 2026 Uscita di Avengers: Doomsday 18 dicembre 2026

Per l’Italia, Sony non ha annunciato alcuna data d’uscita della versione estesa di Spider-Man: Brand New Day.

Le indiscrezioni delle ultime settimane danno la versione estesa a circa 2 ore e 32 minuti. Il montaggio originale dura 2 ore e 25 minuti, sette minuti in meno. Il dato di durata non è stato confermato ufficialmente.

Il film ha superato i 2,5 miliardi di dollari e il terzo posto nella classifica storica

Spider-Man: Brand New Day ha superato i 2,5 miliardi di dollari di incasso mondiale. Nella classifica dei maggiori incassi globali, senza correzione per l’inflazione, è al terzo posto dietro Avengers: Endgame e Avatar.

La nuova uscita precede di due settimane quella americana di Avengers: Doomsday, fissata per il 18 dicembre 2026. Sulla presenza di sequenze legate a Doomsday nella versione estesa non ci sono conferme.

Marvel Studios ha già usato una riedizione per allargare i collegamenti tra i propri film. È successo con il ritorno in sala di Avengers: Endgame, accompagnato da contenuti aggiuntivi che hanno preparato il pubblico a Doomsday.

Domande frequenti Quando esce la versione estesa di Spider-Man: Brand New Day? Negli Stati Uniti la versione estesa di Spider-Man: Brand New Day esce in sala il 4 dicembre 2026. La prevendita dei biglietti inizia il 19 novembre 2026. La versione estesa di Spider-Man: Brand New Day esce in Italia? Sony Pictures non ha annunciato alcuna data d’uscita per l’Italia. Le date del 19 novembre 2026 (prevendite) e del 4 dicembre 2026 (sala) riguardano solo gli Stati Uniti. Chi è Claire Temple e perché torna in Spider-Man: Brand New Day? Claire Temple, detta Night Nurse, è un personaggio nato nell’universo televisivo Marvel con la serie Daredevil e comparso anche in Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. Rosario Dawson aveva girato la sua sequenza per Spider-Man: Brand New Day, ma era stata esclusa dalla versione uscita a luglio 2026 per durata e ritmo; la versione estesa la recupera. Quanto dura la versione estesa di Spider-Man: Brand New Day? Le indiscrezioni indicano circa 2 ore e 32 minuti, contro le 2 ore e 25 minuti del montaggio originale, cioè sette minuti in più. Sony Pictures non ha confermato ufficialmente la durata.