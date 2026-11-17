di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 18 novembre 2026, in onda su Rai3, Renato accetta l’offerta di Alberto Palladini per l’appartamento di Silvia e Michele. Maurizio decide invece di raccontare la verità alle gemelle. L’orario indicato dalle fonti oscilla tra le 20.45 e le 20.50.

I punti chiave Nella puntata del 18 novembre 2026 Renato accetta l’offerta di Alberto Palladini per l’appartamento in cui vivono Silvia e Michele.

Un posto al sole va in onda su Rai3 e le fonti indicano un orario che oscilla tra le 20.45 e le 20.50.

Il 18 novembre 2026 Maurizio decide di raccontare la verità alle gemelle; una fonte colloca il racconto a Manuela e Serena giovedì 19 novembre 2026.

Il 19 novembre 2026 Silvia e Michele devono cercare in fretta un’altra sistemazione, secondo le anticipazioni.

Venerdì 20 novembre 2026 Manuela e Serena devono comunicare a Monica e Micaela il tragico epilogo che riguarda Maurizio.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 18 novembre 2026 Renato accetta l’offerta di Alberto Palladini per l’appartamento in cui vivono Silvia e Michele. Subito dopo Renato è tormentato dai sensi di colpa, mentre Maurizio decide di raccontare la verità alle gemelle.

La soap va in onda su Rai3. L’orario indicato dalle fonti oscilla tra le 20.45 e le 20.50.

Con il sì di Renato, Silvia e Michele rischiano di lasciare Palazzo Palladini

Con l’accettazione di Renato sfuma la possibilità che Silvia e Michele restino a Palazzo Palladini. Secondo le anticipazioni ufficiali per il 18 novembre, Alberto Palladini riserverà a Silvia e Michele anche un altro duro colpo.

Per giovedì 19 novembre 2026 le anticipazioni dicono che Silvia e Michele, davanti alla rigidità di Alberto Palladini, devono cercare in fretta un’altra sistemazione.

La vicenda parte da lunedì 16 novembre 2026, quando Alberto Palladini presenta a Renato un’offerta per l’appartamento. Martedì 17 novembre 2026 Silvia e Michele scoprono che l’acquirente è proprio Alberto Palladini e cercano di correre ai ripari, mentre Renato deve ancora decidere.

Maurizio decide di raccontare la verità sulla notte in cui sono nate le gemelle

Nell’episodio del 18 novembre 2026 Maurizio prende una difficile decisione. Secondo le anticipazioni più dettagliate, vuole raccontare alle gemelle la verità sulla notte in cui sono state concepite, dopo aver provocato una frattura in famiglia.

Il racconto vero e proprio è collocato da una fonte giovedì 19 novembre 2026: Maurizio dice tutta la verità a Manuela e Serena. Subito dopo le sue condizioni precipitano e l’uomo deve tornare in ospedale.

Nella stessa puntata del 18 novembre 2026 Micaela appare sempre più avvitata nel suo lato oscuro, secondo le anticipazioni ufficiali.

Cosa succede dopo: il 20 novembre le gemelle devono dare una notizia tragica

Venerdì 20 novembre 2026 Manuela e Serena dovranno comunicare a Monica e Micaela il tragico epilogo che riguarda Maurizio, secondo le anticipazioni ufficiali per la settimana dal 16 al 20 novembre.