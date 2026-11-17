di Redazione ZON

In sintesi. La seconda puntata della miniserie «177 giorni. Il rapimento di Farouk», diretta da Carlo Carlei con Marco Bocci e Antonia Desplat, va in onda su Rai 1 martedì 17 novembre 2026 alle 21.30 con il terzo e il quarto episodio. La storia ricostruisce il sequestro di Farouk Kassam, durato 177 giorni nel 1992 in Sardegna.

I punti chiave La seconda puntata di «177 giorni. Il rapimento di Farouk» va in onda su Rai 1 martedì 17 novembre 2026 alle 21.30 con gli episodi 3 e 4.

La miniserie, diretta da Carlo Carlei, è partita il 16 novembre 2026 ed è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Farouk Kassam, nato in Canada il 9 maggio 1984, fu rapito a 7 anni a Porto Cervo la sera del 15 gennaio 1992.

Il sequestro di Farouk Kassam durò 177 giorni, tra gennaio e luglio 1992, e il bambino fu tenuto in una grotta sul Monte Albo.

Ai Kassam furono congelati i beni in applicazione della legge antiricatto del 1991, pensata per impedire il pagamento dei riscatti.

Attenzione: spoiler. La seconda puntata di «177 giorni. Il rapimento di Farouk» va in onda martedì 17 novembre 2026 alle 21.30 su Rai 1 con il terzo e il quarto episodio. Di seguito la trama, con i colpi di scena.

Dove vedere la seconda puntata di 177 giorni

La miniserie «177 giorni. Il rapimento di Farouk» è diretta da Carlo Carlei e ha come protagonisti Marco Bocci e Antonia Desplat. È partita lunedì 16 novembre 2026 e gli episodi sono disponibili in streaming e on demand su RaiPlay.

Nel terzo episodio Marion lascia la Sardegna e arriva la lettera di Farouk

Marion, stanca della stampa e dei contrasti con la polizia, si trasferisce a Nizza dalla madre insieme alla figlia Nour, convinta che il fratello sia morto. La madre le propone di vendere la villa di famiglia.

Fateh, dopo un confronto con Franco Orazi, decide di collaborare con la polizia. Le indagini si concentrano su Matteo Boe, bandito sardo già coinvolto in altri sequestri. Per arrivare a lui potrebbe servire la compagna, Sonia Morandi.

Una telefonata a casa Kassam apre la pista del Libano, dove Farouk potrebbe essere stato portato. Intanto Marco Uras e Valeria Loi seguono la pista di Boe e provocano la reazione di Sonia Morandi.

Marion e Fateh promettono di non nascondersi più nulla e lei torna in Sardegna con Nour. Una lettera di Farouk dimostra che il bambino è vivo, ma finisce nelle mani di Marco Uras.

Nel quarto episodio la lettera finisce su Retroscena e Marion lancia un appello a Orgosolo

Marco Uras pubblica la lettera di Farouk sul giornale Retroscena. La polizia dispone il blocco del giornale e lo scontro tra i Kassam e i media si fa più duro.

Marion incontra i familiari di Floriana Bifulco, una ragazza appena liberata da un sequestro. Dopo l’incontro decide di cercare un contatto diretto con i rapitori. Marco Uras, intanto, si interroga sui propri metodi giornalistici e si riavvicina a Valeria Loi.

Gli investigatori seguono Sonia Morandi in Barbagia, ma lei sfugge al controllo e raggiunge Matteo Boe. Gli porta delle medicine: Farouk ha la febbre.

Il giorno di Pasqua Marion lancia un appello nella chiesa di Orgosolo, rivolto a tutte le madri della Sardegna. Le sue parole spingono Graziano Mesina, ex bandito che si trova ad Asti in libertà vigilata, a offrirsi come mediatore.

Cosa accadde davvero a Farouk Kassam nel 1992

Farouk Kassam, nato in Canada il 9 maggio 1984, fu rapito a 7 anni a Porto Cervo, in Costa Smeralda, la sera del 15 gennaio 1992. Intorno alle 20.30 uomini armati di mitra e col volto coperto entrarono nella villa di famiglia.

I banditi dell’Anonima Sarda legarono e imbavagliarono i genitori, Fateh Kassam e Marion Bleriot, e chiusero la sorellina Nour Marie in un armadio. Il sequestro durò 177 giorni, tra gennaio e luglio del 1992. Farouk fu tenuto in una grotta sul Monte Albo, al buio e in condizioni precarie.

I sequestratori credettero che i Kassam fossero molto ricchi. Il nonno di Farouk, Adjab Ali Pirbhai Kassam, era vicino all’Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda, e questo alimentò l’equivoco di una parentela con il principe.

Ai Kassam furono inoltre congelati i beni, in applicazione della legge antiricatto del 1991, pensata per impedire il pagamento dei riscatti.

Il 18 gennaio 1992 migliaia di persone scesero in piazza ad Arzachena, con molti bambini in prima fila, per chiedere la liberazione di Farouk. L’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga inviò un messaggio alla famiglia, mentre papa Giovanni Paolo II lanciò un appello durante l’Angelus.