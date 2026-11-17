di Redazione ZON

In sintesi. Ian Fleming, creatore dell’agente 007, diede al suo protagonista il nome di James Bond, ornitologo nato a Filadelfia il 4 gennaio 1900 e autore del manuale Birds of the West Indies, pubblicato nel 1936. Fleming, birdwatcher dilettante con casa in Giamaica, usò quel nome nel primo romanzo, Casino Royale, uscito nel 1953, perché lo voleva semplice e banale.

I punti chiave L’ornitologo James Bond, nato a Filadelfia il 4 gennaio 1900, ha dato il nome all’agente 007 creato da Ian Fleming.

Ian Fleming prese il nome dal manuale Birds of the West Indies, che James Bond pubblicò nel 1936.

Il primo romanzo di Ian Fleming con protagonista 007, Casino Royale, esce nel 1953.

Nel 1964 James Bond e la moglie Mary Bond visitano Ian Fleming a Goldeneye, in Giamaica, e Fleming muore circa sei mesi dopo.

Amazon ha annunciato Robert Pattinson, quarant’anni, britannico, come nuovo interprete di 007 dopo sei interpreti ufficiali e venticinque film.

Il nome di James Bond, l’agente 007 creato da Ian Fleming, appartiene a un ornitologo di Filadelfia, autore del manuale Birds of the West Indies, pubblicato nel 1936.

La storia torna d’attualità perché Amazon ha annunciato Robert Pattinson, quarant’anni, britannico, come nuovo interprete di 007.

Chi era l’ornitologo James Bond nato a Filadelfia nel 1900

James Bond nasce a Filadelfia il 4 gennaio 1900. Nel 1922 si laurea in economia al Trinity College di Cambridge, poi torna a Filadelfia e lavora come banchiere.

Dopo pochi anni James Bond lascia la banca e parte con un amico per una spedizione naturalistica in Sud America. Cattura uccelli e altri animali per le collezioni dei musei. Una parte degli esemplari viene venduta all’Academy of Natural Sciences di Filadelfia.

Nei Caraibi l’ornitologo viaggia su navi e piroscafi con un fucile, un coltello e una scorta di arsenico, gli strumenti per catturare gli uccelli. In quattro decenni raccoglie più di 290 delle circa 300 specie conosciute nella regione. Nel 1931 scopre alle Bahamas un picchio muratore, riconosciuto solo di recente come specie a sé.

In Giamaica James Bond capisce che gli uccelli dei Caraibi sono più imparentati con quelli nordamericani che con quelli sudamericani. Fissa un confine biogeografico tra le Piccole Antille e Tobago. Nel 1973 il biologo David Lack propone di chiamarlo “Linea di Bond”.

Perché Ian Fleming scelse il nome di quel manuale

Ian Fleming è un birdwatcher dilettante e passa diversi mesi l’anno a Goldeneye, la sua casa in Giamaica. Tra i suoi libri ci sono manuali su conchiglie, flora e uccelli. In una lettera Fleming definirà Birds of the West Indies una delle sue bibbie, da consultare durante le escursioni.

Quando cerca un nome per il protagonista del suo romanzo di spie, Ian Fleming vuole qualcosa di “breve, poco romantico e tuttavia molto virile”. Il suo personaggio è per lui “uno strumento anonimo e contundente nelle mani di un dipartimento governativo”. Serve quindi il nome “più semplice, noioso e banale” possibile.

Il primo romanzo, Casino Royale, esce nel 1953. Fleming, che durante la Seconda guerra mondiale ha lavorato nell’intelligence navale britannica, fa di 007 una fantasia adulta e non un ritratto realistico dello spionaggio.

Come il vero Bond scoprì di aver prestato il nome a 007

Intorno al 1961 il telefono di casa Bond comincia a squillare di continuo, soprattutto per voci femminili che chiedono dell’agente segreto. James Bond e la moglie Mary non capiscono, finché qualcuno li informa di un’intervista alla rivista Rogue. In quell’intervista Ian Fleming dice di aver rubato il nome all’autore di un libro di birdwatching.

Mary Bond scrive a Ian Fleming una lettera scherzosa, come racconterà lei stessa nel libro How 007 Got His Name. Gli rimprovera di aver “sfacciatamente preso il nome di un essere umano reale per il suo furfante!”. Fleming risponde con tre forme di risarcimento:

l’uso illimitato del nome Ian Fleming, per qualunque scopo;

la possibilità di battezzare con quel nome una nuova specie particolarmente orrenda scoperta dall’ornitologo;

un invito permanente a Goldeneye.

Nel 1964 James Bond e Mary Bond fanno visita a sorpresa a Ian Fleming a Goldeneye. Fleming regala all’ornitologo una copia di Si vive solo due volte, con la dedica “Al vero James Bond, dal ladro della sua identità”. I due non si rivedono più: Fleming muore circa sei mesi dopo.

Il nome torna d’attualità con il nuovo 007 Robert Pattinson

Robert Pattinson, noto per i vampiri di Twilight e per The Batman, eredita una saga cinematografica attiva dal 1962. Prima di lui ci sono stati sei interpreti ufficiali di James Bond e venticinque film.

L’ornitologo James Bond muore nel 1989, a 89 anni. Il New York Times titola il suo necrologio: “James Bond, ornitologo, 89 anni; Fleming adottò il suo nome per 007”.

Il cinema l’ha omaggiato anche sullo schermo. Nel film La morte può attendere, del 2002, Pierce Brosnan gira per L’Avana con una copia di Birds of the West Indies e si presenta come ornitologo.