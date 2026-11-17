di Redazione ZON

In sintesi. Il reboot di Baywatch arriverà in Italia su Prime Video nel corso del 2027, senza una data di debutto ancora comunicata, e andrà in onda su Rai 2 dopo la prima finestra di streaming. Negli Stati Uniti la serie di Fox debutta il 6 gennaio 2027 con 12 episodi.

I punti chiave Prime Video ha acquisito il reboot di Baywatch in più territori, tra cui l’Italia, con un accordo mediato da Fremantle che include anche le nove stagioni (241 episodi) della serie originale.

Fox manda in onda la prima puntata del nuovo Baywatch mercoledì 6 gennaio 2027 alle 21:00, ora della costa orientale degli Stati Uniti.

La prima stagione del nuovo Baywatch è composta da 12 episodi ed è coprodotta da Fox Entertainment e Fremantle.

Stephen Amell interpreta Hobie Buchannon e Jessica Belkin interpreta Charlie Vale, la figlia che Hobie non sapeva di avere.

Quattro interpreti della serie originale di Baywatch tornano nel reboot: David Chokachi, Erika Eleniak, Michael Bergin e Kelly Packard.

Il reboot di Baywatch arriverà in Italia su Prime Video nel corso del 2027 e andrà in onda in chiaro su Rai 2 dopo la prima finestra di streaming riservata alla piattaforma. L’accordo tra Fremantle e la rete pubblica italiana è stato presentato al MIPCOM.

Quando esce Baywatch in Italia su Prime Video e Rai 2

Il post che accompagna il trailer ufficiale di Baywatch indica il lancio su Prime Video in Italia a gennaio 2027. Altre ricostruzioni parlano invece di un generico 2027 e dicono che la data non è stata annunciata. Le versioni non coincidono.

Per il reboot di Baywatch non sono stati comunicati il giorno del debutto italiano su Prime Video, la durata dell’esclusiva streaming né il calendario della messa in onda su Rai 2.

Prime Video ha acquisito il reboot di Baywatch in più territori: Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Benelux, Svizzera, Austria, Turchia, Canada, America Latina e India. L’accordo, mediato da Fremantle, include anche il catalogo storico: le nove stagioni di Baywatch (241 episodi) e le due di Baywatch Hawaii.

Negli Stati Uniti il nuovo Baywatch debutta il 6 gennaio 2027 su Fox

Fox ha annunciato che il nuovo Baywatch debutterà mercoledì 6 gennaio 2027 alle 21:00 ora della costa orientale degli Stati Uniti. La prima stagione è composta da 12 episodi.

Fox ha dato il via libera alla serie a settembre 2025. Il reboot di Baywatch è coprodotto da Fox Entertainment e Fremantle.

La trama: Hobie Buchannon scopre di avere una figlia

Nel reboot di Baywatch Hobie Buchannon, figlio di Mitch (il personaggio interpretato da David Hasselhoff nella serie originale), è il capitano dei bagnini. La sua vita viene stravolta dall’arrivo di Charlie Vale, la figlia di cui non conosceva l’esistenza, decisa a seguire la tradizione di famiglia.

Il primo trailer ufficiale globale di Baywatch è uscito il 13 ottobre 2026. Mostra salvataggi in mare, relazioni complicate e un incidente aereo in oceano.

Il cast: Stephen Amell guida i protagonisti e quattro volti storici tornano

Nel reboot di Baywatch Stephen Amell interpreta Hobie Buchannon e Jessica Belkin interpreta Charlie Vale. Gli altri protagonisti sono questi.

Attore Personaggio Hassie Harrison Nat Shay Mitchell Trina Thaddeus LaGrone Brad Noah Beck Luke Brooks Nader Selene

Livvy Dunne, al debutto come attrice, ha un ruolo ricorrente nei panni di Grace. Mary McDonnell è Gayle Buchannon, la madre di Hobie, ruolo che in precedenza era di Wendie Malick.

Dalla serie originale di Baywatch tornano quattro interpreti: David Chokachi (Cody Madison), Erika Eleniak (Shauni McClain), Michael Bergin (J.D. Darius) e Kelly Packard (April Giminski).

Chi c’è dietro la serie: Matt Nix è showrunner e McG ha diretto la première

Matt Nix, autore di Burn Notice, è showrunner e produttore esecutivo del nuovo Baywatch. Tra i produttori esecutivi figurano anche McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz. McG ha inoltre diretto la première.

Domande frequenti Quando esce Baywatch in Italia su Prime Video? Il reboot di Baywatch arriverà su Prime Video in Italia nel corso del 2027. Il post che accompagna il trailer ufficiale indica gennaio 2027, ma altre ricostruzioni parlano solo di 2027 e dicono che la data non è stata annunciata. Il giorno del debutto italiano non è stato comunicato. Quando va in onda Baywatch su Rai 2? Il reboot di Baywatch andrà in onda in chiaro su Rai 2 dopo la prima finestra di streaming riservata a Prime Video. Non sono stati comunicati né la durata dell’esclusiva streaming né il calendario della messa in onda su Rai 2. Quando debutta il nuovo Baywatch negli Stati Uniti? Il nuovo Baywatch debutta su Fox mercoledì 6 gennaio 2027 alle 21:00, ora della costa orientale degli Stati Uniti. La prima stagione è composta da 12 episodi. Chi sono gli attori del nuovo Baywatch? Stephen Amell interpreta Hobie Buchannon e Jessica Belkin interpreta Charlie Vale. Nel cast ci sono anche Hassie Harrison, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Noah Beck e Brooks Nader. Dalla serie originale tornano David Chokachi, Erika Eleniak, Michael Bergin e Kelly Packard. Di cosa parla il reboot di Baywatch? Hobie Buchannon, figlio di Mitch (il personaggio di David Hasselhoff nella serie originale), è il capitano dei bagnini. La sua vita cambia con l’arrivo di Charlie Vale, la figlia di cui non conosceva l’esistenza, decisa a seguire la tradizione di famiglia.