di Redazione ZON

In sintesi. Secondo le anticipazioni pubblicate il 17 novembre 2026, nella serie Tutto per la mia famiglia il personaggio di Harika esce di scena: dopo aver visitato la madre Suzan in carcere, lascia gli Eren dopo aver rubato denaro a Sevgi e non fa ritorno. Il fratello Ömer trova una lettera d’addio.

I punti chiave Secondo le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia, Harika va a trovare la madre Suzan in carcere.

Durante il colloquio Harika scopre che scuole, case e automobili di famiglia sono ancora al loro posto e conclude che Akif ha sacrificato Suzan per proteggere il proprio patrimonio.

Suzan promette alla figlia Harika che dimostrerà la propria innocenza e uscirà dal carcere a testa alta.

Harika, che vive con gli Eren dopo il tracollo finanziario della famiglia, se ne va dopo aver rubato del denaro a Sevgi.

Nella lettera d’addio Harika affida la madre Suzan al fratello Ömer.

Attenzione: spoiler. Secondo le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia, nelle prossime puntate Harika esce di scena: dopo aver visto la madre Suzan in carcere, parte senza fare ritorno.

Si tratta di anticipazioni su scene non ancora andate in onda, costruite sulle trame delle puntate in arrivo.

Che cosa succede a Harika durante la visita a Suzan in carcere

Harika va a trovare la madre Suzan in carcere e parla con lei della situazione creatasi dopo l’arresto. La ragazza scopre che scuole, case e automobili di famiglia sono ancora al loro posto, nonostante le rassicurazioni ricevute in precedenza.

Harika ne ricava che Akif ha sacrificato Suzan per proteggere il proprio patrimonio ed evitare il carcere. Il suo commento è: «Ci ha mentito».

Suzan prova a rassicurare la figlia e promette di non arrendersi:

«Se sarà necessario, ci vorrà un mese, un anno, persino mille anni. Ma farò tutto ciò che è in mio potere, figlia mia. Verrà dimostrato che sono innocente e uscirò da qui a testa alta».

Quando Harika le chiede quali siano i suoi progetti per il momento in cui sarà libera, Suzan ammette di non averne uno preciso. Ipotizza di trasferirsi da Ömer e dalla sua famiglia oppure di tornare nello stesso quartiere.

Perché Harika decide di andarsene dopo il tracollo finanziario

Dopo il tracollo finanziario della famiglia, Harika è costretta a vivere con gli Eren. Non riesce ad abituarsi a uno stile di vita così diverso dal suo e decide di andarsene, dopo aver rubato del denaro a Sevgi.

Ömer trova poi una lettera che la sorella gli ha lasciato. Harika scrive: «So che ti arrabbierai molto con me, ma non avevo altra scelta». Spiega di aver preso quei soldi perché le servono per costruirsi una nuova vita.

Nella lettera Harika affida a Ömer la cura della madre: «Ti affido mia madre». Esprime anche la speranza che un giorno il fratello possa capire le sue ragioni. Il messaggio si chiude con le parole: «Addio, fratello mio».

Che cosa cambia ora per Ömer e per Suzan

Ömer deve fare i conti con la partenza improvvisa della sorella. Su di lui ricade anche la responsabilità di stare accanto a Suzan per tutto il tempo in cui resta in carcere.