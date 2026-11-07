Tutto per la mia famiglia, anticipazioni: Akif minaccia Nebahat

di Redazione ZON

In sintesi. Nella serie Tutto per la mia famiglia, in onda su Canale 5, Nebahat vuole vendicarsi dell’ex marito Akif e accusarlo davanti agli Eren della morte di Veli. Secondo Mediaset Infinity, nella puntata di lunedì 9 novembre 2026 Akif viene avvisato da Kaan, ferma la donna e la minaccia.

Aggiornamenti Aggiornamento del 07/11/2026 alle 08:35 Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da Mediaset Infinity, la storia prosegue nella puntata di lunedì 9 novembre 2026, in onda dalle 16:00 su Canale 5. Nebahat, spinta dalla vendetta, vuole raccontare agli Eren tutte le responsabilità dell’ex marito. Akif però riceve una soffiata da Kaan e riesce a fermarla prima che parli, minacciandola a sua volta. Le anticipazioni di Mediaset Infinity non chiariscono quanto della verità Nebahat abbia già rivelato agli Eren.

I punti chiave Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di sabato 7 novembre 2026, Nebahat rivela alla famiglia Eren che Akif sarebbe responsabile della morte di Veli.

Nebahat ha divorziato da Akif e, secondo le anticipazioni del 7 novembre 2026, sceglie di vendicarsi.

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia definiscono sconvolgente la verità raccontata da Nebahat alla famiglia Eren.

Harika si mette nei guai durante una lezione di guida nella puntata del 7 novembre 2026.

Harika danneggia gravemente l’automobile di Emir durante la lezione di guida.

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di sabato 7 novembre 2026, Nebahat rivela alla famiglia Eren che Akif sarebbe responsabile della morte di Veli.

Perché Nebahat decide di parlare dopo il divorzio da Akif

Nebahat ha divorziato da Akif e, secondo le anticipazioni della puntata del 7 novembre 2026, sceglie di vendicarsi. Per farlo raggiunge la famiglia Eren e racconta una verità che le anticipazioni definiscono sconvolgente.

La rivelazione riguarda la morte di Veli. Nebahat indica Akif come responsabile.

Cosa combina Harika durante la lezione di guida

Nella stessa puntata della serie, Harika si mette nei guai durante una lezione di guida. Danneggia gravemente l’automobile di Emir.