Alfabeto farfallino: come funziona il codice segreto dei bambini

di Redazione ZON

In sintesi. L’alfabeto farfallino è un gioco linguistico, non un vero alfabeto: dopo ogni vocale di una parola si aggiunge una «f» seguita dalla stessa vocale, così «casa» diventa «cafasafa». Si tratta di un codice ludico nato spontaneamente tra i bambini e tramandato da generazioni come parlata segreta da usare con gli amici.

I punti chiave L’alfabeto farfallino è un gioco linguistico e non un vero alfabeto.

Nell’alfabeto farfallino dopo ciascuna delle 5 vocali si aggiunge una «f» seguita dalla stessa vocale: A diventa AFA, E diventa EFE, I diventa IFI, O diventa OFO, U diventa UFU.

Nell’alfabeto farfallino la parola «casa» diventa «cafasafa» e «ciao» diventa «cifiafaofo».

L’alfabeto serpentino funziona come il farfallino ma usa la «s» al posto della «f».

Il Pig Latin inglese trasforma «house» in «ousehay», mentre il Javanais francese trasforma «maison» in «mavaizavon».

L’alfabeto farfallino non è un vero alfabeto ma un gioco linguistico: dopo ogni vocale si aggiunge una «f» seguita dalla stessa vocale, così «casa» diventa «cafasafa».

Si tratta di un codice ludico nato spontaneamente tra i bambini e tramandato da generazioni come parlata segreta da usare con gli amici.

Come funziona l’alfabeto farfallino sillaba per sillaba

Il meccanismo dell’alfabeto farfallino è fonetico-sillabico: la parola si divide in sillabe e dopo ciascuna vocale si inserisce la consonante «f» con la replica della vocale appena pronunciata.

La regola vale per tutte e cinque le vocali: A diventa AFA, E diventa EFE, I diventa IFI, O diventa OFO, U diventa UFU.

Parola Divisione in sillabe In farfallino casa CA – SA CAFASAFA ciao CI – A – O CIFIAFAOFO sedia SE – DIA SEFEDIFIAFA

Perché il farfallino è un gioco e non una lingua inventata

Dal punto di vista tecnico, l’alfabeto farfallino è un gioco linguistico ed è considerato una forma elementare di cifrario di sostituzione, cioè un metodo di cifratura che segue uno schema regolare.

Una lingua pianificata come l’esperanto o il dothraki de «Il Trono di Spade» è invece un sistema autonomo, ideato da un creatore e dotato di grammatica, sintassi e vocabolario propri.

L’alfabeto farfallino non crea un nuovo lessico e non cambia la grammatica: il suo unico scopo è camuffare l’italiano con un’interferenza sonora.

Perché il farfallino allena la mente secondo i pedagoghi

La funzione principale del farfallino è la criptolalia, ossia la creazione di un linguaggio riservato che permette ai bambini di parlare senza essere capiti dagli adulti.

I pedagoghi apprezzano questo gioco perché stimola l’agilità mentale e la consapevolezza metalinguistica, cioè la capacità di analizzare e manipolare la forma delle parole.

Le versioni del farfallino in Italia e nel mondo

Codici simili al farfallino esistono in molte culture. In Italia c’è anche l’alfabeto serpentino, che usa la «s» al posto della «f».

Lingua o area Nome del gioco Esempio Spagnolo jerigonza (o habla en efe, con «f» o «p») «capasapa» per «casa» Inglese Pig Latin «ousehay» per «house» Inglese Ubbi Dubbi – Francese Javanais (o langue de feu) «mavaizavon» per «maison»

Mini-quiz: sai ancora parlare il farfallino?

Metti alla prova la memoria applicando la regola della «f» e condividi il quiz con chi parlava il farfallino da bambino:

Come si dice «sole» in farfallino?

Come si dice «mare» in farfallino?

Che parola è «LUFUNAFA»?

Le risposte del mini-quiz sono: «sole» diventa SOFOLEFE, «mare» diventa MAFAREFE e LUFUNAFA significa «luna».

Domande frequenti Come funziona l’alfabeto farfallino? Si divide la parola in sillabe e dopo ogni vocale si inserisce una «f» seguita dalla stessa vocale appena pronunciata. Così «casa» diventa «cafasafa». La regola vale per tutte e cinque le vocali. Come si dice «ciao» in farfallino? In farfallino «ciao» si dice CIFIAFAOFO. La parola si divide in CI – A – O e dopo ogni vocale si aggiunge la «f» con la stessa vocale. Il farfallino è una lingua inventata? No, l’alfabeto farfallino è un gioco linguistico, considerato una forma elementare di cifrario di sostituzione. Non crea un nuovo lessico e non cambia la grammatica, mentre una lingua pianificata come l’esperanto o il dothraki ha grammatica, sintassi e vocabolario propri. Che cos’è l’alfabeto serpentino? L’alfabeto serpentino è un codice simile al farfallino, diffuso in Italia. La differenza è che usa la «s» al posto della «f». Esistono giochi simili al farfallino in altre lingue? Sì, codici simili esistono in molte culture. In spagnolo c’è la jerigonza, in inglese il Pig Latin e l’Ubbi Dubbi, in francese il Javanais, detto anche langue de feu.

Fonte: Geopop