Dustin Hoffman si racconta in «Look at me»: l’autobiografia esce il 10 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. L’attore Dustin Hoffman, nato a Los Angeles l’8 agosto 1937, pubblica il 10 novembre 2026 l’autobiografia «Look at me. Autobiografia di una leggenda». In Italia esce per Rizzoli, in contemporanea internazionale, con 372 pagine a 22 euro. Il libro è scritto con la giornalista Ariel Levy del New Yorker.

I punti chiave L’autobiografia «Look at me. Autobiografia di una leggenda» di Dustin Hoffman esce il 10 novembre 2026, in contemporanea internazionale e in Italia per Rizzoli.

Il volume «Look at me» conta 372 pagine e costa 22 euro; la traduzione italiana è di Alberto Pezzotta.

Dustin Hoffman ha scritto il libro con Ariel Levy, giornalista, critica e saggista americana del New Yorker.

Dustin Hoffman ha vinto due premi Oscar come miglior attore protagonista: nel 1980 per «Kramer contro Kramer» e nel 1989 per «Rain Man».

Dustin Hoffman, nato l’8 agosto 1937, nel libro dichiara l’intenzione di vivere almeno fino a cento anni e di non andare mai in pensione.

Dustin Hoffman racconta la propria vita nell’autobiografia «Look at me. Autobiografia di una leggenda», in uscita il 10 novembre 2026 in contemporanea internazionale e in Italia per Rizzoli.

Il volume conta 372 pagine e costa 22 euro. La traduzione italiana è di Alberto Pezzotta. Hoffman ha scritto il libro con Ariel Levy, giornalista, critica e saggista americana del New Yorker.

Dai provini tragicomici ai due Oscar: cosa ripercorre il memoir

Il libro ripercorre il cammino di Dustin Hoffman dai primi provini, definiti tragicomici, fino a oggi. Lungo il percorso ci sono i due premi Oscar come miglior attore protagonista: nel 1980 per «Kramer contro Kramer» e nel 1989 per «Rain Man».

Hoffman ha esordito nel «Laureato» e ha interpretato personaggi entrati nella storia del cinema, da «Un uomo da marciapiede» a «Tootsie». Il memoir racconta anche le esperienze personali che hanno plasmato alcune delle sue interpretazioni più celebri in quasi sessant’anni di carriera.

Gli scontri con Steve McQueen e gli incontri con le leggende

Tra le storie e gli aneddoti inediti del libro ci sono gli scontri di Dustin Hoffman con Steve McQueen. Il memoir racconta anche le avventure di Hoffman nel Greenwich Village durante i turbolenti anni Sessanta.

Il libro dà spazio agli incontri di Dustin Hoffman con Laurence Olivier, Maggie Smith, Gene Hackman, Mike Nichols, Robert Duvall e Arthur Miller.

Famiglia, amicizia e l’idea di non andare mai in pensione

«Look at me» è un’autobiografia intima che parla di arte, ambizione, famiglia, amicizia e amore. L’editore la presenta come un libro caldo, sincero, esilarante e commovente.

Hoffman è nato a Los Angeles l’8 agosto 1937 e si avvicina ai 90 anni. Nel memoir affronta il tema dell’invecchiare con l’intenzione di vivere almeno fino a cento anni e di non andare mai in pensione.