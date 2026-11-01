Monica Guerritore a Ballando con le stelle: «Mi sono ammalata perché il mio film Anna non ha avuto nemmeno una candidatura ai David»

di Redazione ZON

In sintesi. Monica Guerritore, in gara a Ballando con le stelle su Rai 1, ha collegato nella puntata di sabato 31 ottobre 2026 il periodo della sua malattia al dolore per le zero candidature ai David di Donatello ottenute da Anna, il suo primo film da regista. Nella stessa serata la coppia Guerritore-Urso ha ottenuto 36 punti dalla giuria.

I punti chiave Monica Guerritore ha raccontato a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 31 ottobre 2026, di essersi ammalata dopo le zero candidature ai David di Donatello per il film Anna.

Monica Guerritore non sostiene un nesso medico diretto: ha ammesso che non esiste una spiegazione certa e ha parlato di difese che si abbassano per una sofferenza emotiva forte.

Il film Anna, debutto alla regia di Monica Guerritore, racconta la notte del 21 marzo 1956 in cui Anna Magnani vinse il Premio Oscar come migliore attrice protagonista per La rosa tatuata.

Il giurato Ivan Zazzaroni ha giudicato troppo cupo lo Slowfox ballato da Monica Guerritore con il maestro Luca Urso nella puntata del 31 ottobre 2026.

La coppia formata da Monica Guerritore e Luca Urso ha ottenuto 36 punti dalla giuria di Ballando con le stelle nella puntata del 31 ottobre 2026.

Monica Guerritore ha raccontato a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 31 ottobre 2026, il dolore per le zero candidature ai David di Donatello ottenute da Anna, il suo primo film da regista. L’attrice ha legato quella delusione al periodo della sua malattia.

Cosa ha detto Monica Guerritore a Ballando con le stelle

La confessione di Monica Guerritore è arrivata in un momento di confidenza registrato in sala prove, accanto al maestro Luca Urso, suo partner nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’attrice aveva già affrontato lo stesso tema nelle settimane precedenti.

«Mi sono ammalata perché non ho avuto nemmeno una candidatura al David di Donatello, che sono venti premi, per Anna. Mi sono sentita il cuore freddo o gelido. Mi sono sentita fredda, non c’è un motivo per cui uno fa salire un marker ma sicuramente si abbassano le difese. Lo ricordo come se fosse oggi, come un pugno nello stomaco. Sto parlando di sensibilità e sentimento»

Nelle sue parole Monica Guerritore non sostiene un nesso medico diretto. Ammette che non esiste una spiegazione certa e parla invece di una percezione personale: secondo l’attrice, una sofferenza emotiva forte può abbassare le difese dell’organismo.

Perché il film Anna è così importante per Monica Guerritore

Anna segna il debutto di Monica Guerritore dietro la macchina da presa. Nel film l’attrice interpreta Anna Magnani, una delle figure più importanti della storia del cinema italiano.

Il film non ripercorre l’intera vita di Anna Magnani. Racconta una sola notte, quella del 21 marzo 1956, quando l’attrice romana vinse il Premio Oscar come migliore attrice protagonista per La rosa tatuata.

La sensibilità di Monica Guerritore verso il giudizio sul proprio lavoro era emersa anche nella puntata precedente di Ballando con le stelle. In quell’occasione l’attrice si era commossa ascoltando i commenti della giuria e aveva spiegato di essersi sentita accolta e di aver percepito sincerità.

Come ha reagito la giuria di Ballando con le stelle

Barbara d’Urso si è detta colpita dalle parole di Monica Guerritore: «Magari a casa può sembrare strano ma è vero che quando si punta sulla famiglia e sul lavoro e non avere un riconoscimento può essere un pugno allo stomaco». La giurata ha apprezzato in particolare la contrapposizione tra il freddo descritto dall’attrice e la vita.

Alberto Matano ha sottolineato la bravura di Monica Guerritore. Ivan Zazzaroni è stato più critico sulla parte di gara e ha giudicato troppo cupo lo Slowfox ballato dall’attrice con Luca Urso subito dopo il racconto.

Il punteggio della serata è stato basso. La coppia formata da Monica Guerritore e Luca Urso ha ottenuto 36 punti dalla giuria di Ballando con le stelle.

Cosa resta da capire dopo la puntata del 31 ottobre 2026

Le fonti disponibili non riportano la posizione in classifica della coppia Guerritore-Urso dopo la puntata del 31 ottobre 2026. Non è stato reso noto nemmeno se la coppia sia finita a rischio eliminazione. Le reazioni del pubblico da casa, al di là della sala, non sono documentate. Il percorso dell’attrice nel programma proseguirà nelle prossime puntate del sabato sera.

Domande frequenti Cosa ha detto Monica Guerritore a Ballando con le stelle sulla malattia? Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 31 ottobre 2026 Monica Guerritore ha detto: «Mi sono ammalata perché non ho avuto nemmeno una candidatura al David di Donatello». L’attrice ha precisato che non esiste un motivo certo, ma che una delusione forte abbassa le difese. Quante candidature ai David di Donatello ha avuto il film Anna di Monica Guerritore? Il film Anna, primo lavoro da regista di Monica Guerritore, non ha ottenuto nessuna candidatura ai David di Donatello. L’attrice ha raccontato quella esclusione a Ballando con le stelle il 31 ottobre 2026, descrivendola come un pugno nello stomaco. Di cosa parla il film Anna di Monica Guerritore? Il film Anna è il debutto alla regia di Monica Guerritore, che interpreta Anna Magnani. Il film non ripercorre l’intera vita di Anna Magnani: racconta la sola notte del 21 marzo 1956, quando l’attrice romana vinse il Premio Oscar come migliore attrice protagonista per La rosa tatuata. Quanti punti hanno preso Monica Guerritore e Luca Urso a Ballando con le stelle il 31 ottobre? Nella puntata di Ballando con le stelle del 31 ottobre 2026 la coppia formata da Monica Guerritore e Luca Urso ha ottenuto 36 punti dalla giuria. Il giurato Ivan Zazzaroni ha giudicato troppo cupo lo Slowfox ballato dalla coppia.