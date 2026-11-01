Il pattinodromo di Torrione lascia il lungomare Tafuri: il nuovo impianto sulla Litoranea entro il 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Il pattinodromo di Torrione, a Salerno, sarà ricostruito sulla Litoranea, tra Torre Angellara e il Parco Arbostella, con consegna prevista entro il 2027. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Città il 1° novembre 2026, la Conferenza dei servizi ha approvato il consolidamento del lungomare Tafuri, finanziato con oltre 2,2 milioni di euro di fondi europei del programma Prius.

I punti chiave Il pattinodromo di Torrione a Salerno non tornerà sul lungomare Tafuri e sarà ricostruito sulla Litoranea, tra Torre Angellara e il Parco Arbostella.

Il consolidamento dell’ex complesso Tullio D’Aragona sul lungomare Tafuri costa oltre 2,2 milioni di euro, coperti da fondi europei del programma Prius.

Il nuovo pattinodromo di Salerno occuperà circa 5.000 metri quadrati e sarà realizzato da privati con un investimento di 1,5 milioni di euro, come opera di urbanizzazione.

La consegna del nuovo pattinodromo e di un campo da tennis centrale sulla Litoranea di Salerno è fissata entro il 2027.

Il cantiere sul lungomare Tafuri a Torrione potrà partire solo dopo l’ultima verifica di conformità progettuale, i cui tempi non sono stati resi noti.

Il pattinodromo di Torrione, a Salerno, non tornerà sul lungomare Tafuri. La Conferenza dei servizi ha approvato il progetto di consolidamento dell’ex complesso Tullio D’Aragona, danneggiato dalle mareggiate. L’impianto sarà ricostruito sulla Litoranea.

La nuova sede del pattinodromo si trova oltre il Novotel, nel tratto compreso tra Torre Angellara e il Parco Arbostella. Il quotidiano La Città ha riportato la notizia il 1° novembre 2026. La data esatta della Conferenza dei servizi non è stata indicata.

Che cosa prevede il cantiere sul lungomare Tafuri

La determinazione dirigenziale firmata da Giovanni Micillo chiude con esito positivo la procedura per il primo lotto dei lavori sul lungomare Tafuri. Il ruolo di Giovanni Micillo e l’ente di appartenenza non sono specificati nel materiale disponibile.

L’intervento sul lungomare Tafuri costa oltre 2,2 milioni di euro. La spesa è coperta da fondi europei del programma Prius. I lavori riguardano soprattutto il consolidamento del muro di contenimento e la messa in sicurezza del tratto di costa di Torrione.

Il cantiere di Torrione non è ancora partito. Prima dell’apertura manca l’ultima verifica di conformità progettuale. I tempi di questa verifica non sono stati resi noti.

Come sarà il nuovo pattinodromo sulla Litoranea

Il nuovo pattinodromo di Salerno occuperà circa 5.000 metri quadrati sulla Litoranea. A realizzarlo saranno soggetti privati, come opera di urbanizzazione. L’investimento previsto è di 1,5 milioni di euro. L’identità dei privati coinvolti non è stata comunicata.

Accanto al pattinodromo è previsto un campo da tennis centrale. La consegna dell’impianto alla città è fissata entro il 2027. L’obiettivo dichiarato è creare un polo sportivo collegato allo stadio Arechi, al Palazzetto dello Sport e al campo Volpe.

Intervento Luogo Costo Finanziamento Consolidamento ex complesso Tullio D’Aragona (primo lotto) Lungomare Tafuri, Torrione oltre 2,2 milioni di euro Fondi europei, programma Prius Nuovo pattinodromo e campo da tennis Litoranea, tra Torre Angellara e Parco Arbostella 1,5 milioni di euro Privati, come opera di urbanizzazione

Che cosa resta da chiarire per Torrione

Il materiale disponibile non indica quale destinazione avrà l’area dell’ex complesso Tullio D’Aragona dopo il trasferimento del pattinodromo. Non è stato reso noto neppure quando partirà il cantiere sulla Litoranea. Mancano anche indicazioni sulla collocazione delle attività sportive durante i lavori.

Il prossimo passaggio per il lungomare Tafuri è la verifica di conformità progettuale. Solo dopo questa verifica potrà aprire il cantiere di consolidamento a Torrione.

Domande frequenti Dove sarà il nuovo pattinodromo di Salerno? Il nuovo pattinodromo di Salerno sarà costruito sulla Litoranea, oltre il Novotel, nel tratto compreso tra Torre Angellara e il Parco Arbostella. L’impianto occuperà circa 5.000 metri quadrati e lascerà definitivamente il lungomare Tafuri a Torrione. Quando apre il nuovo pattinodromo di Salerno? La consegna del nuovo pattinodromo di Salerno sulla Litoranea è fissata entro il 2027. La data di avvio del cantiere sulla Litoranea non è stata resa nota. Quanto costa il nuovo pattinodromo di Salerno e chi lo paga? Il nuovo pattinodromo di Salerno sulla Litoranea prevede un investimento di 1,5 milioni di euro a carico di soggetti privati, come opera di urbanizzazione. L’identità dei privati coinvolti non è stata comunicata. Quando partono i lavori sul lungomare Tafuri a Torrione? Il cantiere di consolidamento del lungomare Tafuri a Torrione non è ancora partito. Prima dell’apertura manca l’ultima verifica di conformità progettuale, i cui tempi non sono stati resi noti. Quanto costano i lavori sul lungomare Tafuri dopo le mareggiate? Il primo lotto dei lavori sul lungomare Tafuri a Salerno costa oltre 2,2 milioni di euro, coperti da fondi europei del programma Prius. L’intervento riguarda soprattutto il consolidamento del muro di contenimento e la messa in sicurezza del tratto di costa di Torrione.