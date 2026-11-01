Ballando con le Stelle, la quinta puntata del 31 ottobre 2026: vince Noemi Bocchi con il tango, Eugenio Finardi eliminato allo spareggio

di Redazione ZON

In sintesi. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno vinto la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026, trasmessa su Rai 1 il 31 ottobre 2026, con un tango che vale alla coppia un bonus di 20 punti. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono stati eliminati allo spareggio contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Finardi attende il ripescaggio.

I punti chiave Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno vinto la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda su Rai 1 il 31 ottobre 2026.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice partiranno nella sesta puntata con un bonus di 20 punti.

Ivan Zazzaroni, Alberto Matano e Barbara D’Urso hanno dato 10 ciascuno al tango di Noemi Bocchi.

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli hanno perso lo spareggio contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e sono stati eliminati.

Per il valzer di Eugenio Finardi, Carolyn Smith ha assegnato 2 e Guillermo Mariotto ha assegnato 1.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno vinto la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda su Rai 1 il 31 ottobre 2026. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono stati eliminati allo spareggio.

Il tango che ha messo d’accordo la giuria di Ballando con le Stelle

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno portato in pista un tango, il terzo della serata. Grazie alla vittoria della quinta puntata, la coppia ripartirà nella puntata successiva da un bonus di 20 punti.

Sara Di Vaira ha definito il tango di Noemi Bocchi «sicuramente la migliore di questa sera». Ivan Zazzaroni ha parlato di «una prestazione di un livello superiore». Alberto Matano l’ha giudicata «eccezionale».

Carolyn Smith ha lodato Noemi Bocchi per la topline eseguita correttamente. Guillermo Mariotto è stato sintetico: «Brava Noemi, veramente sul pezzo». Zazzaroni, Matano e Barbara D’Urso le hanno assegnato 10 ciascuno.

Barbara D’Urso ha usato i complimenti a Noemi Bocchi per riaprire la polemica con Pasquale La Rocca, suo ex maestro: «Quindi si può imparare in 48 ore e tenerla, soprattutto». Poco prima la stessa D’Urso aveva chiesto di non essere più tirata in ballo nella vicenda.

Perché Eugenio Finardi ha lasciato Ballando con le Stelle

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli hanno perso lo spareggio finale contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Il cantante lascia il programma condotto da Milly Carlucci, ma resta in attesa del ripescaggio.

Il valzer di Eugenio Finardi ha raccolto giudizi molto duri. Carolyn Smith ha lamentato «troppa confusione» e passi basilari non eseguiti a sufficienza, assegnando 2. Ivan Zazzaroni ha commentato: «A momenti sembrava la mazurka».

Guillermo Mariotto ha dato a Eugenio Finardi il voto più basso, 1, accompagnato da un pronostico: «Dei tre dell’Ave Maria anche stasera uno va via». Alberto Matano, che ha avuto trascorsi con il cantante, gli ha chiesto perché nelle puntate precedenti si fosse lamentato della musica dei suoi balli.

Coppia Ballo Voti noti Esito Noemi Bocchi e Giovanni Pernice Tango 10 da Zazzaroni, Matano e D’Urso Vincitori, bonus di 20 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli Valzer 2 da Smith, 1 da Mariotto Eliminati allo spareggio

Le altre esibizioni della quinta puntata

Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno ottenuto una standing ovation con un freestyle e un tris di 10 dagli uomini della giuria. Alessandro Matri e Giada Lini, vincitori della quarta puntata, hanno ricevuto 10 da Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto per il loro cha cha.

Anna Safroncik ha ballato il samba con Leonardo Lini nonostante la rottura di una spallina del vestito a inizio coreografia. Carolyn Smith le ha dato 5. Monica Guerritore e Luca Urso hanno diviso la giuria con uno slow fox dal tono cupo, giudicato da Guillermo Mariotto «un papocchio».

Cosa succede adesso a Ballando con le Stelle

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice affronteranno la sesta puntata di Ballando con le Stelle forti del bonus di 20 punti. Eugenio Finardi dovrà attendere il ripescaggio per sapere se potrà tornare in gara. La classifica completa della quinta puntata non è disponibile nel materiale consultato.

Domande frequenti Chi ha vinto la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026? La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda su Rai 1 il 31 ottobre 2026, è stata vinta da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con un tango. Grazie alla vittoria, la coppia parte nella sesta puntata con un bonus di 20 punti. Chi è stato eliminato a Ballando con le Stelle il 31 ottobre 2026? Il 31 ottobre 2026 sono stati eliminati da Ballando con le Stelle Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, che hanno perso lo spareggio finale contro Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Eugenio Finardi resta in attesa del ripescaggio. Che voti ha preso Eugenio Finardi a Ballando con le Stelle nella quinta puntata? Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026, Eugenio Finardi ha ricevuto 2 da Carolyn Smith e 1 da Guillermo Mariotto per il suo valzer. Carolyn Smith ha lamentato «troppa confusione», mentre Ivan Zazzaroni ha detto: «A momenti sembrava la mazurka». Cosa ha detto Barbara D’Urso su Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle? Nella puntata di Ballando con le Stelle del 31 ottobre 2026, la giurata Barbara D’Urso ha commentato il tango di Noemi Bocchi riaprendo la polemica con il suo ex maestro Pasquale La Rocca: «Quindi si può imparare in 48 ore e tenerla, soprattutto». Nella stessa puntata Barbara D’Urso aveva chiesto di non essere più tirata in ballo nella vicenda. Come è andata Ornella Muti a Ballando con le Stelle il 31 ottobre 2026? Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026, Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno ballato un freestyle. L’esibizione ha ottenuto una standing ovation e un tris di 10 dagli uomini della giuria.