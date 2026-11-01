Che tempo che fa del 1 novembre 2026, ospiti e orario sul Nove: Pieraccioni, Herbert Ballerina e Sayf dal vivo

di Redazione ZON

In sintesi. Che tempo che fa va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery. Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ospita Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, Elena Sofia Ricci, il cantante Sayf, Walter Veltroni, Antonio Scurati e Roberto Burioni.

I punti chiave Che tempo che fa va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery.

Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina presentano a Che tempo che fa il film «Un weekend artificiale», sedicesimo film diretto da Pieraccioni, in uscita al cinema il 12 novembre.

Il cantante Sayf si esibisce dal vivo a Che tempo che fa del 1 novembre 2026 con il nuovo singolo «Bombe».

Elena Sofia Ricci parla a Che tempo che fa della terza stagione della fiction «I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere», tratta dal romanzo di Ilaria Tuti.

Walter Veltroni presenta a Che tempo che fa il libro «Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata» e Antonio Scurati il saggio «Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia».

Attenzione: spoiler. Domenica 1 novembre 2026 Che tempo che fa va in onda in diretta alle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery. Fabio Fazio ospita Leonardo Pieraccioni, Herbert Ballerina, Elena Sofia Ricci, Walter Veltroni e altri nomi tra cinema, musica, libri e scienza.

Nella puntata di Che tempo che fa del 1 novembre 2026 Fabio Fazio è affiancato, come di consueto, da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Pieraccioni e Herbert Ballerina presentano Un weekend artificiale

Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina arrivano a Che tempo che fa per presentare il film «Un weekend artificiale». Il film esce al cinema il 12 novembre ed è il sedicesimo diretto da Pieraccioni.

Il cast di «Un weekend artificiale» comprende anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel. Non è stato reso noto se altri attori del film saranno nello studio del Nove.

Elena Sofia Ricci, Sayf, Mara Maionchi e Orietta Berti completano lo spazio spettacolo

Elena Sofia Ricci parla della terza stagione della fiction «I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere», di cui è protagonista. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti. Le anticipazioni non indicano rete e data di messa in onda della fiction.

Il cantante Sayf si esibisce dal vivo a Che tempo che fa con il nuovo singolo «Bombe». Mara Maionchi e Orietta Berti tornano con il loro consueto spazio nel programma di Fabio Fazio.

Libri, attualità e scienza: gli altri ospiti di Fabio Fazio

Nella puntata del 1 novembre 2026 lo spazio dedicato a libri, attualità e scienza conta otto ospiti. Ecco perché ciascuno è stato invitato in studio.

Ospite Motivo della presenza Walter Veltroni Nuovo libro «Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata» Michele Serra Conversazione con Fabio Fazio Antonio Scurati Saggio «Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia» Roberto Burioni Salute e scienza; professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Tito Boeri Ospite in studio Massimo Giannini Editorialista de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea Direttrice dell’HuffPost Italia

Le anticipazioni non specificano gli argomenti che Tito Boeri, Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea affronteranno nella puntata di Che tempo che fa.

Nella puntata del 1 novembre c’è un ospite a sorpresa?

Nelle anticipazioni ufficiali di Che tempo che fa del 1 novembre 2026 nessun ospite viene presentato come sorpresa. Tutti i nomi sono stati annunciati prima della diretta. Eventuali presenze non comunicate in anticipo si scopriranno soltanto durante la serata.

A che ora e dove vedere Che tempo che fa il 1 novembre 2026

Che tempo che fa va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery. Le anticipazioni non indicano l’orario di chiusura della puntata né le modalità per rivederla on demand.

Domande frequenti A che ora inizia Che tempo che fa il 1 novembre 2026? Che tempo che fa inizia domenica 1 novembre 2026 alle 19.30, in diretta sul Nove. Le anticipazioni non indicano l’orario di chiusura della puntata. Dove vedere Che tempo che fa in streaming? Che tempo che fa del 1 novembre 2026 si può vedere in streaming su Discovery, oltre che in diretta televisiva sul Nove. Le anticipazioni non indicano le modalità per rivedere la puntata on demand. Chi sono gli ospiti di Che tempo che fa del 1 novembre 2026? Fabio Fazio ospita Leonardo Pieraccioni, Herbert Ballerina, Elena Sofia Ricci, il cantante Sayf, Mara Maionchi e Orietta Berti. Per libri, attualità e scienza sono in studio Walter Veltroni, Michele Serra, Antonio Scurati, Roberto Burioni, Tito Boeri, Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea. Quando esce al cinema Un weekend artificiale di Pieraccioni? Il film «Un weekend artificiale» di Leonardo Pieraccioni esce al cinema il 12 novembre. È il sedicesimo film diretto da Pieraccioni e nel cast ci sono anche Herbert Ballerina, Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel. Che canzone canta Sayf a Che tempo che fa? Il cantante Sayf si esibisce dal vivo a Che tempo che fa del 1 novembre 2026 con il nuovo singolo «Bombe».