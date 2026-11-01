Terremoto nell’Aquilano, scossa di magnitudo 3.0 a nord-ovest dell’Aquila secondo l’INGV
In sintesi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha interessato l’Aquilano, in Abruzzo. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro si trova a nord-ovest dell’Aquila, nella zona del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Data, orario, profondità ed eventuali danni del terremoto non sono ancora stati comunicati.
I punti chiave
- Il terremoto nell’Aquilano ha avuto una magnitudo di 3.0, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
- L’epicentro della scossa si trova a nord-ovest della città dell’Aquila, nella zona del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
- La data, l’orario, la profondità e le coordinate precise del terremoto nell’Aquilano non sono ancora stati resi noti.
- Sul terremoto nell’Aquilano non risultano al momento informazioni su danni a edifici o persone.
- Non ci sono elementi per dire se il terremoto nell’Aquilano sia stato avvertito in Campania o in provincia di Salerno.
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha interessato l’Aquilano, in Abruzzo. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro si trova in un’area a nord-ovest della città dell’Aquila.
La data e l’orario esatti della scossa del terremoto nell’Aquilano non compaiono nel materiale arrivato alla redazione di ZON.it. Questo articolo verrà aggiornato appena saranno disponibili i dati completi diffusi dall’INGV.
Dove si trova l’epicentro della scossa nell’Aquilano
La mappa allegata alla notizia colloca l’epicentro del terremoto di magnitudo 3.0 a nord-ovest dell’Aquila. Il punto si trova nella zona del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, un’area montuosa al confine tra Abruzzo e Lazio.
Nella stessa porzione di mappa compaiono centri come Amatrice, Rieti e Teramo. Il comune più vicino all’epicentro non è stato indicato con precisione.
Cosa non è ancora stato comunicato sul terremoto
Il materiale disponibile non riporta la profondità dell’ipocentro della scossa nell’Aquilano. Non sono indicate nemmeno le coordinate precise dell’epicentro.
Al momento non risultano informazioni su eventuali danni a edifici o persone. Non è stato reso noto se la scossa sia stata avvertita dalla popolazione, né in quali comuni.
Non ci sono elementi per dire se la scossa sia stata percepita in Campania o nella provincia di Salerno. Per i dati ufficiali e aggiornati sui terremoti in Italia, il riferimento resta il sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Domande frequenti
Dov’è stato l’epicentro del terremoto all’Aquila?
Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del terremoto di magnitudo 3.0 si trova a nord-ovest della città dell’Aquila. La mappa diffusa colloca il punto nella zona del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, al confine tra Abruzzo e Lazio. Il comune più vicino all’epicentro non è stato indicato.
Di che magnitudo è stato il terremoto nell’Aquilano?
Il terremoto nell’Aquilano ha avuto una magnitudo di 3.0, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La profondità dell’ipocentro non è ancora stata comunicata.
Il terremoto all’Aquila ha causato danni?
Al momento non risultano informazioni su eventuali danni a edifici o persone causati dal terremoto di magnitudo 3.0 nell’Aquilano. Non è stato reso noto nemmeno se la scossa sia stata avvertita dalla popolazione, né in quali comuni.
Il terremoto dell’Aquila si è sentito a Salerno?
Non ci sono elementi per dire se il terremoto di magnitudo 3.0 nell’Aquilano sia stato percepito in Campania o in provincia di Salerno. I dati ufficiali e aggiornati sui terremoti in Italia sono pubblicati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Immagine di repertorio
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