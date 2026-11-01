Verissimo, 1 novembre 2026: Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao presentano Viola come il mare 3

di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 1 novembre 2026 Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao sono gli ospiti d’apertura di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 15.45. I due attori presentano la terza stagione di Viola come il mare, che debutta su Canale 5 il 4 novembre 2026. In puntata anche Diego Armando Maradona Jr. e il caso David Rossi.

I punti chiave Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao aprono la puntata di Verissimo di domenica 1 novembre 2026, in onda su Canale 5 dalle 15.45.

La terza stagione di Viola come il mare debutta su Canale 5 il 4 novembre 2026, tre giorni dopo la puntata di Verissimo.

Diego Armando Maradona Jr. ricorda a Verissimo il padre Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, e parla del processo contro l’équipe medica che lo aveva in cura.

Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, moglie e figlia acquisita di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena morto il 6 marzo 2013, partecipano per la prima volta insieme a un’intervista televisiva a Verissimo.

Domenica In di Mara Venier va in onda su Rai 1 dalle 14.00 alle 17.10 del 1 novembre 2026, in sovrapposizione con Verissimo.

Attenzione: spoiler. Domenica 1 novembre Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao sono gli ospiti d’apertura di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 15.45. I due attori arrivano in studio per presentare la terza stagione di Viola come il mare.

Quando debutta la terza stagione di Viola come il mare

La terza stagione di Viola come il mare va in onda su Canale 5 a partire dal 4 novembre. La presenza di Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao a Verissimo cade quindi tre giorni prima del debutto.

Secondo le anticipazioni diffuse da Adnkronos, Silvia Toffanin ripercorrerà con Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao la carriera e il percorso professionale dei due protagonisti. Il materiale disponibile non contiene dettagli sulla trama della nuova stagione, sul numero di episodi o su eventuali nuovi ingressi nel cast. Non è stato reso noto nemmeno l’orario di messa in onda della serie.

Chi sono gli altri ospiti di Verissimo del 1 novembre

Dopo l’apertura dedicata a Viola come il mare, Verissimo apre una pagina di calcio con Diego Armando Maradona Jr. Il figlio di Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, ricorderà il padre e farà il punto sugli sviluppi del processo contro l’équipe medica che lo aveva in cura.

Nella puntata di Verissimo del 1 novembre si raccontano anche il ballerino e coreografo Emanuel Lo, Antonella Elia e Delia Duran. Delia Duran è la moglie di Alex Belli, indicato nelle anticipazioni come concorrente del Grande Fratello Vip.

Lo spazio d’attualità di Verissimo è dedicato al caso di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. In studio, per la prima volta insieme in un’intervista televisiva, ci sono la moglie Antonella Tognazzi e la figlia acquisita Carolina Orlandi. Dopo due archiviazioni come suicidio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio.

Verissimo e Domenica In: gli orari della sfida del pomeriggio

Domenica 1 novembre Verissimo divide il pomeriggio con Domenica In di Mara Venier su Rai 1, che ospita tra gli altri Pasquale La Rocca, Iva Zanicchi, Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti.

Programma Canale Orario Conduzione Domenica In Rai 1 14.00-17.10 Mara Venier Verissimo Canale 5 dalle 15.45 Silvia Toffanin

Per chi vuole seguire Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao anche nella fiction, l’appuntamento con la terza stagione di Viola come il mare è fissato al 4 novembre su Canale 5.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di Verissimo del 1 novembre 2026? La puntata di Verissimo di domenica 1 novembre 2026 si apre con Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, protagonisti di Viola come il mare. Seguono Diego Armando Maradona Jr., il ballerino e coreografo Emanuel Lo, Antonella Elia e Delia Duran. Per lo spazio d’attualità sono in studio Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, moglie e figlia acquisita di David Rossi. Quando inizia la terza stagione di Viola come il mare? La terza stagione di Viola come il mare debutta su Canale 5 il 4 novembre 2026. L’orario di messa in onda della serie non è stato reso noto. A che ora va in onda Verissimo domenica 1 novembre? Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, va in onda su Canale 5 domenica 1 novembre 2026 dalle 15.45. Nella stessa fascia Rai 1 trasmette Domenica In di Mara Venier, dalle 14.00 alle 17.10. Di cosa parla Diego Armando Maradona Jr. a Verissimo? Nella puntata di Verissimo del 1 novembre 2026 Diego Armando Maradona Jr. ricorda il padre Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020. Fa anche il punto sugli sviluppi del processo contro l’équipe medica che aveva in cura il campione.