Domenica In del 1 novembre 2026, gli ospiti: Pasquale La Rocca racconta a Mara Venier il rapporto con Barbara d’Urso

di Redazione ZON

In sintesi. Pasquale La Rocca, ballerino professionista di Ballando con le stelle, è ospite di Mara Venier a Domenica In il 1 novembre 2026, nel pomeriggio su Rai Uno. Secondo le anticipazioni di Bubinoblog parlerà del rapporto con Barbara d’Urso. In studio anche Iva Zanicchi, Claudia Pandolfi, Diego Abatantuono, Pietro Sermonti, Vinicio Marchioni e un blocco su Ballando con le stelle.

I punti chiave Pasquale La Rocca è ospite di Mara Venier nella sesta puntata di Domenica In, in onda il 1 novembre 2026 nel pomeriggio su Rai Uno.

Secondo le anticipazioni del portale Bubinoblog, Pasquale La Rocca darà la sua versione sul rapporto con Barbara d’Urso.

Iva Zanicchi presenta a Domenica In lo spettacolo teatrale «Viva la mamma», che debutta il 5 novembre 2026.

Claudia Pandolfi, Diego Abatantuono e Pietro Sermonti presentano il film «Un tranquillo funerale di famiglia»; Vinicio Marchioni presenta il libro «Le vite in atto».

Il talk di Domenica In su Ballando con le stelle commenta la puntata del 31 ottobre 2026 con 4 concorrenti: Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Manuela Moreno ed Eugenio Finardi.

Attenzione: spoiler. Pasquale La Rocca, ballerino professionista di Ballando con le stelle, sarà ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 1 novembre 2026, in onda nel pomeriggio su Rai Uno. Durante l’intervista affronterà anche il tema del suo rapporto con Barbara d’Urso.

Che cosa dirà Pasquale La Rocca a Mara Venier

Le anticipazioni sulla sesta puntata di Domenica In sono state diffuse dal portale Bubinoblog. Secondo queste indiscrezioni, Pasquale La Rocca racconterà a Mara Venier la sua vita e la sua carriera. Parlerà anche dell’edizione in corso di Ballando con le stelle, dove gareggia in coppia con l’attrice Ornella Muti.

Nell’intervista con Mara Venier, Pasquale La Rocca dovrebbe dare la sua versione sul rapporto con Barbara d’Urso. L’argomento arriva dopo alcune indiscrezioni circolate online nelle settimane precedenti. Il contenuto di queste voci non è stato precisato. Non è noto nemmeno che cosa sia accaduto tra Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso: lo chiarirà soltanto l’intervista.

Gli altri ospiti di Domenica In del 1 novembre 2026

Nella puntata del 1 novembre 2026 Mara Venier ospiterà anche cantanti, attori e autori impegnati a presentare nuovi progetti. La tabella riassume gli ospiti annunciati.

Ospite Motivo della presenza Iva Zanicchi Spettacolo teatrale «Viva la mamma», con debutto il 5 novembre 2026 Claudia Pandolfi, Diego Abatantuono, Pietro Sermonti Film «Un tranquillo funerale di famiglia» Vinicio Marchioni Libro «Le vite in atto»

Lo spettacolo teatrale «Viva la mamma» di Iva Zanicchi vede in scena anche il ballerino e coreografo Samuel Peron.

Il blocco su Ballando con le stelle con i concorrenti

Domenica In del 1 novembre 2026 dedicherà un intero spazio a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Il talk commenterà la puntata del 31 ottobre 2026, in cui era previsto anche un secondo eliminato. Il nome dell’eliminato non è indicato nelle anticipazioni.

Nel talk show su Ballando con le stelle interverranno quattro concorrenti: Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Manuela Moreno ed Eugenio Finardi. A commentare le vicende della gara saranno Alba Parietti, Rossella Erra e Simone Di Pasquale.

Che cosa resta da capire

Le anticipazioni non riferiscono il contenuto delle dichiarazioni di Pasquale La Rocca su Barbara d’Urso. Per conoscere la sua versione bisognerà seguire la diretta di Domenica In del 1 novembre 2026 su Rai Uno. L’orario di inizio della puntata non è indicato nelle anticipazioni.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di Domenica In del 1 novembre 2026? Nella puntata di Domenica In del 1 novembre 2026 su Rai Uno, Mara Venier ospita Pasquale La Rocca, Iva Zanicchi, Claudia Pandolfi, Diego Abatantuono, Pietro Sermonti e Vinicio Marchioni. È previsto anche un blocco dedicato a Ballando con le stelle con quattro concorrenti del programma. Cosa dice Pasquale La Rocca su Barbara d’Urso a Domenica In? Secondo le anticipazioni di Bubinoblog, Pasquale La Rocca darà a Mara Venier la sua versione sul rapporto con Barbara d’Urso nella puntata di Domenica In del 1 novembre 2026. Le anticipazioni non riferiscono il contenuto delle sue dichiarazioni, né che cosa sia accaduto tra Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso. Con chi balla Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle? Nell’edizione in corso di Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca gareggia in coppia con l’attrice Ornella Muti. Pasquale La Rocca ne parla a Domenica In il 1 novembre 2026. Chi partecipa al talk su Ballando con le stelle a Domenica In del 1 novembre? Al talk su Ballando con le stelle di Domenica In del 1 novembre 2026 intervengono i concorrenti Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Manuela Moreno ed Eugenio Finardi. A commentare la gara sono Alba Parietti, Rossella Erra e Simone Di Pasquale. Che cosa presenta Iva Zanicchi a Domenica In? Iva Zanicchi presenta a Domenica In del 1 novembre 2026 lo spettacolo teatrale «Viva la mamma», che debutta il 5 novembre 2026. Nello spettacolo «Viva la mamma» è in scena anche il ballerino e coreografo Samuel Peron.

Immagine di repertorio

Fonte: LaNostraTv · Cavalierenews