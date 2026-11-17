di Redazione ZON

In sintesi. Un mondo a parte, commedia diretta da Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, va in onda su Canale 5 martedì 17 novembre 2026 alle 21:20, in prima serata. Il film racconta il maestro Michele Cortese, trasferito da Roma a una piccola scuola di montagna nel paese di fantasia di Rupe, ispirato a Opi.

I punti chiave Il film Un mondo a parte va in onda su Canale 5 martedì 17 novembre 2026 alle 21:20, in prima serata.

Riccardo Milani dirige Un mondo a parte e ha scritto la sceneggiatura insieme a Michele Astori.

Antonio Albanese interpreta il maestro Michele Cortese e Virginia Raffaele interpreta la vicepreside Agnese.

L’Istituto Cesidio Gentile, detto Jurico, ha un’unica pluriclasse e chiuderà a giugno per scarsità di iscrizioni, con il rischio di un accorpamento.

Rupe, il paese in cui è ambientato Un mondo a parte, è di fantasia ed è ispirato a Opi, nel Parco Nazionale d’Abruzzo.

Un mondo a parte, commedia diretta da Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, va in onda su Canale 5 martedì 17 novembre 2026 alle 21:20, in prima serata.

Milani ha scritto la sceneggiatura insieme a Michele Astori.

Un maestro da Roma alla scuola di montagna

Michele Cortese, interpretato da Antonio Albanese, è un maestro elementare stanco dopo circa 40 anni nelle scuole caotiche di Roma. Ottiene il trasferimento all’Istituto Cesidio Gentile, detto Jurico, una piccola scuola di montagna.

L’istituto ha un’unica pluriclasse, con pochi bambini tra i 7 e i 10 anni circa. Con l’aiuto della vicepreside Agnese, interpretata da Virginia Raffaele, e degli alunni, Michele supera le difficoltà iniziali con la vita di montagna e si integra nella comunità.

La scuola rischia di chiudere a giugno

Arriva poi la notizia che la scuola chiuderà a giugno per scarsità di iscrizioni, con il rischio di un accorpamento. Michele, Agnese, i bambini e gli abitanti del paese si mobilitano per salvarla.

La storia mescola ironia ed emozione e riflette sul valore della scuola e delle piccole comunità.

Dove è ambientato il film: Rupe, paese ispirato a Opi

La vicenda si svolge a Rupe, un paese di fantasia ispirato a Opi, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Gli attori e i personaggi del film

Accanto ad Albanese e Raffaele, il cast comprende diversi interpreti nei ruoli dei personaggi del paese e della scuola.

Attore Personaggio Antonio Albanese Michele Cortese, il maestro Virginia Raffaele Agnese, la vicepreside Corrado Oddi Gaetano, il preside Sergio Meogrossi Ezechia, sindaco di Castel Romito Sergio Saltarelli Nunzio, collaboratore scolastico Alessandra Barbonetti Maria Antonietta Carmelo Gentile Onofrio, sindaco di Rupe Franca Di Cicco Luigia, provveditore Enzo De Sanctis Cesidio Donatella La Cesa Quirina Solidea Pistilli Filomena Bianca Maria Macro Titina