Un mondo a parte su Canale 5 il 17 novembre: trama, cast e dove è ambientato
In sintesi. Un mondo a parte, commedia diretta da Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, va in onda su Canale 5 martedì 17 novembre 2026 alle 21:20, in prima serata. Il film racconta il maestro Michele Cortese, trasferito da Roma a una piccola scuola di montagna nel paese di fantasia di Rupe, ispirato a Opi.
I punti chiave
- Il film Un mondo a parte va in onda su Canale 5 martedì 17 novembre 2026 alle 21:20, in prima serata.
- Riccardo Milani dirige Un mondo a parte e ha scritto la sceneggiatura insieme a Michele Astori.
- Antonio Albanese interpreta il maestro Michele Cortese e Virginia Raffaele interpreta la vicepreside Agnese.
- L’Istituto Cesidio Gentile, detto Jurico, ha un’unica pluriclasse e chiuderà a giugno per scarsità di iscrizioni, con il rischio di un accorpamento.
- Rupe, il paese in cui è ambientato Un mondo a parte, è di fantasia ed è ispirato a Opi, nel Parco Nazionale d’Abruzzo.
Un mondo a parte, commedia diretta da Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, va in onda su Canale 5 martedì 17 novembre 2026 alle 21:20, in prima serata.
Milani ha scritto la sceneggiatura insieme a Michele Astori.
Un maestro da Roma alla scuola di montagna
Michele Cortese, interpretato da Antonio Albanese, è un maestro elementare stanco dopo circa 40 anni nelle scuole caotiche di Roma. Ottiene il trasferimento all’Istituto Cesidio Gentile, detto Jurico, una piccola scuola di montagna.
L’istituto ha un’unica pluriclasse, con pochi bambini tra i 7 e i 10 anni circa. Con l’aiuto della vicepreside Agnese, interpretata da Virginia Raffaele, e degli alunni, Michele supera le difficoltà iniziali con la vita di montagna e si integra nella comunità.
La scuola rischia di chiudere a giugno
Arriva poi la notizia che la scuola chiuderà a giugno per scarsità di iscrizioni, con il rischio di un accorpamento. Michele, Agnese, i bambini e gli abitanti del paese si mobilitano per salvarla.
La storia mescola ironia ed emozione e riflette sul valore della scuola e delle piccole comunità.
Dove è ambientato il film: Rupe, paese ispirato a Opi
La vicenda si svolge a Rupe, un paese di fantasia ispirato a Opi, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.
Gli attori e i personaggi del film
Accanto ad Albanese e Raffaele, il cast comprende diversi interpreti nei ruoli dei personaggi del paese e della scuola.
|Attore
|Personaggio
|Antonio Albanese
|Michele Cortese, il maestro
|Virginia Raffaele
|Agnese, la vicepreside
|Corrado Oddi
|Gaetano, il preside
|Sergio Meogrossi
|Ezechia, sindaco di Castel Romito
|Sergio Saltarelli
|Nunzio, collaboratore scolastico
|Alessandra Barbonetti
|Maria Antonietta
|Carmelo Gentile
|Onofrio, sindaco di Rupe
|Franca Di Cicco
|Luigia, provveditore
|Enzo De Sanctis
|Cesidio
|Donatella La Cesa
|Quirina
|Solidea Pistilli
|Filomena
|Bianca Maria Macro
|Titina
Domande frequenti
Quando va in onda Un mondo a parte su Canale 5?
Un mondo a parte va in onda su Canale 5 martedì 17 novembre 2026 alle 21:20. La messa in onda è in prima serata.
Di cosa parla il film Un mondo a parte?
Un mondo a parte racconta di Michele Cortese, maestro elementare stanco dopo circa 40 anni nelle scuole caotiche di Roma, che ottiene il trasferimento all’Istituto Cesidio Gentile, una piccola scuola di montagna. Quando arriva la notizia che la scuola chiuderà a giugno per scarsità di iscrizioni, Michele, la vicepreside Agnese, i bambini e gli abitanti del paese si mobilitano per salvarla.
Chi sono gli attori di Un mondo a parte?
I protagonisti di Un mondo a parte sono Antonio Albanese, nel ruolo del maestro Michele Cortese, e Virginia Raffaele, nel ruolo della vicepreside Agnese. Il cast comprende anche, tra gli altri, Corrado Oddi (Gaetano, il preside), Sergio Meogrossi, Sergio Saltarelli e Carmelo Gentile (Onofrio, sindaco di Rupe).
Dove è ambientato Un mondo a parte?
Un mondo a parte è ambientato a Rupe, un paese di fantasia. Il paese è ispirato a Opi, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.
Chi è il regista di Un mondo a parte?
Il regista di Un mondo a parte è Riccardo Milani. Milani ha scritto la sceneggiatura insieme a Michele Astori.
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