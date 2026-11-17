di Redazione ZON

In sintesi. A novembre 2026, per cambiare operatore mobile e mantenere il numero ci si rivolge soltanto al nuovo operatore, online o in negozio, e si conferma la richiesta con un SMS o un OTP ricevuto sulla vecchia SIM. La portabilità è gratuita e avviene di norma entro un giorno lavorativo dalla validazione; non serve disdire il vecchio contratto.

I punti chiave Il nuovo operatore gestisce l’intera richiesta di portabilità del numero mobile e il cliente non invia nessuna disdetta separata al vecchio operatore.

La portabilità del numero è gratuita: la delibera AGCOM 147/11/CIR vieta di addebitare costi per l’attivazione del numero portato.

Dal 14 novembre 2022, con la delibera AGCOM 86/21/CIR, solo l’intestatario del numero presso il vecchio operatore può chiedere la portabilità.

Il passaggio del numero mobile avviene di norma entro un giorno lavorativo dalla validazione positiva della richiesta.

Per la linea fissa il cliente comunica al nuovo operatore il codice di migrazione utente (CMU), che si trova in fattura.

Per cambiare operatore mobile tenendo il numero ci si rivolge solo al nuovo operatore, online o in un punto vendita. Si sceglie l’offerta, si chiede di portare il numero e si conferma con un SMS o un codice OTP ricevuto sulla vecchia SIM. Non serve disdire il vecchio contratto. Il passaggio avviene di norma entro un giorno lavorativo dalla validazione e la portabilità in sé è gratuita.

Cosa serve per portare il numero?

Prima di cominciare, tieni a portata di mano questi elementi:

essere l’intestatario della SIM presso il vecchio operatore;

il numero da portare;

il codice fiscale;

un documento d’identità valido;

il codice seriale della vecchia SIM (ICCID), che spesso viene chiesto;

la vecchia SIM attiva e con campo, per ricevere l’SMS di conferma.

L’ICCID è di 19 cifre e si legge sul retro della SIM. Per una eSIM su iPhone, una guida non ufficiale indica il percorso «Impostazioni» > «Cellulare» > «Info SIM». Su altri telefoni cerca il dato nelle impostazioni del dispositivo.

Come si cambia operatore mantenendo il numero, passo per passo?

Controlla di essere l’intestatario della SIM. Il numero può essere portato solo dal titolare del contratto presso il vecchio operatore. Scegli l’offerta del nuovo operatore e sottoscrivila online o in un punto vendita. Indica che vuoi mantenere il numero e fornisci numero, codice fiscale, documento e, se richiesto, ICCID. Tieni la vecchia SIM accesa e con campo. Il nuovo operatore manda un SMS di prevalidazione al numero da portare. Conferma rispondendo all’SMS. In alcuni casi devi invece inserire un codice OTP fornito dal nuovo operatore. Se hai credito residuo, chiedi il trasferimento nella stessa richiesta di portabilità e controlla condizioni e costi. Aspetta il passaggio, che di norma avviene nelle prime ore del mattino del giorno lavorativo successivo. Solo allora usa la nuova SIM e butta la vecchia.

Non devi inviare una disdetta separata al vecchio operatore. Fino al passaggio il servizio sulla vecchia SIM deve restare attivo.

Chi può chiedere la portabilità dopo le regole anti SIM swap?

Dal 14 novembre 2022, con la delibera AGCOM 86/21/CIR, la portabilità può essere chiesta solo dall’intestatario del numero presso il vecchio operatore. La gestione è la stessa per SIM prepagate e postpagate e si basa sul numero da portare e sul codice fiscale del richiedente.

La prevalidazione serve a verificare che la SIM sia attiva e che la richiesta sia condivisa da chi usa davvero il numero. Per questo l’SMS o l’OTP non si possono saltare.

E se la SIM è intestata a un’altra persona?

Serve prima un cambio di intestatario. In alternativa, intestatario e subentrante si presentano insieme in negozio e fanno portabilità e cambio di titolare in un’unica pratica.

Quanto tempo ci vuole per il passaggio?

Per il mobile il trasferimento effettivo avviene nelle prime ore del mattino successivo al primo giorno lavorativo di elaborazione, prima che inizi la seconda giornata lavorativa. In pratica, di norma entro un giorno lavorativo dalla validazione positiva.

Alcune guide parlano di 1-3 giorni lavorativi in totale, perché contano anche i passaggi preliminari come la sottoscrizione e la conferma.

Quanto costa la portabilità del numero?

La portabilità in sé è gratuita: la delibera AGCOM 147/11/CIR vieta di addebitare costi per l’attivazione del numero portato. Si possono pagare invece la nuova SIM, l’attivazione dell’offerta scelta e, in alcuni casi, il trasferimento del credito residuo.

Voce Costo Note Portabilità del numero Gratuita Lo prevede la delibera AGCOM 147/11/CIR Nuova SIM e attivazione dell’offerta Varia da operatore a operatore Sono costi dell’offerta, non della portabilità Trasferimento del credito residuo Dipende dall’operatore che lasci TIM detrae 1,50 euro dal credito

Un esempio di aprile 2026: un operatore chiede 9,99 euro una tantum e, per chi arriva da operatori non soggetti a sconto, 29,90 euro scalati dal credito. Sono dati da verificare sul sito dell’operatore scelto a novembre 2026.

Che fine fa il credito residuo?

Chi ha credito sulla SIM prepagata può chiedere il trasferimento al nuovo operatore, nell’ambito della richiesta di portabilità. In alternativa si può chiedere il rimborso, ma in quel caso ci si rivolge all’operatore uscente.

Nel documento contrattuale di TIM sulla portabilità, il trasferimento è subordinato all’avvenuta portabilità e ha un costo di 1,50 euro, detratto dal credito. Altre fonti non ufficiali parlano di 1-2 euro oppure di trasferimento gratuito e automatico.

Il trasferimento non è automatico per tutti. Un documento Vodafone del febbraio 2013, probabilmente superato, dice che la portabilità non comporta la trasferibilità automatica del traffico prepagato residuo. Controlla quindi le condizioni dell’operatore che lasci.

Devo disdire il contratto con il vecchio operatore?

No. Secondo la guida AGCOM, al termine del trasferimento il contratto precedente con l’operatore di partenza è risolto automaticamente. Altre guide precisano che la richiesta firmata con il nuovo operatore contiene già la volontà di recedere.

Se però il contratto non è scaduto, controlla le spese di recesso nel contratto e sul sito dell’operatore che lasci.

Come funziona per la linea fissa?

Mobile e fisso seguono procedure diverse. Per la rete fissa si comunica al nuovo operatore il codice di migrazione utente (CMU), che si trova in fattura.

Aspetto Rete mobile Rete fissa Cosa si usa Numero, codice fiscale, documento e di solito ICCID della SIM Codice di migrazione utente (CMU), in fattura Conferma SMS o OTP sulla vecchia SIM Le fonti consultate non la indicano Tempi Di norma entro un giorno lavorativo dalla validazione Circa 3 giorni lavorativi per la portabilità pura, circa 6-7 con migrazione e attivazione (fonti non ufficiali)

Quali errori evitare e cosa fare se il passaggio è in ritardo?

Ecco i problemi più comuni:

Richiesta già aperta. Non possono esserci due portabilità aperte insieme sullo stesso numero. Se la procedura si blocca, un motivo frequente è proprio una richiesta precedente ancora in corso.

Non possono esserci due portabilità aperte insieme sullo stesso numero. Se la procedura si blocca, un motivo frequente è proprio una richiesta precedente ancora in corso. SIM spenta o senza campo. La prevalidazione verifica che la SIM sia attiva: se l’SMS non arriva, la richiesta non va avanti.

La prevalidazione verifica che la SIM sia attiva: se l’SMS non arriva, la richiesta non va avanti. Vecchia SIM buttata troppo presto. Aspetta il passaggio prima di disfartene.

Aspetta il passaggio prima di disfartene. Penali di recesso. Il recesso senza penali vale solo in casi specifici. Un esempio è la modifica unilaterale delle condizioni con preavviso di almeno 30 giorni, a patto di comunicare il recesso prima di cambiare operatore.

Se il passaggio non avviene nei tempi previsti, il cliente può chiedere un indennizzo. Per il solo ritardo di portabilità, in una controversia davanti ad AGCOM il Regolamento sugli indennizzi prevede 5 euro al giorno. Per rete fissa e migrazione completa il parametro è 1,50 euro al giorno.

Domande frequenti Cosa serve per cambiare operatore mantenendo il numero? Servono l’intestazione della SIM presso il vecchio operatore, il numero da portare, il codice fiscale e un documento d’identità valido. Spesso viene chiesto anche il codice seriale della SIM (ICCID), di 19 cifre. La vecchia SIM deve essere attiva e con campo per ricevere l’SMS di conferma. Quanto costa portare il numero a un altro operatore? La portabilità del numero è gratuita, perché la delibera AGCOM 147/11/CIR vieta di addebitare costi per l’attivazione del numero portato. Si possono invece pagare la nuova SIM, l’attivazione dell’offerta e, in alcuni casi, il trasferimento del credito residuo. Nel documento contrattuale di TIM il trasferimento del credito costa 1,50 euro, detratti dal credito. Quanto tempo ci vuole per cambiare operatore mantenendo il numero? Per il mobile il passaggio avviene di norma entro un giorno lavorativo dalla validazione positiva, nelle prime ore del mattino successivo al primo giorno lavorativo di elaborazione. Alcune guide parlano di 1-3 giorni lavorativi in totale, perché contano anche sottoscrizione e conferma. Devo disdire il contratto con il vecchio operatore? No. Secondo la guida AGCOM, al termine del trasferimento il contratto con l’operatore di partenza è risolto automaticamente. Se il contratto non è scaduto, conviene controllare le spese di recesso sul contratto e sul sito dell’operatore che si lascia. Come si cambia operatore mantenendo il numero della linea fissa? Per la rete fissa si comunica al nuovo operatore il codice di migrazione utente (CMU), che si trova in fattura. Secondo fonti non ufficiali servono circa 3 giorni lavorativi per la portabilità pura e circa 6-7 giorni con migrazione e attivazione.

Fonte: AGCOM – Recesso dal contratto, migrazione e portabilità del numero · AGCOM – Accordo Quadro Mobile Number Portability (documento del 9 maggio 2022) · TIM – Condizioni MNP (documento ufficiale) · Vodafone – Condizioni portabilità (documento ufficiale, feb. 2013) · ADICU (associazione consumatori), 25 settembre 2026 · Savonanews, 22 ottobre 2026 · MondoMobileWeb – nuove regole MNP · MondoMobileWeb – SIM swap e procedure di portabilità · Portabilità numero: cambia operatore mobile con le migliori offerte – CorCom · Portabilità numero mobile (MNP): guida completa a KO, rifiuti e SIM aziendali · Come Cambiare Operatore Telefonico Senza Cambiare Numero: Portabilità e Costi — Billding · Cosa cambia con la nuova delibera Agcom sulla portabilità mobile – FASTWEBPLUS · Portabilità del numero, sostituzione SIM e subentro: come cambiano le modalità · Cambio Operatore Telefonico Senza Perdere il Numero Fisso · Codice di Migrazione: Cos’è, Dove Trovarlo e Come Richiederlo · Portabilità del Numero di Cellulare: come funziona, tempi e costi