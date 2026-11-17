di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di martedì 17 novembre 2026 (ore 13:00) sono 29, 33, 36, 49, 54. Numeri Extra: 05, 07, 08, 35, 52.

I punti chiave Numeri vincenti: 29, 33, 36, 49, 54

Extra: 05, 07, 08, 35, 52

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di martedì 17 novembre 2026 (ore 13:00), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 17/11/2026 ore 13:00: i numeri

Numeri vincenti 29 33 36 49 54 Extra 05 07 08 35 52

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma oggi alle ore 20:30.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it