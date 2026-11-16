Beautiful, anticipazioni dal 23 al 28 novembre 2026: cosa succede a Electra, Luna, Carter e Taylor
In sintesi. Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026, Remy tenta di portare via con la forza Electra e Will interviene in suo aiuto. Bill Spencer ottiene la scarcerazione di Luna, che va agli arresti domiciliari. Carter continua a guidare l’azienda, mentre Taylor si sente sicura dell’amore di Ridge.
I punti chiave
- Le sei puntate di Beautiful su Canale 5 vanno in onda dal 23 al 28 novembre 2026.
- Remy tenta di portare via con la forza Electra, e Will interviene in suo aiuto.
- Electra rivela che Remy ha creato i deepfake che avevano compromesso la sua reputazione.
- Bill Spencer ottiene la scarcerazione di Luna, che viene trasferita agli arresti domiciliari nella casa dell’editore.
- Carter continua a guidare la società perché i tentativi di Justin di restituire l’azienda ai Forrester incontrano nuovi ostacoli.
Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026, Electra rischia di essere portata via con la forza da Remy, mentre Luna lascia il carcere.
Electra affronta Remy e Will arriva in suo aiuto
Remy è deciso a riportare Electra sotto il proprio controllo e tenta di portarla via con la forza. Electra, terrorizzata, cerca in ogni modo di opporsi e di sfuggirgli. Will interviene in suo aiuto e riaccende la speranza.
Nel corso della settimana Electra rivela che è stato Remy a creare i deepfake che avevano compromesso la sua reputazione. La rivelazione mette fine a dubbi e sospetti che andavano avanti da tempo.
Su questa storyline esiste un’altra anticipazione, legata al licenziamento di Electra. Ivy e Will chiedono spiegazioni a Katie Logan, che mostra loro alcune foto, ma Will le riconosce come false. Electra scopre che Remy le aveva create e inviate a Katie perché lei venisse mandata via dall’azienda.
Bill Spencer ottiene la scarcerazione di Luna, ma con gli arresti domiciliari
Bill Spencer riesce a ottenere la scarcerazione di Luna. La ragazza non è però completamente libera: viene trasferita agli arresti domiciliari nella casa dell’editore.
Carter resta al comando dell’azienda mentre Justin incontra nuovi ostacoli
Ridge informa Eric che i tentativi di Justin per restituire l’azienda ai Forrester stanno incontrando nuovi ostacoli. Di conseguenza Carter continua a guidare la società almeno per il momento.
La famiglia Forrester deve quindi fare i conti con una situazione ancora lontana dall’essere risolta.
Taylor si sente sicura dell’amore di Ridge e non teme più Brooke
Le puntate dal 23 al 28 novembre 2026 portano anche momenti più sereni per Taylor e Steffy. Madre e figlia si confrontano con calma sul rapporto con Ridge.
Steffy si mostra felice nel vedere Taylor trascorrere sempre più tempo accanto all’uomo che ama da sempre. Taylor le confida di sentirsi finalmente sicura dei sentimenti di Ridge.
Per la prima volta dopo molto tempo, Taylor non appare preoccupata dalla presenza di Brooke. È convinta che il legame con Ridge sia abbastanza forte da resistere a qualsiasi interferenza.
Domande frequenti
Quando vanno in onda le puntate di Beautiful dal 23 al 28 novembre 2026?
Le sei puntate di Beautiful sono in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026. Il testo non indica l’orario delle singole puntate.
Cosa succede a Electra in Beautiful dal 23 al 28 novembre 2026?
Remy tenta di portare via Electra con la forza e Will interviene in suo aiuto. Electra rivela poi che è stato Remy a creare i deepfake che avevano compromesso la sua reputazione.
Luna esce di prigione in Beautiful?
Bill Spencer riesce a ottenere la scarcerazione di Luna, che lascia il carcere. Non è però completamente libera: viene trasferita agli arresti domiciliari nella casa dell’editore.
Chi guida l’azienda in Beautiful, Carter o Justin?
Carter continua a guidare la società almeno per il momento. Ridge informa Eric che i tentativi di Justin di restituire l’azienda ai Forrester stanno incontrando nuovi ostacoli.
Taylor ha ancora paura di Brooke in Beautiful?
No. Nelle puntate dal 23 al 28 novembre 2026 Taylor confida a Steffy di sentirsi sicura dei sentimenti di Ridge e non appare preoccupata dalla presenza di Brooke.
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