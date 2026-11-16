Beautiful, anticipazioni dal 23 al 28 novembre 2026: cosa succede a Electra, Luna, Carter e Taylor

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026, Remy tenta di portare via con la forza Electra e Will interviene in suo aiuto. Bill Spencer ottiene la scarcerazione di Luna, che va agli arresti domiciliari. Carter continua a guidare l’azienda, mentre Taylor si sente sicura dell’amore di Ridge.

I punti chiave Le sei puntate di Beautiful su Canale 5 vanno in onda dal 23 al 28 novembre 2026.

Remy tenta di portare via con la forza Electra, e Will interviene in suo aiuto.

Electra rivela che Remy ha creato i deepfake che avevano compromesso la sua reputazione.

Bill Spencer ottiene la scarcerazione di Luna, che viene trasferita agli arresti domiciliari nella casa dell’editore.

Carter continua a guidare la società perché i tentativi di Justin di restituire l’azienda ai Forrester incontrano nuovi ostacoli.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026, Electra rischia di essere portata via con la forza da Remy, mentre Luna lascia il carcere.

Electra affronta Remy e Will arriva in suo aiuto

Remy è deciso a riportare Electra sotto il proprio controllo e tenta di portarla via con la forza. Electra, terrorizzata, cerca in ogni modo di opporsi e di sfuggirgli. Will interviene in suo aiuto e riaccende la speranza.

Nel corso della settimana Electra rivela che è stato Remy a creare i deepfake che avevano compromesso la sua reputazione. La rivelazione mette fine a dubbi e sospetti che andavano avanti da tempo.

Su questa storyline esiste un’altra anticipazione, legata al licenziamento di Electra. Ivy e Will chiedono spiegazioni a Katie Logan, che mostra loro alcune foto, ma Will le riconosce come false. Electra scopre che Remy le aveva create e inviate a Katie perché lei venisse mandata via dall’azienda.

Bill Spencer ottiene la scarcerazione di Luna, ma con gli arresti domiciliari

Bill Spencer riesce a ottenere la scarcerazione di Luna. La ragazza non è però completamente libera: viene trasferita agli arresti domiciliari nella casa dell’editore.

Carter resta al comando dell’azienda mentre Justin incontra nuovi ostacoli

Ridge informa Eric che i tentativi di Justin per restituire l’azienda ai Forrester stanno incontrando nuovi ostacoli. Di conseguenza Carter continua a guidare la società almeno per il momento.

La famiglia Forrester deve quindi fare i conti con una situazione ancora lontana dall’essere risolta.

Taylor si sente sicura dell’amore di Ridge e non teme più Brooke

Le puntate dal 23 al 28 novembre 2026 portano anche momenti più sereni per Taylor e Steffy. Madre e figlia si confrontano con calma sul rapporto con Ridge.

Steffy si mostra felice nel vedere Taylor trascorrere sempre più tempo accanto all’uomo che ama da sempre. Taylor le confida di sentirsi finalmente sicura dei sentimenti di Ridge.

Per la prima volta dopo molto tempo, Taylor non appare preoccupata dalla presenza di Brooke. È convinta che il legame con Ridge sia abbastanza forte da resistere a qualsiasi interferenza.