Innamorato perso: Enrico Brignano su Rai 2 il 16 novembre alle 21:20

di Redazione ZON

In sintesi. Lo spettacolo teatrale Innamorato perso di Enrico Brignano, andato in scena nel 2018, va in onda su Rai 2 il 16 novembre 2026 alle 21:20. La messa in onda dura circa 2 ore e 10 minuti. Con Brignano ci sono Flora Canto e un corpo di ballo.

I punti chiave Lo spettacolo Innamorato perso di Enrico Brignano va in onda su Rai 2 il 16 novembre 2026 alle 21:20.

La messa in onda di Innamorato perso dura circa 2 ore e 10 minuti.

Innamorato perso è un one-man show andato in scena nel 2018, ripreso dal tour teatrale 2018-2019.

Il testo di Innamorato perso è firmato da Enrico Brignano con Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico.

Lo speciale Bello di Mamma… Rai! ha ottenuto su Rai 1 il 26 settembre 2026 2.104.000 spettatori e il 16,7% di share.

Enrico Brignano porta su Rai 2 il 16 novembre 2026, alle 21:20, lo spettacolo teatrale Innamorato perso, andato in scena nel 2018. La messa in onda dura circa 2 ore e 10 minuti.

Di cosa parla Innamorato perso

Innamorato perso è un one-man show in cui Enrico Brignano racconta l’amore in tutte le sue forme, con comicità ironica e affettuosa. Il punto di partenza è l’amore per i figli: all’epoca dello spettacolo Brignano era diventato padre da poco.

Secondo la descrizione dello show, quel sentimento cambia lo sguardo di Brignano sulla vita e si estende alla compagna, al lavoro, alla città e al mondo intero.

Nello spettacolo di Enrico Brignano ci sono le mani che sudano e le ginocchia che tremano, ma anche le contraddizioni del presente e le difficoltà. Un tratto è dedicato alla «seconda giovinezza» che si può vivere intorno ai 50 anni.

Chi c’è sul palco e chi ha scritto lo spettacolo

In Innamorato perso il protagonista assoluto è Enrico Brignano. Con lui partecipano Flora Canto e un corpo di ballo. Il racconto alterna monologhi, musiche originali, coreografie e scenografie animate da luci e immagini.

Il testo è firmato da Brignano insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico. Le musiche sono di Andrea Perrozzi, le coreografie di Marco Bebbu, i costumi di Valentina Davoli e le scene di Marco Calzavara.

Perché il teatro in tv è una notizia e cosa dice Brignano

Il 16 novembre 2026 Innamorato perso torna in tv come ripresa del tour teatrale 2018-2019. Un tempo il teatro aveva una sera a settimana sui canali Rai, poi è quasi scomparso dal piccolo schermo.

In un’intervista a Quotidiano Nazionale, Brignano sostiene che teatro e tv non siano inconciliabili, pur essendo due linguaggi molto diversi. Secondo lui il one man show è un genere più «ibrido» di una commedia o di un dramma, e per questo si presta di più allo schermo.

Alla domanda su che cosa sia innamorarsi, Brignano risponde così:

«Meraviglioso. Raro e per questo prezioso. Pericoloso, perché quando ti innamori dai tutto te stesso, metti il tuo cuore nelle mani di qualcun altro, che può decidere di accarezzarlo o di calpestarlo. Ma è un rischio che a mio parere vale sempre la pena correre».

Il precedente di settembre su Rai 1 e il tour che continua

Il 26 settembre 2026 lo speciale tv Bello di Mamma… Rai! ha conquistato la prima serata di Rai 1 con 2.104.000 spettatori e il 16,7% di share. Innamorato perso arriva su Rai 2 dopo quel risultato.

Nel frattempo il tour teatrale di Enrico Brignano prosegue, con tappe a Roma, Parma, Bologna, Montecatini e Brescia.

Domande frequenti Quando va in onda Innamorato perso di Enrico Brignano su Rai 2? Innamorato perso va in onda su Rai 2 il 16 novembre 2026 alle 21:20. Si tratta dello spettacolo teatrale di Enrico Brignano andato in scena nel 2018. Quanto dura Innamorato perso di Brignano in tv? La messa in onda di Innamorato perso su Rai 2 dura circa 2 ore e 10 minuti. Lo spettacolo va in onda il 16 novembre 2026 alle 21:20. Chi c’è nel cast di Innamorato perso? Il protagonista assoluto di Innamorato perso è Enrico Brignano. Con lui partecipano Flora Canto e un corpo di ballo, tra monologhi, musiche originali e coreografie. Di cosa parla Innamorato perso di Enrico Brignano? Innamorato perso è un one-man show in cui Enrico Brignano racconta l’amore in tutte le sue forme, con comicità ironica e affettuosa. Il punto di partenza è l’amore per i figli: all’epoca dello spettacolo Brignano era diventato padre da poco. Chi ha scritto Innamorato perso? Il testo di Innamorato perso è firmato da Enrico Brignano insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico. Le musiche sono di Andrea Perrozzi e le coreografie di Marco Bebbu.