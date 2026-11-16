Innamorato perso: Enrico Brignano su Rai 2 il 16 novembre alle 21:20
In sintesi. Lo spettacolo teatrale Innamorato perso di Enrico Brignano, andato in scena nel 2018, va in onda su Rai 2 il 16 novembre 2026 alle 21:20. La messa in onda dura circa 2 ore e 10 minuti. Con Brignano ci sono Flora Canto e un corpo di ballo.
I punti chiave
- Lo spettacolo Innamorato perso di Enrico Brignano va in onda su Rai 2 il 16 novembre 2026 alle 21:20.
- La messa in onda di Innamorato perso dura circa 2 ore e 10 minuti.
- Innamorato perso è un one-man show andato in scena nel 2018, ripreso dal tour teatrale 2018-2019.
- Il testo di Innamorato perso è firmato da Enrico Brignano con Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico.
- Lo speciale Bello di Mamma… Rai! ha ottenuto su Rai 1 il 26 settembre 2026 2.104.000 spettatori e il 16,7% di share.
Enrico Brignano porta su Rai 2 il 16 novembre 2026, alle 21:20, lo spettacolo teatrale Innamorato perso, andato in scena nel 2018. La messa in onda dura circa 2 ore e 10 minuti.
Di cosa parla Innamorato perso
Innamorato perso è un one-man show in cui Enrico Brignano racconta l’amore in tutte le sue forme, con comicità ironica e affettuosa. Il punto di partenza è l’amore per i figli: all’epoca dello spettacolo Brignano era diventato padre da poco.
Secondo la descrizione dello show, quel sentimento cambia lo sguardo di Brignano sulla vita e si estende alla compagna, al lavoro, alla città e al mondo intero.
Nello spettacolo di Enrico Brignano ci sono le mani che sudano e le ginocchia che tremano, ma anche le contraddizioni del presente e le difficoltà. Un tratto è dedicato alla «seconda giovinezza» che si può vivere intorno ai 50 anni.
Chi c’è sul palco e chi ha scritto lo spettacolo
In Innamorato perso il protagonista assoluto è Enrico Brignano. Con lui partecipano Flora Canto e un corpo di ballo. Il racconto alterna monologhi, musiche originali, coreografie e scenografie animate da luci e immagini.
Il testo è firmato da Brignano insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico. Le musiche sono di Andrea Perrozzi, le coreografie di Marco Bebbu, i costumi di Valentina Davoli e le scene di Marco Calzavara.
Perché il teatro in tv è una notizia e cosa dice Brignano
Il 16 novembre 2026 Innamorato perso torna in tv come ripresa del tour teatrale 2018-2019. Un tempo il teatro aveva una sera a settimana sui canali Rai, poi è quasi scomparso dal piccolo schermo.
In un’intervista a Quotidiano Nazionale, Brignano sostiene che teatro e tv non siano inconciliabili, pur essendo due linguaggi molto diversi. Secondo lui il one man show è un genere più «ibrido» di una commedia o di un dramma, e per questo si presta di più allo schermo.
Alla domanda su che cosa sia innamorarsi, Brignano risponde così:
«Meraviglioso. Raro e per questo prezioso. Pericoloso, perché quando ti innamori dai tutto te stesso, metti il tuo cuore nelle mani di qualcun altro, che può decidere di accarezzarlo o di calpestarlo. Ma è un rischio che a mio parere vale sempre la pena correre».
Il precedente di settembre su Rai 1 e il tour che continua
Il 26 settembre 2026 lo speciale tv Bello di Mamma… Rai! ha conquistato la prima serata di Rai 1 con 2.104.000 spettatori e il 16,7% di share. Innamorato perso arriva su Rai 2 dopo quel risultato.
Nel frattempo il tour teatrale di Enrico Brignano prosegue, con tappe a Roma, Parma, Bologna, Montecatini e Brescia.
Domande frequenti
Quando va in onda Innamorato perso di Enrico Brignano su Rai 2?
Innamorato perso va in onda su Rai 2 il 16 novembre 2026 alle 21:20. Si tratta dello spettacolo teatrale di Enrico Brignano andato in scena nel 2018.
Quanto dura Innamorato perso di Brignano in tv?
La messa in onda di Innamorato perso su Rai 2 dura circa 2 ore e 10 minuti. Lo spettacolo va in onda il 16 novembre 2026 alle 21:20.
Chi c’è nel cast di Innamorato perso?
Il protagonista assoluto di Innamorato perso è Enrico Brignano. Con lui partecipano Flora Canto e un corpo di ballo, tra monologhi, musiche originali e coreografie.
Di cosa parla Innamorato perso di Enrico Brignano?
Innamorato perso è un one-man show in cui Enrico Brignano racconta l’amore in tutte le sue forme, con comicità ironica e affettuosa. Il punto di partenza è l’amore per i figli: all’epoca dello spettacolo Brignano era diventato padre da poco.
Chi ha scritto Innamorato perso?
Il testo di Innamorato perso è firmato da Enrico Brignano insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo e Luciano Federico. Le musiche sono di Andrea Perrozzi e le coreografie di Marco Bebbu.
Immagine di repertorio
ARTICOLO SUCCESSIVO
Lascia un commento