di Redazione ZON

In sintesi. Danilo, concorrente di Rende (CS) in rappresentanza della Calabria, ha vinto 15.000 euro ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata di martedì 17 novembre 2026. Ha cambiato il pacco 4, che conteneva 75.000 euro, con il pacco 11, che ne conteneva 15.000.

I punti chiave Danilo, concorrente di Rende (CS) per la Calabria, ha vinto 15.000 euro ad Affari Tuoi il 17 novembre 2026.

Danilo ha sostituito il pacco 4, che conteneva 75.000 euro, con il pacco 11, che conteneva 15.000 euro: la differenza è di 60.000 euro.

Danilo ha rifiutato quattro offerte del Dottore: una da 20.000 euro, una da 9.000 euro e due da 14.000 euro.

Danilo ha rifiutato anche due proposte di cambio finali e ha aperto il pacco 11.

Affari Tuoi è condotto da Stefano De Martino su Rai 1.

Danilo, concorrente di Rende (CS) in rappresentanza della Calabria, ha vinto 15.000 euro ad Affari Tuoi nella puntata di martedì 17 novembre 2026. Ha aperto il pacco numero 11, scelto al posto del pacco numero 4 con cui era partito.

Ad accompagnarlo in studio c’era la moglie Daniela. Il gioco dei pacchi è condotto da Stefano De Martino su Rai 1.

La scelta decisiva: il cambio dal pacco 4 al pacco 11

Danilo ha iniziato la partita con il pacco numero 4. Dopo aver rifiutato una prima offerta da 20.000 euro, ha accettato di sostituirlo con il pacco numero 11.

Il vecchio pacco 4 conteneva 75.000 euro, mentre l’11 ne conteneva 15.000. Tra i due pacchi la differenza è di 60.000 euro.

Il tabellone di Danilo era difficile fin dai primi minuti: i premi da 200.000 e da 300.000 euro sono usciti quasi subito.

Quattro offerte e due cambi rifiutati fino all’ultimo pacco

Dopo il cambio, Danilo ha continuato a credere nel pacco 11. Ha rifiutato un’offerta da 9.000 euro e due offerte da 14.000 euro, poi ha detto no anche a due proposte di cambio finali.

Alla fine ha aperto il pacco 11 e ha trovato 15.000 euro.

Passaggio della partita Esito Prima offerta da 20.000 euro Rifiutata Cambio dal pacco 4 al pacco 11 Accettato Offerta da 9.000 euro Rifiutata Prima offerta da 14.000 euro Rifiutata Seconda offerta da 14.000 euro Rifiutata Primo cambio finale Rifiutato Ultimo cambio Rifiutato

Come funzionano offerte e cambi nell’edizione 2026

Quest’anno il regolamento di Affari Tuoi prevede due carte imbustate allo stesso modo: una contiene il Cambio, l’altra l’Offerta. Il Pacchista ne pesca una e decide cosa fare con l’opzione uscita.

Se esce il Cambio, può tenere il proprio pacco o sostituirlo. Se esce l’Offerta, il Dottore propone una cifra per provare a influenzare la partita.

Cosa era successo nelle puntate precedenti

Domenica 15 novembre 2026 Affari Tuoi non è andato in onda su Rai 1, che ha trasmesso Belgio-Italia, partita di Nations League. Il programma è tornato lunedì 16 novembre 2026.

Nella puntata del 16 novembre 2026 ha giocato Siria, dal Molise, accompagnata dal marito Erik. Nel suo pacco numero 17 c’era 1 euro, mentre l’altro pacco rimasto in gioco conteneva 50.000 euro.

Domande frequenti Quanto ha vinto Danilo ad Affari Tuoi il 17 novembre 2026? Danilo, concorrente di Rende (CS) per la Calabria, ha vinto 15.000 euro ad Affari Tuoi il 17 novembre 2026. Il premio era nel pacco numero 11, che aveva scelto al posto del pacco numero 4. Cosa c’era nel pacco 4 di Danilo ad Affari Tuoi? Il pacco 4 di Danilo conteneva 75.000 euro. Danilo lo ha cambiato con il pacco 11, che conteneva 15.000 euro, quindi 60.000 euro in meno. Quali offerte ha rifiutato Danilo ad Affari Tuoi? Danilo ha rifiutato quattro offerte del Dottore: una da 20.000 euro, una da 9.000 euro e due da 14.000 euro. Ha detto no anche a due proposte di cambio finali. Come funzionano offerte e cambi ad Affari Tuoi nel 2026? Nell’edizione 2026 di Affari Tuoi ci sono due carte imbustate allo stesso modo: una contiene il Cambio, l’altra l’Offerta. Il Pacchista ne pesca una. Se esce il Cambio, può tenere il proprio pacco o sostituirlo. Se esce l’Offerta, il Dottore propone una cifra. Perché Affari Tuoi non è andato in onda domenica 15 novembre 2026? Domenica 15 novembre 2026 Rai 1 ha trasmesso Belgio-Italia, partita di Nations League, e Affari Tuoi non è andato in onda. Il programma è tornato lunedì 16 novembre 2026.

Fonte: MondoTV24 · Canale 10 · Televisionando · ComingSoon.it