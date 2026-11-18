di Redazione ZON

In sintesi. Secondo quanto detto dal conduttore Fiorello a La Pennicanza su Rai Radio 2 il 17 novembre 2026, Barbara D’Urso sarà presente a Ballando con le stelle sabato 21 novembre 2026. Fiorello ha riferito che la giurata gli ha scritto un messaggio; Milly Carlucci, conduttrice del programma, avrebbe risposto al Tg1 che bisogna aspettare sabato 21 novembre.

I punti chiave Fiorello ha detto a La Pennicanza su Rai Radio 2, il 17 novembre 2026, che Barbara D’Urso sarà a Ballando con le stelle sabato 21 novembre 2026.

Barbara D’Urso, secondo Fiorello, gli ha scritto: «Ti pare che me ne vado così?».

Milly Carlucci, durante un’ospitata di sei minuti al Tg1, avrebbe risposto che bisogna aspettare sabato per sapere se Barbara D’Urso ci sarà.

Simona Ventura ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni di non essere ossessionata da Barbara D’Urso, dopo la battuta «gelosetta» su Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Fiorello ha annunciato che dal 23 novembre La Pennicanza diventa natalizia, con una canzone di Natale inedita che secondo lui sarà cantata da Giorgia.

Attenzione: spoiler. Fiorello ha detto che Barbara D’Urso sarà presente sabato 21 novembre 2026 a Ballando con le stelle: «A me ha scritto Barbara D’Urso e mi ha detto che sabato ci sarà».

Fiorello e la stoccata a Milly Carlucci dopo l’ospitata al Tg1

Fiorello ha aperto la puntata de La Pennicanza su Rai Radio 2 del 17 novembre 2026 con una battuta su Milly Carlucci: «Milly sei un genio del male! Neanche Maria De Filippi è arrivata a tanto».

Fiorello ha raccontato che Milly Carlucci, durante un’ospitata di sei minuti al Tg1, ha ricevuto una domanda su Barbara D’Urso. La conduttrice di Ballando con le stelle avrebbe risposto che bisognava aspettare sabato per sapere se ci sarà o no.

Fiorello ha poi riferito le parole che, a suo dire, Barbara D’Urso gli ha scritto: «Ti pare che me ne vado così?». Il conduttore ha chiuso con una proposta: «Abbiamo già il titolo: Barbara c’è!».

Perché la presenza di Barbara D’Urso a Ballando è diventata un caso

Barbara D’Urso siede in giuria a Ballando con le stelle, dove nelle ultime settimane si sono accese due polemiche che la riguardano.

La prima riguarda Simona Ventura, commentatrice a bordo campo. Alla giurata aveva detto «gelosetta» a proposito dell’intesa tra Ornella Muti e Pasquale La Rocca. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Simona Ventura ha spiegato: «Era una battuta! Il 99% delle persone l’avrebbe presa con una risata». Ha aggiunto: «Non sono ossessionata da Barbara d’Urso».

La seconda riguarda Guillermo Mariotto, giurato del programma. In una puntata speciale di Ballando segreto su Rai Play, condotta da Milly Carlucci, ha parlato del gesto con il profumo spruzzato in studio mentre D’Urso commentava la coppia Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Guillermo Mariotto ha dichiarato: «Non c’è stata nessuna volontà di offendere la signora Barbara d’Urso». Ha detto anche di non aver mai pronunciato la parola «puzzi» e di aver parlato di «puzza di finzione» in senso teatrale.

Dal 23 novembre La Pennicanza diventa natalizia, con una canzone inedita di Giorgia

Fiorello ha lanciato un secondo spoiler, stavolta sul suo programma: dal 23 novembre La Pennicanza si «natalizzerà» e diventerà, parole sue, «un tripudio natalizio».

Il programma avrà una canzone di Natale inedita, non una cover. Secondo Fiorello, a cantarla sarà Giorgia: «Io l’ho sentita, è veramente pazzesca!».

Domande frequenti Barbara D’Urso ci sarà a Ballando con le stelle sabato 21 novembre 2026? Secondo Fiorello sì: a La Pennicanza del 17 novembre 2026 ha detto che Barbara D’Urso gli ha scritto che sabato ci sarà. Milly Carlucci, ospite al Tg1, avrebbe risposto che bisogna aspettare sabato per saperlo. Cosa ha detto Fiorello su Barbara D’Urso a La Pennicanza? Fiorello ha detto: «A me ha scritto Barbara D’Urso e mi ha detto che sabato ci sarà». Ha riferito anche che D’Urso gli ha scritto «Ti pare che me ne vado così?» e ha proposto il titolo «Barbara c’è!». Che polemiche ci sono state tra Barbara D’Urso, Simona Ventura e Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle? Simona Ventura aveva detto «gelosetta» a Barbara D’Urso a proposito dell’intesa tra Ornella Muti e Pasquale La Rocca, e ha spiegato che era una battuta. Guillermo Mariotto ha dichiarato che non c’è stata nessuna volontà di offendere Barbara D’Urso con il gesto del profumo spruzzato in studio. Quando diventa natalizia La Pennicanza e chi canta la canzone inedita? Secondo Fiorello, dal 23 novembre La Pennicanza si «natalizzerà». Il programma avrà una canzone di Natale inedita, non una cover, che secondo Fiorello sarà cantata da Giorgia.

Fonte: ANSA · LaNostraTv · LaNostraTv