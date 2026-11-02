Ballando con le stelle, scontro tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto dopo l’esibizione di Ornella Muti

di Redazione ZON

In sintesi. Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, giurati di Ballando con le stelle, hanno litigato in diretta in una puntata andata in onda di sabato. Dopo l’esibizione di Ornella Muti con Pasquale La Rocca, Barbara d’Urso ha definito Guillermo Mariotto «gran cafone». Nella stessa puntata lo stilista l’ha chiamata «poveraccia». Samanta Togni, a Unomattina, si è schierata con Barbara d’Urso.

I punti chiave Barbara d’Urso ha dato del «gran cafone» a Guillermo Mariotto, dopo essere stata interrotta più volte durante il commento all’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle.

Guillermo Mariotto ha definito Barbara d’Urso una «poveraccia» nella stessa puntata, dopo l’esibizione di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

Il sito Fanpage.it ha messo a confronto i due giurati e ha giudicato «abissale» la differenza a favore di Barbara d’Urso.

Samanta Togni, ex maestra di Ballando con le stelle, ha criticato Guillermo Mariotto a Unomattina: «Mariotto è eccessivo».

Sulla bocciatura di Guillermo Mariotto da parte del pubblico non esiste nessun sondaggio ufficiale con percentuali o voti.

A Ballando con le stelle è scoppiata una lite in diretta tra due giurati, Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto. Lo scontro è nato dopo l’esibizione di Ornella Muti con Pasquale La Rocca ed è proseguito più avanti nella stessa puntata, andata in onda di sabato.

Come è nata la lite tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto

Durante il commento all’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Barbara d’Urso ha provato più volte a esprimere il suo giudizio. Guillermo Mariotto l’ha interrotta ripetutamente. Alla fine la giurata ha perso la pazienza e lo ha apostrofato con un «Gran cafone…».

Guillermo Mariotto ha replicato a distanza di tempo, nella stessa puntata di Ballando con le stelle. Dopo l’esibizione di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, lo stilista è tornato sull’episodio e ha definito Barbara d’Urso una «poveraccia». Il botta e risposta ha acceso una forte polemica sui social.

Perché il confronto in giuria premia Barbara d’Urso

Il sito Fanpage.it ha messo a confronto i due giurati del programma di Milly Carlucci e ha dato un verdetto netto a favore della conduttrice. Secondo la testata, «la differenza è abissale»: Barbara d’Urso avrebbe dimostrato di saper dare giudizi tecnici sul ballo e di essere «professionale e competente in un ambito che non dovrebbe essere il suo».

Sulla bocciatura di Guillermo Mariotto da parte del pubblico non esistono numeri ufficiali. Non è stato reso noto alcun sondaggio con percentuali o voti: il giudizio negativo emerge dalle polemiche sui social e dal confronto pubblicato da Fanpage.it, non da una rilevazione strutturata.

Cosa ha detto Samanta Togni su Guillermo Mariotto

Samanta Togni, ex maestra di Ballando con le stelle, ha commentato lo scontro da ospite di Unomattina. La ballerina ha criticato Guillermo Mariotto: «Mariotto è eccessivo… La sua caratteristica è questa… Mi piace poco quando manipolano le discussioni».

Samanta Togni ha difeso Barbara d’Urso ricostruendo la dinamica della lite: «Lui l’ha messa in mezzo, lei ha risposto e poi lui ha risposto “Non puoi parlare sempre di te”». Secondo l’ex maestra, il meccanismo era chiaro: prima si coinvolge qualcuno, poi lo si fa apparire come chi vuole stare al centro dell’attenzione. «È un atteggiamento che ho gradito poco», ha concluso.

Cosa succede adesso a Ballando con le stelle

Né Guillermo Mariotto né Barbara d’Urso hanno rilasciato commenti pubblici dopo la puntata, almeno a quanto risulta finora. Non è noto se Milly Carlucci interverrà sulla questione. La prossima puntata di Ballando con le stelle dirà se il clima in giuria tornerà sereno o se la polemica avrà un seguito in diretta.

Domande frequenti Cosa è successo tra Barbara d’Urso e Mariotto a Ballando con le stelle? Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, giurati di Ballando con le stelle, hanno litigato in diretta. Barbara d’Urso è stata interrotta più volte da Guillermo Mariotto mentre commentava l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, e lo ha chiamato «gran cafone». Nella stessa puntata Guillermo Mariotto l’ha definita una «poveraccia». Perché Mariotto ha chiamato Barbara d’Urso poveraccia? Guillermo Mariotto ha definito Barbara d’Urso una «poveraccia» tornando sulla lite nata dopo l’esibizione di Ornella Muti, in cui la giurata gli aveva dato del «gran cafone». La replica di Guillermo Mariotto è arrivata nella stessa puntata di Ballando con le stelle, dopo l’esibizione di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Cosa ha detto Samanta Togni su Mariotto a Unomattina? Samanta Togni, ex maestra di Ballando con le stelle, ha detto a Unomattina che «Mariotto è eccessivo» e che le piace poco quando si manipolano le discussioni. Secondo Samanta Togni, Guillermo Mariotto ha prima coinvolto Barbara d’Urso e poi l’ha fatta apparire come chi vuole stare al centro dell’attenzione. Chi ha ragione tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto secondo Fanpage.it? Il sito Fanpage.it ha dato un verdetto netto a favore di Barbara d’Urso, scrivendo che «la differenza è abissale». Secondo Fanpage.it, Barbara d’Urso ha dimostrato di saper dare giudizi tecnici sul ballo e di essere «professionale e competente» in un ambito che non è il suo. Barbara d’Urso e Mariotto hanno commentato la lite dopo Ballando con le stelle? Né Guillermo Mariotto né Barbara d’Urso hanno rilasciato commenti pubblici dopo la puntata di Ballando con le stelle in cui è avvenuta la lite. Non è noto se la conduttrice Milly Carlucci interverrà sulla questione.