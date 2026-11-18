di Redazione ZON

In sintesi. Il vortice polare stratosferico è collassato tra il 10 e il 12 novembre 2026, a circa 30 chilometri di quota, in anticipo record dal 1958. Per l’Italia i modelli non indicano ondate di gelo persistenti nella prima decade di dicembre 2026: lo scenario più probabile prevede correnti atlantiche, temperature in media o sopra la media e precipitazioni in eccesso.

I punti chiave Il vortice polare stratosferico è collassato tra il 10 e il 12 novembre 2026 a circa 30 chilometri di quota, al livello isobarico di 10 hPa.

Il precedente primato di precocità del vortice polare risaliva al 28 novembre, nelle rilevazioni moderne iniziate nel 1958.

Due onde planetarie, spinte da due anticicloni di blocco (uno sull’Alaska, l’altro tra Scandinavia e Russia), hanno innescato la rottura del vortice polare.

I centri di calcolo ECMWF, GFS e AIFS indicano un netto rinforzo del vortice polare entro i primi giorni di dicembre 2026.

Per la prima decade di dicembre 2026 i modelli non mostrano per l’Italia ondate di gelo persistenti di matrice artica o siberiana.

Il vortice polare stratosferico è collassato tra il 10 e il 12 novembre 2026, in anticipo record dal 1958, ma i modelli non indicano gelo estremo per l’Italia a inizio dicembre.

Il 18 novembre 2026 «inverno» è tra le ricerche in tendenza su Google Italia, con oltre 1.000 ricerche.

Perché in questi giorni si parla di inverno e di vortice polare

Il vortice polare è il grande sistema di venti che, durante la stagione fredda, ruota attorno al Polo Nord e trattiene l’aria gelida alle alte latitudini. Sta attirando l’attenzione dei meteorologi per la tempistica.

Adam Scaife, esperto di previsioni a lungo termine del Met Office britannico, ha sottolineato proprio questo aspetto:

«Quest’anno una perturbazione significativa si sta sviluppando già a novembre, molto prima del periodo in cui questi fenomeni sono più comuni.»

Che cosa è successo in stratosfera tra il 10 e il 12 novembre

L’evento si è verificato a circa 30 chilometri di quota, al livello isobarico di 10 hPa. Ecco i fatti essenziali:

I venti a 60 gradi di latitudine Nord hanno invertito la direzione e hanno iniziato a soffiare da est verso ovest.

Questa inversione si chiama Major SSW, cioè grande riscaldamento stratosferico improvviso.

Il precedente primato di precocità risaliva al 28 novembre, nelle rilevazioni moderne iniziate nel 1958.

A innescare la rottura sono state due onde planetarie, spinte da due anticicloni di blocco: uno sull’Alaska, l’altro tra Scandinavia e Russia.

I modelli matematici avevano indicato l’evento a fine ottobre con probabilità superiori all’80%.

Perché il collasso non porta per forza il gelo in Italia

Per cambiare il tempo alle nostre latitudini, un riscaldamento stratosferico deve propagarsi verso il basso e raggiungere la troposfera nell’arco di una-tre settimane. La troposfera è lo strato in cui si formano nuvole, piogge e perturbazioni.

Stavolta il disturbo è stato troppo rapido e non è arrivato ai piani bassi. Dopo pochi giorni i venti occidentali in stratosfera hanno ripreso a soffiare e il vortice ha iniziato a ricompattarsi.

I centri di calcolo ECMWF, GFS e AIFS concordano su un netto rinforzo del vortice entro i primi giorni di dicembre 2026. Il vento zonale potrebbe tornare superiore alla media stagionale.

Che tempo aspettarsi in Italia a inizio dicembre

Un vortice che si ricompatta tende a mantenere il flusso perturbato disteso da ovest verso est e a bloccare le discese di aria gelida verso il Mediterraneo. Per la prima decade di dicembre 2026 non si vedono ondate di gelo persistenti di matrice artica o siberiana.

Lo scenario più probabile è una circolazione dominata dalle correnti atlantiche, con temperature in media o sopra la media del periodo e precipitazioni in eccesso. Restano possibili brevi parentesi più fredde e instabili.

Cosa dice il Met Office sull’inverno europeo

Scaife spiega che il meccanismo può comunque cambiare le carte per l’Europa: «Se i venti arrivano da est in inverno l’Europa può diventare improvvisamente molto fredda». Le correnti occidentali, umide e miti, lasciano allora spazio a flussi orientali e nord-orientali, freddi e secchi.

Tra le possibili cause del disturbo vengono studiati il riscaldamento delle acque artiche e l’influenza di El Niño, il fenomeno che altera la circolazione atmosferica a partire dall’Oceano Pacifico.

Scaife richiama anche due precedenti. L’inverno 1962-63 fu uno dei più freddi del secolo nel Regno Unito, dopo una serie di anni con vortice molto debole. Negli anni Novanta, con il vortice molto forte, si susseguirono inverni miti, tempestosi e piovosi.

Cosa resta da capire sull’inverno 2026-2027

Un vortice indebolito modifica la probabilità di certe configurazioni atmosferiche, ma da solo non basta a prevedere settimane di gelo e nevicate. Su scale di decenni, secondo Scaife, è difficile individuare una tendenza sistematica.

Domande frequenti Che cos’è il vortice polare? Il vortice polare è il grande sistema di venti che, durante la stagione fredda, ruota attorno al Polo Nord. Trattiene l’aria gelida alle alte latitudini. Cosa è successo al vortice polare a novembre 2026? Tra il 10 e il 12 novembre 2026 il vortice polare stratosferico è collassato, a circa 30 chilometri di quota. I venti a 60 gradi di latitudine Nord hanno invertito la direzione, un fenomeno chiamato Major SSW. È un anticipo record dal 1958. Il collasso del vortice polare porta il gelo in Italia? Non per forza. Per cambiare il tempo in Italia, un riscaldamento stratosferico deve propagarsi alla troposfera nell’arco di una-tre settimane. Nel caso di novembre 2026 il disturbo è stato troppo rapido e non è arrivato ai piani bassi. Che tempo ci sarà in Italia a inizio dicembre 2026? Per la prima decade di dicembre 2026 i modelli non mostrano ondate di gelo persistenti di matrice artica o siberiana. Lo scenario più probabile è una circolazione dominata dalle correnti atlantiche, con temperature in media o sopra la media e precipitazioni in eccesso. Restano possibili brevi parentesi più fredde e instabili. Cos’è il Major SSW? Major SSW significa grande riscaldamento stratosferico improvviso. Indica l’inversione dei venti a 60 gradi di latitudine Nord, che iniziano a soffiare da est verso ovest.

Fonte: Geopop