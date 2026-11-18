di Redazione ZON

In sintesi. Secondo le informazioni verificate a novembre 2026, la chat temporanea di ChatGPT non compare nella cronologia, non crea né aggiorna ricordi e non viene usata da OpenAI per migliorare i modelli finché resta temporanea. OpenAI può però conservarne una copia fino a 30 giorni per motivi di sicurezza. Si avvia aprendo una nuova chat e scegliendo «Temporary».

I punti chiave La chat temporanea di ChatGPT non compare nella cronologia e non crea né aggiorna ricordi.

OpenAI può conservare una copia di ogni chat temporanea fino a 30 giorni per motivi di sicurezza.

Una chat temporanea personalizzata può usare ricordi esistenti, istruzioni personalizzate e plugin, mentre una non personalizzata non li usa.

Salvare una chat temporanea la trasforma in chat normale, che segue le impostazioni di personalizzazione e di miglioramento del modello dell’account.

Sui piani Free, Plus e Pro, per le chat salvate conta l’opzione «Improve the model for everyone».

La chat temporanea di ChatGPT non compare nella cronologia, non crea né aggiorna ricordi e non viene usata per migliorare i modelli finché resta temporanea. Non è però cancellata subito: OpenAI può conservarne una copia fino a 30 giorni per motivi di sicurezza. Per usarla si apre una nuova chat e si sceglie «Temporary».

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e che cosa serve?

Serve ChatGPT sul sito web o nell’app per iOS e Android. Esiste anche per l’app macOS, ma la pagina di aiuto dedicata è precedente ai nuovi controlli di personalizzazione. È una funzione dell’account: i controlli disponibili dipendono da piano, tipo di account e impostazioni dell’area di lavoro.

Nelle pagine ufficiali consultate non risultano differenze per paese, Italia compresa. Non è stato confermato se la chat temporanea si possa usare senza account.

Come si avvia una chat temporanea, passo per passo?

Apri ChatGPT dal sito web o dall’app per iOS o Android. Apri una nuova chat con il pulsante «New chat». Seleziona «Temporary». Un’altra pagina di aiuto indica di avviare la chat temporanea dal menu del modello: se non vedi la voce in un punto, cerca nell’altro. Prima di scrivere il primo messaggio scegli come deve rispondere la chat: «Personalized» oppure «Unpersonalized». La scelta va fatta prima che la conversazione inizi. Scrivi e usa ChatGPT normalmente. Se la conversazione ti serve, salvala per aggiungerla alla cronologia. Da quel momento è una chat normale.

I nomi dei pulsanti sono quelli in inglese delle pagine ufficiali. In italiano la funzione si chiama «Chat temporanea» e le due modalità «personalizzata» e «non personalizzata», ma le etichette esatte nell’app aggiornata non sono state rese note. OpenAI non ha indicato nemmeno il nome del comando per salvare la chat: cercalo nell’interfaccia della conversazione.

E sull’app per Mac?

Secondo la pagina di aiuto dedicata, più datata, si clicca sul nome del modello in alto nella finestra e si attiva l’interruttore «Temporary Chat». Compare un banner e la finestra del prompt si scurisce. Con i nuovi controlli la procedura potrebbe essere cambiata.

Che differenza c’è tra chat personalizzata e non personalizzata?

Una chat personalizzata può usare i ricordi già presenti, le istruzioni personalizzate e i plugin. Una non personalizzata non usa memoria, istruzioni personalizzate o plugin e non crea nuovi ricordi. In entrambi i casi la chat non finisce nella cronologia e non serve ad addestrare i modelli finché resta temporanea.

Caratteristica Temporanea non personalizzata Temporanea personalizzata Chat salvata Compare nella cronologia No No Sì Legge i ricordi esistenti No Sì Segue le impostazioni di personalizzazione dell’account Usa istruzioni personalizzate e plugin No Sì Segue le impostazioni di personalizzazione dell’account Crea o aggiorna ricordi No No Sì, se Memory è attiva Usata per migliorare i modelli No No Secondo le impostazioni dell’account Copia di sicurezza fino a 30 giorni Sì Sì Valgono le regole di conservazione delle chat salvate o dell’area di lavoro

Le pagine ufficiali si contraddicono su quale sia la scelta predefinita. Per questo guarda sempre quale modalità è selezionata prima di scrivere. Secondo una pagina di aiuto, ChatGPT ricorda la scelta per account o area di lavoro.

Cosa conserva OpenAI di una chat temporanea?

OpenAI può tenere una copia della chat fino a 30 giorni per finalità di sicurezza. «Temporanea» non significa quindi cancellata subito né anonima. Le guide non ufficiali che scrivono che tutto «viene dimenticato» sono imprecise su questo punto.

La pagina ufficiale precisa anche che ChatGPT può usare informazioni di conversazioni precedenti per finalità limitate di sicurezza. Disattivare memoria e personalizzazione non disattiva queste funzioni: in rari casi ad alto rischio possono usare un contesto limitato e rilevante per la sicurezza.

Cosa succede se salvo una chat temporanea?

Salvarla la converte in chat normale, anche se era partita senza personalizzazione. Segue le impostazioni di personalizzazione e di miglioramento del modello del tuo account. Se Memory è attiva, la conversazione salvata può servire a personalizzare le risposte future.

Una chat salvata si riapre dalla cronologia o da Search. Se invece non la salvi, non puoi riaprirla da lì dopo averla lasciata.

E i file caricati?

Nel ChatGPT standard i file caricati in una chat temporanea non vengono salvati in Library. Se salvi la chat, i file idonei possono essere salvati in Library o Space, secondo disponibilità e limiti di spazio.

Posso metterla in un Progetto?

Non mentre è temporanea: prima va salvata, perché solo allora diventa una chat normale. Nei Progetti, le chat temporanee usano istruzioni personalizzate e ricordi esistenti solo se sono personalizzate. Il riferimento ad altre chat non è disponibile.

Un esempio concreto: quando conviene usarla?

Hai una bozza di mail da rifinire e non vuoi che compaia nella cronologia né che influisca sui ricordi. Avvia «Temporary», scegli «Unpersonalized» e incolla il testo. Se il risultato ti serve, salvalo prima di lasciare la chat: se non lo fai, non potrai riaprirla dalla cronologia.

Quali avvertenze e limiti devo conoscere?

Dati sensibili. Non trattare la chat temporanea come una cassaforte: una copia può restare fino a 30 giorni.

Non trattare la chat temporanea come una cassaforte: una copia può restare fino a 30 giorni. GPT con azioni. La chat temporanea si può usare con i GPT. Se il GPT usa azioni, i dati inviati a terzi sono regolati dalla privacy policy del destinatario, che può conservarli oltre 30 giorni e usarli per altri scopi.

La chat temporanea si può usare con i GPT. Se il GPT usa azioni, i dati inviati a terzi sono regolati dalla privacy policy del destinatario, che può conservarli oltre 30 giorni e usarli per altri scopi. Ricordi già creati. Cancellare una chat non cancella necessariamente un ricordo creato da quella chat. Chat e ricordi si gestiscono separatamente.

Cancellare una chat non cancella necessariamente un ricordo creato da quella chat. Chat e ricordi si gestiscono separatamente. Piani personali. Su Free, Plus e Pro, per le chat salvate conta l’opzione «Improve the model for everyone».

Su Free, Plus e Pro, per le chat salvate conta l’opzione «Improve the model for everyone». Piani aziendali. Per Business, Enterprise, Edu e ChatGPT for Healthcare, OpenAI per impostazione predefinita non usa i contenuti per migliorare i modelli. Per i clienti Enterprise idonei, le chat temporanee sono disponibili tramite la Compliance API per 30 giorni, anche se l’area di lavoro ha un periodo di conservazione diverso.

Per Business, Enterprise, Edu e ChatGPT for Healthcare, OpenAI per impostazione predefinita non usa i contenuti per migliorare i modelli. Per i clienti Enterprise idonei, le chat temporanee sono disponibili tramite la Compliance API per 30 giorni, anche se l’area di lavoro ha un periodo di conservazione diverso. Guide vecchie. La pagina più datata per macOS dice che le istruzioni personalizzate vengono comunque seguite. Quella pagina è precedente ai nuovi controlli: oggi una chat non personalizzata non le usa.

Le restrizioni di account e di area di lavoro continuano ad applicarsi. Se usi ChatGPT per lavoro, chiedi all’amministratore quali controlli sono attivi.

Domande frequenti Cosa salva ChatGPT in una chat temporanea? La chat temporanea non compare nella cronologia, non crea né aggiorna ricordi e non viene usata per migliorare i modelli finché resta temporanea. OpenAI può però conservarne una copia fino a 30 giorni per motivi di sicurezza, quindi «temporanea» non significa cancellata subito. Come si attiva la chat temporanea di ChatGPT? Si apre ChatGPT dal sito web o dall’app per iOS o Android, si avvia una nuova chat con «New chat» e si seleziona «Temporary». Prima del primo messaggio bisogna scegliere tra «Personalized» e «Unpersonalized», perché la scelta va fatta prima che la conversazione inizi. Che differenza c’è tra chat temporanea personalizzata e non personalizzata? Una chat temporanea personalizzata può usare i ricordi già presenti, le istruzioni personalizzate e i plugin. Una non personalizzata non usa nulla di tutto questo e non crea nuovi ricordi. In entrambi i casi la chat non finisce nella cronologia. Cosa succede se salvo una chat temporanea di ChatGPT? Salvata, la chat temporanea diventa una chat normale, anche se era partita senza personalizzazione. Segue le impostazioni di personalizzazione e di miglioramento del modello dell’account e, se Memory è attiva, può servire a personalizzare le risposte future. Una chat salvata si riapre dalla cronologia o da Search.

Foto: Olaf Janssen (CC BY)

Fonte: OpenAI Help Center – Temporary chat in ChatGPT · OpenAI Help Center – FAQ sulla Chat temporanea (italiano) · OpenAI Help Center – Chat and file retention in ChatGPT · OpenAI Help Center – ChatGPT release notes · OpenAI Help Center – Projects in ChatGPT · OpenAI Help Center – Memory in ChatGPT · OpenAI Help Center – How OpenAI handles data in consumer services · OpenAI Help Center – What is ChatGPT: FAQ · OpenAI Help Center – Temporary Chats on the ChatGPT macOS app · OpenAI Help Center – Temporary chat in ChatGPT (copia tradotta, usata per i dettagli sul salvataggio) · Runtime Wire (testata specializzata, per la data di agosto 2026)