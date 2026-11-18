di Redazione ZON

In sintesi. Andrea Bocelli canterà alla Reggia di Portici, in provincia di Napoli, il 3 luglio 2027. Il concerto è una delle due nuove date italiane del tenore per il 2027, insieme a quella di Pollenzo, in Piemonte, il 25 settembre 2027. I biglietti sono disponibili anche su Ticketmaster.

I punti chiave Andrea Bocelli si esibirà alla Reggia di Portici, in provincia di Napoli, il 3 luglio 2027.

Il calendario italiano di Andrea Bocelli per il 2027 comprende quattro serate.

Le due date di Andrea Bocelli al Teatro del silenzio, in Toscana, il 22 e il 24 luglio 2027, sono esaurite.

Andrea Bocelli canterà a Pollenzo, all’Albergo dell’Agenzia, il 25 settembre 2027.

Romanza, l’album di Andrea Bocelli pubblicato nel 1997, compie trent’anni nel 2027 e avrà una nuova edizione.

Andrea Bocelli si esibirà alla Reggia di Portici, in provincia di Napoli, il 3 luglio 2027. È una delle due nuove date italiane del tenore annunciate per il 2027.

Il concerto è in Campania, nella provincia di Napoli, e interessa quindi anche il pubblico salernitano. L’altra data aggiunta è quella di Pollenzo, in Piemonte, il 25 settembre 2027.

Le date italiane di Andrea Bocelli nel 2027

Il calendario italiano di Andrea Bocelli per il 2027 comprende quattro serate. Le due nuove tappe sono la Reggia di Portici e Pollenzo, la seconda all’Albergo dell’Agenzia, in un territorio patrimonio dell’Unesco nelle Langhe e nel Roero.

Data Luogo Situazione 3 luglio 2027 Reggia di Portici (provincia di Napoli) Nuova data annunciata 22 luglio 2027 Teatro del silenzio (Toscana) Tutto esaurito 24 luglio 2027 Teatro del silenzio (Toscana) Tutto esaurito 25 settembre 2027 Albergo dell’Agenzia, Pollenzo (Langhe e Roero) Nuova data annunciata

Con Portici e Pollenzo, Andrea Bocelli chiuderà il tour italiano del 2027.

Perché le nuove date arrivano dopo il tutto esaurito in Toscana

Le due serate di Andrea Bocelli al Teatro del silenzio, in Toscana, si terranno il 22 e il 24 luglio 2027. In due settimane i biglietti per entrambe sono andati esauriti.

La richiesta ha accompagnato l’ampliamento dell’agenda live del tenore con i concerti di Portici e Pollenzo.

Dove si comprano i biglietti dei concerti di Bocelli

I biglietti dei concerti di Andrea Bocelli nel 2027 sono già disponibili anche su Ticketmaster.

Le due date del Teatro del silenzio, il 22 e il 24 luglio 2027, hanno già registrato il tutto esaurito.

Romanza compie trent’anni e avrà una nuova edizione

Il 2027 sarà un anno di anniversari per Andrea Bocelli: Romanza, l’album pubblicato nel 1997, compie trent’anni. Il disco verrà ristampato in una nuova edizione.

Romanza ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo. Ha consacrato Bocelli come una delle voci più riconoscibili e apprezzate a livello internazionale.

La carriera di Bocelli dal Festival di Sanremo ai palchi internazionali

La carriera di Andrea Bocelli decolla nei primi anni Novanta, quando vince la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Il Mare Calmo della Sera. Da allora si è esibito su alcuni dei palchi più prestigiosi del mondo.

Il tenore ha collaborato con Luciano Pavarotti, Céline Dion, Lady Gaga, Ed Sheeran e Ariana Grande, tra gli altri. Tra i riconoscimenti ha ricevuto un Golden Globe, sette Classical BRIT Awards e sette World Music Awards, oltre a una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Domande frequenti Quando canta Andrea Bocelli alla Reggia di Portici? Andrea Bocelli canta alla Reggia di Portici, in provincia di Napoli, il 3 luglio 2027. È una delle due nuove date italiane del tenore per il 2027. Dove si comprano i biglietti dei concerti di Bocelli nel 2027? I biglietti dei concerti di Andrea Bocelli nel 2027 sono disponibili anche su Ticketmaster. Le due date del Teatro del silenzio, il 22 e il 24 luglio 2027, hanno già registrato il tutto esaurito. Quali sono le date italiane di Andrea Bocelli nel 2027? Il calendario italiano di Andrea Bocelli per il 2027 comprende quattro serate: il 3 luglio alla Reggia di Portici, il 22 e il 24 luglio al Teatro del silenzio in Toscana, il 25 settembre a Pollenzo. Le date di Portici e Pollenzo sono le due nuove. Dove e quando canta Bocelli a Pollenzo? Andrea Bocelli canta a Pollenzo, in Piemonte, il 25 settembre 2027. Il concerto si tiene all’Albergo dell’Agenzia, in un territorio patrimonio dell’Unesco nelle Langhe e nel Roero. Romanza di Andrea Bocelli avrà una nuova edizione? Sì, Romanza, l’album di Andrea Bocelli pubblicato nel 1997, compie trent’anni nel 2027 e verrà ristampato in una nuova edizione. Il disco ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo.

Fonte: Billboard Italia