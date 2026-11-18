di Redazione ZON

In sintesi. La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il 17 novembre 2026 la legge contro l’antisemitismo, con 147 voti favorevoli di centrodestra e Italia Viva. La legge adotta la definizione di antisemitismo dell’Ihra, l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto, istituisce un Coordinatore nazionale presso la Presidenza del Consiglio e non introduce nuovi reati.

I punti chiave La Camera dei deputati ha approvato la legge contro l’antisemitismo il 17 novembre 2026, con 147 voti favorevoli di centrodestra e Italia Viva.

La legge adotta integralmente la definizione di antisemitismo dell’Ihra, compresi gli esempi esplicativi.

La legge istituisce il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio, una strategia nazionale triennale e una banca dati sugli episodi di antisemitismo.

La legge non introduce nuovi reati, perché la materia è già regolata da norme vigenti come la legge Mancino.

Pd, Avs, +Europa e M5s hanno proposto la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo al posto della definizione Ihra, ma gli emendamenti sono stati bocciati al voto.

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il 17 novembre 2026 la legge per il contrasto all’antisemitismo, con 147 voti favorevoli di centrodestra e Italia Viva. Il testo adotta ufficialmente la definizione di antisemitismo dell’Ihra, l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto.

Cosa prevede la legge sull’antisemitismo approvata dalla Camera

La legge adotta integralmente la definizione dell’Ihra, compresi gli esempi esplicativi, tra cui quelli legati ad alcune modalità di critica allo Stato di Israele.

Il provvedimento istituisce il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio. Prevede una strategia nazionale triennale e una banca dati sugli episodi di antisemitismo e sui crimini d’odio. Sono previsti anche percorsi formativi nelle scuole, nelle università, nei ministeri e per le Forze dell’ordine.

La legge non introduce nuovi reati, perché la materia è già regolata dalla normativa vigente, come la legge Mancino.

Perché la definizione Ihra ha diviso Camera e opposizioni

Lo scontro in Aula si è concentrato sugli emendamenti delle opposizioni all’articolo 1, che contiene la definizione. Pd, Avs, +Europa e M5s hanno chiesto di adottare la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo. Questa parla di «discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)» e non cita lo Stato di Israele.

Il relatore Paolo Emilio Russo e il governo hanno espresso parere contrario a tutte le proposte, poi bocciate al voto. Russo ha dichiarato: «Nessuno in quest’Aula si è mai sognato di limitare il diritto di critica politica».

Il Campo largo, a esclusione di Italia Viva, ha detto no. L’ala riformista del Pd non ha votato, contro l’indicazione del partito, ripetendo le divisioni già emerse al Senato nella prima lettura.

Gli scontri in Aula tra Malaguti, Marattin, Sasso e Cuperlo

Durante la discussione il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti ha citato l’aumento delle nascite a Gaza per negare l’idea di un genocidio promosso da Israele. Il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Marattin ha commentato: «Dire che a Gaza c’è stato un genocidio vi rende dei bugiardi, non degli antisemiti». Il leader di Avs Nicola Fratoianni ha definito quanto ascoltato «una pagina nera della storia di questo Parlamento».

Un secondo scontro ha opposto Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, a Gianni Cuperlo del Pd. Sasso ha sostenuto che a Giovanni Gentile, filosofo e ministro dell’Istruzione sotto Mussolini, andrebbero intitolate piazze e vie. Ha detto che Gentile fu «barbaramente assassinato da dei vigliacchi partigiani comunisti», con riferimento all’uccisione avvenuta nel 1944 a Firenze.

Cuperlo ha risposto che «in quest’aula chi si permette e si permetterà sempre di definire vigliacchi i partigiani comunisti sarà definito un fascista».

Domande frequenti Cosa prevede la legge contro l’antisemitismo approvata dalla Camera? La legge adotta la definizione di antisemitismo dell’Ihra e istituisce il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio. Prevede inoltre una strategia nazionale triennale, una banca dati sugli episodi di antisemitismo e sui crimini d’odio e percorsi formativi in scuole, università, ministeri e Forze dell’ordine. Quando ha approvato la Camera la legge sull’antisemitismo? La Camera dei deputati ha approvato la legge in via definitiva il 17 novembre 2026. Il testo ha ottenuto 147 voti favorevoli, arrivati da centrodestra e Italia Viva. La legge sull’antisemitismo introduce nuovi reati? No, la legge non introduce nuovi reati. La materia è già regolata dalla normativa vigente, come la legge Mancino. Cos’è la definizione Ihra di antisemitismo adottata dalla legge? È la definizione di antisemitismo elaborata dall’Ihra, l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto. La legge la adotta integralmente, compresi gli esempi esplicativi, tra cui quelli legati ad alcune modalità di critica allo Stato di Israele. Quale definizione di antisemitismo volevano le opposizioni? Pd, Avs, +Europa e M5s hanno chiesto di adottare la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo, che parla di discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei e non cita lo Stato di Israele. Il relatore Paolo Emilio Russo e il governo hanno espresso parere contrario e le proposte sono state bocciate al voto.