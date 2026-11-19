di Redazione ZON

In sintesi. «Every Breath You Take» dei Police racconta la sorveglianza ossessiva di un uomo che non accetta di aver perso una persona, non una dichiarazione d’amore. Sting scrisse il brano nel 1982, dopo la separazione dalla prima moglie Frances Tomelty. Il singolo uscì il 20 maggio 1983 e raggiunse il numero 1 nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

I punti chiave Sting ha scritto «Every Breath You Take» nel 1982, dopo la separazione dalla prima moglie Frances Tomelty, nella tenuta Goldeneye a Oracabessa, in Giamaica.

Il singolo dei Police è uscito il 20 maggio 1983, mentre l’album «Synchronicity» è uscito il 17 giugno 1983.

«Every Breath You Take» è rimasta otto settimane al numero 1 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, dal 9 luglio 1983, e quattro settimane al numero 1 nel Regno Unito.

«Every Breath You Take» è accreditata solo a Sting, che per questo ha vinto due Ivor Novello Awards, ma Andy Summers ha scritto la parte di chitarra.

Nel 1997 Puff Daddy e Faith Evans hanno usato un campione di «Every Breath You Take» in «I’ll Be Missing You», e Sting ha ottenuto il 100% delle royalty di quel brano.

«Every Breath You Take» dei Police racconta la sorveglianza ossessiva di un uomo che non accetta di aver perso una persona, non una dichiarazione d’amore. Sting l’ha scritta nel 1982, dopo la separazione dalla prima moglie, e l’ha definita più volte sinistra. Il pubblico l’ha spesso scambiata per un brano romantico, fino a usarla come canzone di nozze.

Di cosa parla davvero «Every Breath You Take»?

La voce narrante è quella di un amante possessivo che osserva ogni respiro e ogni mossa dell’altra persona. Ultimate Classic Rock la descrive come la mentalità ossessiva, da stalker, di chi non lascia andare l’oggetto della sua fissazione.

Due idee tornano di continuo: la promessa di continuare a guardare e l’affermazione che l’altra persona appartiene a lui. Il testo non si riporta qui, per tutelare il diritto d’autore, ma il senso è questo.

Come e quando è nata la canzone?

Sting scrisse il brano nel 1982, dopo la separazione molto pubblicizzata dalla prima moglie, Frances Tomelty. Per sfuggire all’attenzione dei media si ritirò in Giamaica, nella tenuta Goldeneye a Oracabessa, la ex casa di Ian Fleming. Scrisse in parte il pezzo alla scrivania dove Fleming compose diversi romanzi di James Bond.

Nello stesso soggiorno nacquero anche «King of Pain» e «Wrapped Around Your Finger». Sting ha raccontato di essersi svegliato nel cuore della notte con il primo verso in testa.

Come si sviluppa il testo, senza citarlo?

Il brano non cambia punto di vista: dall’inizio alla fine parla chi sorveglia, e l’altra persona resta oggetto dello sguardo. Una lettura possibile è che sia proprio questa insistenza, ripetuta, a creare la sensazione di assedio.

Il contrasto con il suono è il cuore dell’equivoco. Sting ha detto che la canzone suona come un brano d’amore rassicurante e che all’epoca non si era reso conto di quanto fosse sinistra.

Cosa ha detto Sting e cosa è invece una lettura?

Le dichiarazioni dell’artista non sono univoche. Nel libro «Isle of Noises» scrive che l’intenzione poteva essere un pezzo romantico, avvolgente e caldo, ma che è emerso un altro lato di sé, fatto di controllo e gelosia, e che è questo a darle forza.

Alla BBC Radio l’ha invece definita molto sinistra e brutta, aggiungendo che chi la prende per una dolce canzone d’amore l’ha fraintesa. Un altro commento molto citato è «la considero una canzone piuttosto cattiva», con riferimento a sorveglianza, possesso e gelosia. A Casey Kasem ha raccontato che una coppia l’aveva scelta come brano principale delle nozze.

Sul lato personale, ha detto che è una canzone molto triste, ma di una tristezza «meravigliosa», e in un’intervista ha affermato che questo brano e «Wrapped Around Your Finger» parlavano della sua vita.

Le letture che non vengono da Sting

Secondo MusicRadar, il lato più sinistro del pezzo si collega alla separazione. Una testata specializzata lo associa invece al clima di tensione della Guerra Fredda e alla crescita degli arsenali nucleari: è una lettura della testata, non una frase di Sting.

Quanto a una persona reale che lo seguisse, nelle fonti consultate non c’è nulla del genere. Sting parla di un’immaginazione ossessiva legata al suo stato d’animo di allora.

Chi ha scritto e registrato il brano?

Il brano è accreditato solo a Sting, che per questo ha vinto due Ivor Novello Awards. Andy Summers però scrisse la parte di chitarra: durante le sessioni ricevette una traccia guida con basso, batteria e voce, e Sting gli disse di farla propria. Nel 2000 Stewart Copeland disse che Summers avrebbe dovuto avere un credito di autore.

Il produttore Hugh Padgham ascoltò il demo alla fine del 1982 agli Utopia Studios di Primrose Hill, a Londra, e capì subito che sarebbe stato un successo. Le sessioni, tra dicembre 1982 e febbraio 1983, furono tese: secondo Padgham, Sting e Copeland si odiavano, e per il remix arrivarono quasi alle mani.

Secondo il libro che accompagna il box set «Back to Mono (1958–1969)» dedicato a Phil Spector, il pezzo è influenzato da «Every Breath I Take» di Gene Pitney.

La causa sui crediti

Summers e Copeland hanno fatto causa a Sting all’Alta Corte di Londra, sostenendo di non essere mai stati riconosciuti come autori e di non aver ricevuto royalty. Tra i convenuti c’è la società editoriale Magnetic Publishing. Chiedono più di 2 milioni di dollari come «arranger’s fee» legata allo sfruttamento digitale del catalogo.

I legali di Sting rispondono che sono stati pagati correttamente e forse «sovrapagati». Le notizie risalgono ad agosto-ottobre 2025 e, a novembre 2026, non risulta un esito confermato da fonti autorevoli. Un portavoce di Sting avrebbe negato che l’azione riguardi la canzone, mentre altre testate la collegano al brano.

Che accoglienza ha avuto?

Il singolo è uscito il 20 maggio 1983, con «Murder by Numbers» sul lato B. L’album «Synchronicity», prodotto dai Police con Padgham, è uscito il 17 giugno 1983 ed è descritto come il disco di maggior successo della band.

Mercato Risultato Durata Regno Unito Numero 1 Quattro settimane Stati Uniti (Billboard Hot 100) Numero 1 dal 9 luglio 1983 Otto settimane, la serie più lunga dell’anno

Negli Stati Uniti ha preso il posto di «Flashdance… What a Feeling» di Irene Cara ed è l’unico numero 1 americano dei Police. Secondo uDiscover Music è stato il brano più venduto d’America nel 1983, davanti a «Billie Jean».

Ha vinto due Grammy, di cui le fonti non indicano le categorie. Nella lista Billboard «Hot 100 All-Time Top Songs» è al numero 25 ed è inclusa nelle «500 Songs That Shaped Rock and Roll» del Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2019 BMI l’ha indicata come la canzone più trasmessa nella storia della radio. Il videoclip è di Godley & Creme.

Che rapporto c’è con «I’ll Be Missing You»?

Nel 1997 Puff Daddy e Faith Evans usarono un campione rallentato del brano e ne rielaborarono la melodia in «I’ll Be Missing You», un tributo a The Notorious B.I.G. L’autorizzazione non era stata ottenuta prima della pubblicazione, e Sting ottenne il 100% delle royalty di quel pezzo.

Le parti poi si riconciliarono: nel settembre 1997 Sting eseguì il brano con Combs ed Evans ai MTV Video Music Awards.

Quali sono gli equivoci più comuni?

Il primo è considerarla una canzone d’amore: Sting stesso ha detto che chi la prende così l’ha fraintesa. Il secondo è pensare che esista una sola versione dell’autore. Le sue parole vengono da interviste e da un libro, non da una nota ufficiale, e raccontano prima l’intento romantico, poi il riconoscimento del lato oscuro.

Il terzo riguarda le cifre sulle royalty di «I’ll Be Missing You»: le fonti riportano importi giornalieri discordanti e non vanno prese come dati certi.

Domande frequenti Di cosa parla «Every Breath You Take» dei Police? «Every Breath You Take» parla della sorveglianza ossessiva di un amante possessivo che osserva ogni respiro e ogni mossa di un’altra persona. Non è una dichiarazione d’amore: racconta la mentalità di chi non accetta di aver perso qualcuno e non lascia andare l’oggetto della sua fissazione. Quando e dove ha scritto Sting «Every Breath You Take»? Sting ha scritto «Every Breath You Take» nel 1982, dopo la separazione molto pubblicizzata dalla prima moglie Frances Tomelty. Si era ritirato in Giamaica, nella tenuta Goldeneye a Oracabessa, che era la casa di Ian Fleming, e ha scritto il pezzo in parte alla scrivania dove Fleming compose diversi romanzi di James Bond. «Every Breath You Take» è una canzone d’amore? No. Sting ha detto alla BBC Radio che la canzone è molto sinistra e che chi la prende per una dolce canzone d’amore l’ha fraintesa. Nel libro «Isle of Noises» scrive che l’intenzione poteva essere un pezzo romantico, ma che è emerso un lato di controllo e gelosia. Quante settimane è stata al numero 1 «Every Breath You Take»? Negli Stati Uniti «Every Breath You Take» è stata al numero 1 della Billboard Hot 100 per otto settimane, a partire dal 9 luglio 1983, la serie più lunga dell’anno. Nel Regno Unito è rimasta al numero 1 per quattro settimane. Chi ha scritto «Every Breath You Take» e perché c’è una causa? «Every Breath You Take» è accreditata solo a Sting, mentre Andy Summers ha scritto la parte di chitarra. Summers e Stewart Copeland hanno fatto causa a Sting all’Alta Corte di Londra, sostenendo di non aver ricevuto crediti e royalty. A novembre 2026 non risulta un esito confermato da fonti autorevoli.

Foto: Helgi Halldórsson from Reykjavík, Iceland (CC BY)

Fonte: Ultimate Classic Rock – How Police’s ‘Every Breath You Take’ Turned From Romantic to Dark · uDiscover Music · MusicRadar – The fractious story behind Every Breath You Take · Classic Pop – Classic Album: The Police · Far Out Magazine · Gold Radio · Men’s Journal · Wikipedia – Every Breath You Take · Wikipedia – Synchronicity (The Police album) · Wikipedia – King of Pain · Wikipedia – Wrapped Around Your Finger · Every Breath You Take by The Police – Songfacts · I’ll Be Missing You · The Police’s Bitter Feud with Sting Reaches a Head in a High Court Lawsuit: Report · Diddy says that he has to pay Sting $5,000 a day for his use of the Every Breath You Take sample in I’ll Be Missing You · Diddy Actually Does Not Pay Sting $5,000 Per Day For Uncleared Song Sample · Sting Earns $2,000 a Day Because Puff Daddy Didn’t Say ‘Please’ Back in 1997 · List of Billboard Hot 100 number ones of 1983 · Sting’s Police Bandmates Claim He Owes Them Over $2 Million in Unpaid Publishing Royalties · A major development in the high-stakes legal battle between Sting and his former Police bandmates over ‘Every Breath You Take’. A judge has ruled in Sting’s favour, allowing his lawsuit to proceed to a full trial. · Sting’s Ex-Police Bandmates Sue Him Over Unpaid ‘Every Breath You Take’ Royalties