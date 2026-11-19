di Redazione ZON

In sintesi. Nell’episodio di Un posto al sole di venerdì 20 novembre 2026, in onda su Rai Tre alle 20.50, Greta Fournier, in carcere, ricorda un particolare del giorno in cui ha trovato Stefano Mori a terra, e quel dettaglio mette Marina nei guai. Nello stesso episodio Maurizio peggiora e muore in ospedale.

I punti chiave Un posto al sole va in onda su Rai Tre alle 20.50, dal lunedì al venerdì.

Nell’episodio di venerdì 20 novembre 2026 Greta Fournier ricorda, in carcere, un particolare del giorno in cui ha trovato Stefano Mori a terra.

Il particolare ricordato da Greta Fournier mette Marina in una posizione difficile.

Greta Fournier è stata arrestata dopo essersene andata insieme a Cristina, e la PM Cimmino non ha più avuto dubbi.

Nell’episodio del 20 novembre 2026 Maurizio muore in ospedale, e Manuela e Serena devono dare la notizia a Monica e a Micaela.

Attenzione: spoiler. Nell’episodio di Un posto al sole di venerdì 20 novembre 2026, Greta Fournier, in carcere, ricorda un particolare del giorno in cui ha trovato Stefano Mori a terra. Quel dettaglio mette Marina nei guai.

Un posto al sole va in onda su Rai Tre alle 20.50, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Perché Greta Fournier è stata arrestata

Greta Fournier ha trovato Stefano Mori a terra in casa sua ed è diventata la principale sospettata della sua morte. Quando se n’è andata insieme a Cristina, la PM Cimmino non ha più avuto dubbi.

Damiano nutriva dei dubbi sulla colpevolezza di Greta. La scelta di andarsene si è però rivelata la sua autocondanna, e Greta è stata arrestata.

Il dettaglio che può ribaltare le indagini

Mentre si trova in carcere, Greta Fournier ricorda un particolare del giorno in cui ha scoperto il corpo senza vita di Stefano Mori. Si tratta di un elemento che sembra di poco conto, quasi insignificante.

Quel particolare basta però a mettere Marina in una posizione difficile. Le indagini sulla morte di Stefano Mori stanno per subire un colpo di scena.

Cosa succede a Maurizio e alle gemelle

Nelle puntate precedenti Manuela e Micaela si preparavano a scoprire la verità sulla notte in cui sono state concepite. Il peggioramento delle condizioni di Maurizio ha trasformato il confronto in una corsa contro il tempo.

Nell’episodio del 20 novembre 2026 Maurizio, che si era allontanato per raccontare la verità sul concepimento delle gemelle, peggiora ulteriormente e muore in ospedale. Manuela e Serena devono dare la notizia a Monica e a Micaela.

Prima della morte di Maurizio, Micaela e Manuela riescono a riappacificarsi con la madre. Le due gemelle sanno che Monica ha scelto di portare avanti la gravidanza, nonostante il modo terribile in cui era rimasta incinta.

Le altre storie rimaste in sospeso

Nelle puntate precedenti Silvia e Michele hanno dovuto rassegnarsi a cercare una nuova casa. Guido si è preparato a un doloroso addio al cane, tra le lacrime di Mariella e Lollo e le proteste dei condomini.

Domande frequenti A che ora va in onda Un posto al sole? Un posto al sole va in onda su Rai Tre alle 20.50. La soap va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Perché Greta Fournier è stata arrestata in Un posto al sole? Greta Fournier ha trovato Stefano Mori a terra in casa sua ed è diventata la principale sospettata della sua morte. Dopo che se n’è andata insieme a Cristina, la PM Cimmino non ha più avuto dubbi e Greta è stata arrestata. Damiano aveva invece dei dubbi sulla sua colpevolezza. Cosa succede a Marina nella puntata di Un posto al sole del 20 novembre 2026? Nell’episodio del 20 novembre 2026 Greta Fournier, in carcere, ricorda un particolare del giorno in cui ha trovato Stefano Mori a terra. Quel dettaglio mette Marina in una posizione difficile e le indagini sulla morte di Mori stanno per subire un colpo di scena. Chi muore nella puntata di Un posto al sole del 20 novembre 2026? Nell’episodio del 20 novembre 2026 Maurizio peggiora ulteriormente e muore in ospedale. Si era allontanato per raccontare la verità sul concepimento delle gemelle. Manuela e Serena devono dare la notizia a Monica e a Micaela. Manuela e Micaela fanno pace con Monica in Un posto al sole? Sì, prima della morte di Maurizio Micaela e Manuela riescono a riappacificarsi con la madre. Le due gemelle sanno che Monica ha scelto di portare avanti la gravidanza, nonostante il modo terribile in cui era rimasta incinta.

Fonte: Movieplayer