di Redazione ZON

In sintesi. Giovedì 26 novembre 2026 Rai 1 trasmette la puntata finale della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, con gli episodi 15 e 16, «Incubi» e «Dalla stessa parte». Nel finale il futuro del Policlinico Ambrosiano di Milano è in bilico, perché l’ospedale è stato venduto e resta solo un’ultima speranza.

I punti chiave Doc – Nelle tue mani chiude la quarta stagione giovedì 26 novembre 2026 su Rai 1 con gli episodi 15 e 16.

Nell’episodio 15, «Incubi», Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, cerca lo specializzando Matteo, assente dal reparto.

Nell’episodio 16, «Dalla stessa parte», il Policlinico Ambrosiano è stato venduto, ma un ricovero inaspettato offre un’ultima speranza di salvarlo.

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani ha sedici episodi, divisi in otto prime serate ogni giovedì dal 1° ottobre 2026.

Nella finzione di Doc – Nelle tue mani è trascorso un anno dall’ultima stagione.

Attenzione: spoiler. Giovedì 26 novembre 2026 su Rai 1 va in onda la puntata finale della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, con gli episodi 15 e 16, intitolati «Incubi» e «Dalla stessa parte».

Nell’episodio 15 Doc cerca Matteo, sparito dal reparto

Nell’episodio 15, «Incubi», Andrea Fanti, il Doc interpretato da Luca Argentero, si mette sulle tracce di Matteo. Lo specializzando, interpretato da Alessandro Piavani, si è assentato dal reparto e rischia di perdere la specializzazione.

All’Ambrosiano viene ricoverata Cecilia Tedeschi, che sta affrontando un tentativo di fecondazione assistita. Il caso mette in seria difficoltà Giulia, il personaggio di Matilde Gioli.

Giulia deve anche lottare, insieme a Stefano e Damiano, per salvare l’ospedale. Intanto cresce il sospetto che tutti, per anni, si siano fidati della persona sbagliata.

Nell’episodio 16 il Policlinico è venduto, ma un ricovero accende una speranza

L’episodio 16, «Dalla stessa parte», è la resa dei conti. Il Policlinico Ambrosiano è stato venduto, ma un ricovero inaspettato sembra offrire un’ultima speranza di salvare l’ospedale.

Quello stesso ricovero potrebbe anche portare alla verità sullo scandalo che ha travolto l’Ambrosiano.

Matteo scopre finalmente l’identità del responsabile della morte di suo padre e comincia a pensare alla vendetta. Doc, da parte sua, viene messo davanti a una decisione che potrebbe cambiare per sempre il futuro dell’Ambrosiano.

Come si è arrivati all’ottava serata della stagione

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani è tornata su Rai 1 dopo due anni di assenza. Comprende sedici episodi, divisi in otto prime serate in onda ogni giovedì a partire dal 1° ottobre 2026.

La serie racconta Andrea Fanti, primario di Medicina Interna al Policlinico Ambrosiano di Milano. Un colpo di pistola gli ha cancellato dodici anni di memoria e lui ha ricostruito se stesso in una versione nuova. Nella finzione, dall’ultima stagione è trascorso un anno.

La puntata del 26 novembre 2026 è la prima visione su Rai 1 e chiude la stagione.

Domande frequenti Quando va in onda il finale di Doc 4? Il finale della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani va in onda giovedì 26 novembre 2026 su Rai 1. La puntata è la prima visione su Rai 1 e comprende gli episodi 15 e 16. Come si intitolano gli ultimi due episodi di Doc 4? L’episodio 15 si intitola «Incubi» e l’episodio 16 si intitola «Dalla stessa parte». Vanno in onda insieme il 26 novembre 2026 su Rai 1 e chiudono la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. Quanti episodi ha la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani? La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani ha sedici episodi. Sono divisi in otto prime serate su Rai 1, in onda ogni giovedì a partire dal 1° ottobre 2026. Cosa succede nell’episodio 16 di Doc 4? Nell’episodio 16, «Dalla stessa parte», il Policlinico Ambrosiano è stato venduto, ma un ricovero inaspettato sembra offrire un’ultima speranza di salvarlo. Matteo scopre l’identità del responsabile della morte di suo padre, e Andrea Fanti deve prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre il futuro dell’Ambrosiano. Di cosa parla Doc – Nelle tue mani? La serie racconta Andrea Fanti, primario di Medicina Interna al Policlinico Ambrosiano di Milano, interpretato da Luca Argentero. Un colpo di pistola gli ha cancellato dodici anni di memoria e lui ha ricostruito se stesso in una versione nuova.

Immagine di repertorio

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Davide Maggio · Tv Soap