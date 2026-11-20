di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Tempesta d’amore su Rete 4 dal 23 al 27 novembre 2026, Larissa accetta il lavoro da cameriera ai piani del Fürstenhof, mentre Sophia rifiuta di vendere le quote a Christoph. Lunedì 23 novembre Fritz legge la lettera per Fanny e scopre le bugie del padre, e Yannik si sente manipolato.

Aggiornamenti Aggiornamento del 20/11/2026 alle 12:07 Aggiornamento del 23 novembre 2026. Secondo le anticipazioni di Tv Soap sulla puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 23 novembre 2026 su Rete 4, Fritz legge la lettera destinata a Fanny e scopre le bugie del padre. Yannik, che dopo il riavvicinamento con Larissa spera in un cambiamento, subisce una nuova delusione e si convince di essere stato manipolato. Fanny, ancora provata dalla separazione da Kilian, trova in Fritz qualcuno con cui confidarsi. Al Fürstenhof, intanto, i preparativi della festa mettono in difficoltà Werner e Alfons.

I punti chiave Le anticipazioni di Tempesta d’amore riguardano cinque puntate, dal 23 al 27 novembre 2026, su Rete 4.

Larissa Mahnke accetta il lavoro da cameriera ai piani del Fürstenhof per le difficoltà economiche.

Larissa Mahnke scopre che il tribunale di famiglia sta per verificare la validità del suo matrimonio e teme che Yannik possa metterla nei guai.

Sophia rifiuta di vendere le proprie quote a Christoph Saalfeld, perché legge la sua proposta come un tentativo di ricatto.

Fritz telefona al padre nel giorno del suo compleanno e gli fa una strana richiesta sulla lettera destinata a Fanny.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Tempesta d’amore dal 23 al 27 novembre 2026 su Rete 4, Larissa Mahnke accetta il lavoro da cameriera ai piani del Fürstenhof per le difficoltà economiche.

Perché Larissa accetta il lavoro da cameriera ai piani

Larissa è sempre più in difficoltà economiche. Nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026 ha ricevuto un duro colpo sul fronte dell’eredità e teme di perdere il controllo dell’azienda di famiglia.

Nelle puntate dal 9 al 13 novembre 2026 Stephan l’aveva già messa alle strette con un ricatto. Il lavoro al Fürstenhof arriva dunque dopo due settimane di pressioni su Larissa.

Il tribunale di famiglia e il timore di Yannik

Larissa scopre che il tribunale di famiglia sta per verificare la validità del suo matrimonio. Teme che Yannik possa metterla nei guai, e secondo le anticipazioni la sua paura ha basi concrete.

Yannik ha motivi per diffidare di lei. Nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026 nota uno sguardo di Larissa rivolto a Kilian e ne trae un sospetto. Ne parla con Fanny, che all’inizio non gli crede ma poi comincia a osservare Larissa con più attenzione.

Sempre in quella settimana Larissa, con l’aiuto di Sophia, rende sempre più inquietante uno strano episodio che coinvolge Fanny. La giardiniera ne esce turbata e finisce per dubitare di se stessa.

Sophia, Christoph e la lettera di Fritz: gli altri fili della settimana

Sophia rifiuta di vendere le proprie quote a Christoph Saalfeld, perché legge la sua proposta come un tentativo di ricatto. Tra i due scoppia un nuovo scontro, che ha conseguenze anche sugli equilibri di potere del Fürstenhof.

Il ritorno di Sophia al Fürstenhof, nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026, aveva già diviso l’albergo. Werner voleva liberarsi subito di lei, mentre Christoph si rendeva conto che la donna continuava a fare presa su di lui.

Nel giorno del suo compleanno Fritz telefona al padre. Lo sorprende una strana richiesta sulla lettera destinata a Fanny.

Le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026 includono anche Lale, che pensa a Theo. Nella settimana precedente la paura per Fritz l’aveva riportata al trauma vissuto con Theo e l’aveva spinta a non voler più aiutare il concierge nel suo numero di magia.

Domande frequenti Quando va in onda Tempesta d’amore dal 23 al 27 novembre 2026? Le anticipazioni riguardano cinque puntate di Tempesta d’amore, in onda su Rete 4 dal 23 al 27 novembre 2026. Al centro ci sono Larissa, Sophia, Christoph e Fritz. Perché Larissa accetta il lavoro da cameriera ai piani in Tempesta d’amore? Larissa Mahnke accetta il lavoro al Fürstenhof perché è sempre più in difficoltà economiche. Nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026 ha ricevuto un duro colpo sul fronte dell’eredità e teme di perdere il controllo dell’azienda di famiglia. Nelle puntate dal 9 al 13 novembre 2026 Stephan l’aveva già messa alle strette con un ricatto. Cosa succede tra Sophia e Christoph in Tempesta d’amore? Sophia rifiuta di vendere le proprie quote a Christoph Saalfeld, perché legge la sua proposta come un tentativo di ricatto. Tra i due scoppia un nuovo scontro, che ha conseguenze anche sugli equilibri di potere del Fürstenhof. Perché Larissa teme Yannik in Tempesta d’amore? Larissa scopre che il tribunale di famiglia sta per verificare la validità del suo matrimonio e teme che Yannik possa metterla nei guai. Nella settimana dal 16 al 20 novembre 2026 Yannik ha notato uno sguardo di Larissa rivolto a Kilian e ne ha tratto un sospetto, di cui ha parlato con Fanny.

Fonte: Zazoom Social News · Tv Soap