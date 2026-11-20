di Redazione ZON

In sintesi. Il film TUTTO. Live a Tor Vergata, diretto da Giorgio Testi e dedicato al concerto di Ultimo del 4 luglio 2026, potrebbe andare su Rai 1 mercoledì 9 dicembre 2026. Al 20 novembre 2026 la Rai non ha confermato né la messa in onda né la data.

I punti chiave La Rai non ha confermato, al 20 novembre 2026, né la messa in onda né la data del 9 dicembre 2026 per il film TUTTO. Live a Tor Vergata.

Il film di Giorgio Testi ha incassato 3.091.303 euro in nove giorni nelle sale, con 196.743 biglietti venduti.

Il concerto di Ultimo del 4 luglio 2026 a Tor Vergata ha registrato 250.332 biglietti venduti ed è entrato nel Guinness World Records.

L’album Ultimo Live Tor Vergata, pubblicato il 13 novembre 2026 da Ultimo Records, contiene 38 tracce del concerto.

Il tour Ultimo Stadi 2027 parte il 10 giugno 2027 da Lignano Sabbiadoro e conta 17 date, di cui sette già sold out.

Il film del concerto di Ultimo a Tor Vergata potrebbe andare in prima serata su Rai 1 mercoledì 9 dicembre 2026, ma la Rai non ha confermato né la messa in onda né la data.

La Rai non ha ancora annunciato né la messa in onda né la data

Il film in questione è TUTTO. Live a Tor Vergata, diretto da Giorgio Testi e dedicato alla notte del 4 luglio 2026, quando Ultimo ha cantato nell’area dell’Università di Roma Tor Vergata. La Rai non ha comunicato alcuna programmazione.

La data del 9 dicembre 2026 circola da fine ottobre tra gli account dei fan di Ultimo su X. Al 20 novembre 2026 le pagine Instagram dei fan danno per imminente l’arrivo del film su Rai 1, ma senza indicare un giorno preciso.

La Rai aveva già parlato della serata a giugno 2026. Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, aveva detto a proposito della diretta del concerto: «Ho chiesto se c’è uno spazio di offerta televisiva. Stiamo valutando». La diretta televisiva poi non c’è stata.

Il film di Giorgio Testi ha già incassato più di 3 milioni di euro al cinema

Chi non era a Tor Vergata ha potuto vedere il concerto al cinema. Nexo Studios ha distribuito TUTTO. Live a Tor Vergata nelle sale dal 22 al 30 settembre 2026, e il film è risultato primo al box office già al debutto.

Dato Valore Incasso del primo giorno 857.531 euro Incasso in nove giorni 3.091.303 euro Biglietti venduti in nove giorni 196.743

Il concerto del 4 luglio è entrato nel Guinness World Records

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha registrato 250.332 biglietti venduti. Con questa cifra il cantautore è entrato nel Guinness World Records per il concerto pop di un artista solista uomo con più biglietti venduti.

Dalla serata è nato anche un disco, Ultimo Live Tor Vergata, pubblicato il 13 novembre 2026 da Ultimo Records. Contiene 38 tracce del concerto.

L’album si apre con Tutto, il brano che dà il titolo al film. Ultimo l’ha scritto all’alba, subito dopo il concerto.

Dal vivo Ultimo torna negli stadi nel 2027

Il tour Ultimo Stadi 2027 partirà il 10 giugno 2027 dallo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. L’ultima data è in programma il 24 luglio 2027 a Olbia.

Le date in calendario sono 17, e sette risultano già sold out.

Domande frequenti Il film di Ultimo a Tor Vergata va in onda su Rai 1 il 9 dicembre? Non è confermato. La data del 9 dicembre 2026 circola da fine ottobre tra gli account dei fan di Ultimo su X, ma al 20 novembre 2026 la Rai non ha comunicato né la messa in onda né la data. Quanto ha incassato al cinema il film di Ultimo a Tor Vergata? TUTTO. Live a Tor Vergata ha incassato 3.091.303 euro in nove giorni, con 196.743 biglietti venduti. Nexo Studios l’ha distribuito nelle sale dal 22 al 30 settembre 2026 e il film è risultato primo al box office già al debutto, con 857.531 euro il primo giorno. Quanti biglietti ha venduto il concerto di Ultimo a Tor Vergata? Il concerto del 4 luglio 2026 a Tor Vergata ha registrato 250.332 biglietti venduti. Con questa cifra Ultimo è entrato nel Guinness World Records per il concerto pop di un artista solista uomo con più biglietti venduti. Quando inizia il tour di Ultimo negli stadi nel 2027? Il tour Ultimo Stadi 2027 parte il 10 giugno 2027 dallo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. L’ultima data è il 24 luglio 2027 a Olbia: le date sono 17 e sette risultano già sold out. Quando è uscito il disco live di Ultimo a Tor Vergata? L’album Ultimo Live Tor Vergata è uscito il 13 novembre 2026 per Ultimo Records. Contiene 38 tracce del concerto e si apre con Tutto, il brano che dà il titolo al film.

Fonte: All Music Italia