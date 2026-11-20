di Danilo Iammancino

di Riccardo Manfredelli

Prima di salire a bordo di un treno storico che la porterà da Avellino a Montella, la conduttrice di “Signori si parte”, Stefania Capobianco, si concede un tuffo nel (recente) passato. Ma guarda con speranza al futuro (e ai giovani)

Il viaggio di “Signori, si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, arriva in Irpinia. Domenica 22 novembre alle 12.00 su La7, insieme a Stefania Capobianco, conduttrice ed ideatrice del programma nato in collaborazione con il Gruppo FS Italiane e la Fondazione FS Italiane con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saliremo a bordo dell’Irpinia Express, da Avellino a Montella, alla scoperta di una Campania inaspettata.

Stefania, l’Irpinia era una terra che già conoscevi? Cosa ti ha lasciata?

Conoscevo già l’Irpinia, ma raccontare un territorio attraverso gli occhi di una telecamera significa scoprirlo nuovamente, cogliendone sfumature che talvolta sfuggono anche a chi quei luoghi li ha frequentati.

L’Irpinia è una terra che possiede una bellezza particolare, mai ostentata. È una bellezza che bisogna avere la pazienza di cercare, fatta di paesaggi, spiritualità, tradizioni e soprattutto di persone profondamente legate alle proprie radici.

Viaggiando a bordo dell’Irpinia Express, da Avellino verso Montella, ho avuto la sensazione di attraversare non soltanto un territorio, ma una memoria collettiva. È una terra che ha conosciuto il dolore, penso inevitabilmente al terremoto del 1980, ma che ha saputo conservare una straordinaria dignità.

Mi ha lasciato soprattutto una riflessione: ci sono luoghi che non hanno bisogno di reinventarsi per essere straordinari. Hanno soltanto bisogno di essere raccontati e valorizzati.

Immagina di poter fare un viaggio in treno con un personaggio del passato. Chi sarebbe, e di cosa parlereste lungo il tragitto?

Sceglierei Maria Montessori. Mi affascinano le persone che hanno avuto il coraggio di mettere in discussione ciò che tutti consideravano immutabile. Lei ha rivoluzionato il modo di guardare all’infanzia, riconoscendo nei bambini non semplicemente degli adulti da formare, ma individui da ascoltare, rispettare e accompagnare nella scoperta del mondo. Le chiederei cosa pensa dell’educazione di oggi, di una generazione che cresce immersa nella tecnologia e in una società che corre sempre più velocemente. E soprattutto le domanderei se, nel nostro desiderio di preparare i bambini al futuro, non stiamo talvolta dimenticando di lasciarli essere bambini. Credo che sarebbe una conversazione straordinaria. E forse, alla fine del viaggio, sarebbe lei a ricordarmi che per comprendere davvero il mondo bisogna prima imparare a osservarlo con gli occhi di un bambino.

Qualche anno fa, alle mie prime battute su Zon.it, ho intervistato Daniele Monterosi, protagonista del film “Mò vi mento – Lira di Achille”, che hai co-diretto insieme a Francesco Gagliardi. Che ricordi hai di quel set?

Conservo ricordi bellissimi, soprattutto per l’energia creativa che accompagnava ogni giornata. “Mò vi mento – Lira di Achille” è stata un’esperienza intensa, impegnativa e, per certi versi, anche coraggiosa.

Realizzare una commedia corale che affrontasse il tema della politica, delle sue contraddizioni e delle sue ipocrisie significava confrontarsi con una realtà che spesso supera qualsiasi invenzione cinematografica.

Ricordo un set vivace, fatto di confronti, risate, imprevisti e quella meravigliosa complicità che nasce quando tante professionalità lavorano insieme per dare vita a una storia. Daniele è stato parte di quell’avventura, insieme a un cast al quale resto molto legata.

Ma soprattutto ricordo la soddisfazione di aver raccontato, attraverso l’ironia, qualcosa che riguardava profondamente la nostra società. Perché la commedia, quando funziona, non serve soltanto a far ridere: può diventare uno strumento molto efficace per far riflettere.

Era il 2018. Sono passati pochi anni ma da allora a me la politica sembra addirittura peggiorata, se possibile. Tu che ne pensi?

Credo che la politica sia lo specchio della società e, come tale, attraversi inevitabilmente le trasformazioni del proprio tempo. Quello che ritengo fondamentale, oggi più che mai, è riavvicinare le nuove generazioni alla vita politica e istituzionale. I giovani non devono essere considerati soltanto i destinatari delle decisioni di oggi, ma protagonisti delle scelte che determineranno il loro domani. Abbiamo bisogno del loro entusiasmo, della loro capacità di innovare, di guardare il mondo con occhi diversi, ma anche di offrire loro strumenti concreti per partecipare e assumersi responsabilità. Credo molto nel valore delle istituzioni e nella necessità di coltivare una cultura della partecipazione, del confronto e del rispetto. La politica, nella sua espressione più alta, è una forma di servizio alla collettività e dovrebbe essere percepita soprattutto come un’opportunità per contribuire al bene comune.