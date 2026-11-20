di Redazione ZON

In sintesi. Sabato 21 novembre 2026, nella puntata di Ballando con le stelle su Rai 1, Barbara d’Urso e Alberto Matano si scambieranno il posto in giuria. Matano siederà accanto a Guillermo Mariotto, al posto di d’Urso. Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha confermato il cambio a La volta buona, dopo il caso del profumo del 14 novembre 2026.

I punti chiave Barbara d’Urso e Alberto Matano si scambieranno il posto in giuria nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 21 novembre 2026 su Rai 1.

Alberto Matano siederà accanto a Guillermo Mariotto, sulla poltrona finora occupata da Barbara d’Urso.

Milly Carlucci ha confermato il cambio a La volta buona e ha detto che la decisione è stata presa in accordo con produzione, autori e direttore.

Il caso è nato nella puntata del 14 novembre 2026, quando Guillermo Mariotto ha spruzzato più volte un profumo addosso a Barbara d’Urso.

Il 17 novembre 2026 Rosario Fiorello, a La Pennicanza, ha anticipato il ritorno di Barbara d’Urso in giuria per sabato 21 novembre 2026.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 21 novembre 2026 su Rai 1, Barbara d’Urso e Alberto Matano si scambieranno il posto in giuria. Lo ha confermato la conduttrice Milly Carlucci.

Cosa cambia nella giuria di Ballando con le stelle

Alberto Matano siederà sulla poltrona finora occupata da Barbara d’Urso, accanto a Guillermo Mariotto. La conduttrice napoletana prenderà invece il posto di Matano. La modifica riguarda soltanto le sedute dei giurati.

Milly Carlucci ha dato la conferma a La volta buona, il programma di Caterina Balivo: «Ci sarà questo cambio». Ha aggiunto che la decisione è stata presa «in accordo con la produzione, gli autori e il direttore».

Carlucci aveva annunciato lo scambio anche a La vita in diretta, in collegamento con Matano. Ha detto che Matano aveva chiesto in modo preciso di cambiare posto e si era offerto di sedersi vicino a Mariotto. Secondo Carlucci, Mariotto ha risposto che arriverà con un flacone di profumo ancora più grande.

Perché il posto in giuria è diventato un caso

Tutto parte dalla puntata di sabato 14 novembre 2026. Guillermo Mariotto ha spruzzato più volte un profumo addosso a Barbara d’Urso, sua vicina di poltrona, insistendo su una presunta puzza. La vicenda è stata ribattezzata «profumo gate».

Milly Carlucci ha raccontato che dopo la puntata ci sono stati scambi di messaggi con il co-autore che segue la giuria. Lunedì 16 novembre 2026 è arrivata una lettera che sembrava annunciare una decisione definitiva di d’Urso. Una seconda lettera ha poi smentito la prima.

Il 17 novembre 2026 Rosario Fiorello, a La Pennicanza, ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da Barbara d’Urso. Secondo il suo racconto, la risposta sarebbe stata «Ti pare che me ne vado così?». Fiorello ha anticipato il ritorno di d’Urso in giuria sabato 21 novembre 2026.

Prima della conferma di Carlucci, FanPage.it aveva rivelato che d’Urso non avrebbe alcuna intenzione di cambiare posto. Carlucci ha smentito quelle voci a La volta buona.

Cosa ha detto Milly Carlucci su d’Urso e Mariotto

Caterina Balivo ha chiesto a Milly Carlucci da che parte stia tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto. La conduttrice non ha preso posizione: «A noi interessa che vinca Ballando con le stelle e che vinca l’intrattenimento e il divertimento del pubblico a casa».

Carlucci ha dichiarato di non voler sfruttare la polemica: «Vogliamo creare pace e riportare il discorso sulla bellezza del ballo». Ha spiegato che entrambi i giurati sono voluti con convinzione.

«21 anni fa abbiamo scelto Mariotto e tre anni fa abbiamo scelto Barbara per stima e per affetto. Sabato la aspettiamo con stima e con affetto.»

Secondo Milly Carlucci, il cast del programma è «davvero famiglia» perché ogni componente è stato scelto una persona alla volta dalla produzione.

Domande frequenti Chi si scambia il posto in giuria a Ballando con le stelle? Barbara d’Urso e Alberto Matano si scambieranno il posto in giuria nella puntata di sabato 21 novembre 2026 su Rai 1. Matano siederà sulla poltrona finora occupata da d’Urso, accanto a Guillermo Mariotto. La conferma è arrivata dalla conduttrice Milly Carlucci. Cos’è il profumo gate di Ballando con le stelle? È il nome dato al caso nato nella puntata di sabato 14 novembre 2026. Guillermo Mariotto ha spruzzato più volte un profumo addosso a Barbara d’Urso, sua vicina di poltrona, insistendo su una presunta puzza. Quando torna Barbara d’Urso in giuria a Ballando con le stelle? Rosario Fiorello, a La Pennicanza il 17 novembre 2026, ha anticipato il ritorno di Barbara d’Urso in giuria sabato 21 novembre 2026. Milly Carlucci ha detto che quel sabato la produzione aspetta d’Urso con stima e con affetto. Cosa ha detto Milly Carlucci sul cambio di posto in giuria? A La volta buona, il programma di Caterina Balivo, Milly Carlucci ha confermato: «Ci sarà questo cambio». Ha spiegato che la scelta è stata presa in accordo con la produzione, gli autori e il direttore, e che l’obiettivo è riportare il discorso sulla bellezza del ballo.

Immagine di repertorio

Fonte: LaNostraTv · Zazoom Social News · Il Mattino · IlSussidiario.net