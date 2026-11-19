di Redazione ZON

In sintesi. Il killer della morfina della serie Rai1 Doc – Nelle tue mani 4 nasce da più casi reali di operatori sanitari che hanno commesso omicidi in ospedale, in Italia e all’estero. Lo ha detto lo sceneggiatore Francesco Arlanch a Fanpage.it. L’identità dell’assassino sarà svelata nel finale del 26 novembre 2026.

I punti chiave Lo sceneggiatore Francesco Arlanch afferma che il killer della morfina di Doc – Nelle tue mani 4 nasce da più casi reali italiani e internazionali, non da un singolo caso.

Secondo Francesco Arlanch, il soggetto della serie è stato scritto prima del caso di Luca Spada, soccorritore della Croce Rossa accusato di aver ucciso alcuni pazienti anziani in ambulanza.

Gli autori Francesco Arlanch e Viola Rispoli hanno costruito apposta il personaggio di Lidia Morganti, interpretata da Cristina Marino, come falsa pista.

La penultima puntata di Doc 4, con gli episodi 13 e 14, va in onda il 19 novembre 2026.

Il finale di Doc 4 va in onda il 26 novembre 2026; la stagione conta 16 episodi in otto prime serate.

Attenzione: spoiler. Il killer della morfina di Doc – Nelle tue mani 4 nasce da più casi reali di operatori sanitari che hanno commesso omicidi in ospedale, in Italia e all’estero. Lo dice lo sceneggiatore Francesco Arlanch, che ha scritto la trama insieme a Viola Rispoli.

Fanpage.it ha intervistato Arlanch sulla serie di Rai1. Nell’intervista l’identità dell’assassino non viene rivelata: sarà svelata nel finale di giovedì 26 novembre 2026.

Da quali casi reali nasce il killer della morfina di Doc 4

Francesco Arlanch conferma che nel killer della morfina c’è un fondo di verità. Gli autori hanno preso spunto da diversi fatti di cronaca italiana e internazionale, non da un singolo caso.

Secondo Arlanch, il soggetto di serie è stato scritto quasi due anni fa, cioè prima del caso Spada. Quel caso è quello di Luca Spada, autista e soccorritore della Croce Rossa accusato di aver ucciso alcuni pazienti anziani in ambulanza.

In alcuni casi reali di questo tipo si era ipotizzato un movente legato alla necessità di liberare i letti.

Perché gli autori hanno scelto un assassino tra i reparti

Arlanch spiega che lui e Rispoli sono partiti dalla situazione del Servizio Sanitario Nazionale. Volevano raccontare quanto sia prezioso e vada difeso, ma anche le sue criticità. Ogni stagione di Doc ha una linea thriller orizzontale.

Per la quarta stagione è nata l’idea di un assassino che si muove tra i reparti dell’ospedale. Arlanch la descrive come la minaccia perfetta per raccontare un servizio sanitario con un baco interno da fermare per salvare l’intera mela.

Chi sospetta il pubblico e quale pista era falsa

Tra i sospettati del pubblico ci sono il direttore sanitario Stefano Campigli, la direttrice generale Paola Grandi, Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon) e Damiano Cesconi (Marco Rossetti). Alcuni spettatori temono anche Marco Sardoni, antagonista di Andrea Fanti, che al momento è in prigione.

Arlanch dice che gli autori non si aspettavano un’analisi così dettagliata: gli spettatori hanno esaminato i peli sul braccio del killer, i frame e il riflesso. Rivela che Lidia Morganti (Cristina Marino) era una falsa pista costruita apposta.

Nella trama Lidia Morganti è stata individuata dalle telecamere come autrice dei furti di morfina. Ruba il farmaco per un marito gravemente malato, e questo non la rende responsabile delle morti sospette.

Pierpaolo Spollon ha raccontato che a un evento gli hanno chiesto se Rick, cioè Riccardo Bonvegna, sia il killer. Ha risposto: «Al 50% potrebbe esserlo». Sul possibile ritorno di Sardoni, Arlanch dice che sarebbe molto interessante e che il personaggio potrebbe tornare in futuro.

Quando va in onda il finale di Doc 4

La puntata del 19 novembre 2026, con gli episodi 13 e 14 «Il mondo sulle spalle» e «Fino alla fine», è la penultima della stagione. Il finale va in onda il 26 novembre 2026.

Dopo lo stop del 12 novembre 2026 per la partita Italia-Francia di Nations League, la stagione conta 16 episodi in otto prime serate.

Secondo le anticipazioni di Blasting News sul finale, il killer della morfina cerca di uccidere Andrea Fanti. Lo stesso articolo ammette che l’identità di chi colpisce Fanti non è stata resa nota.

Arlanch spera che il giallo stimoli un dibattito sul Servizio Sanitario Nazionale e su come tutelarlo.

Domande frequenti Chi è il killer della morfina in Doc 4? L’identità del killer della morfina non è stata rivelata. Lo sceneggiatore Francesco Arlanch non l’ha svelata nell’intervista a Fanpage.it: sarà resa nota nel finale di Doc – Nelle tue mani 4, giovedì 26 novembre 2026. Quando va in onda il finale di Doc 4? Il finale di Doc – Nelle tue mani 4 va in onda il 26 novembre 2026. La penultima puntata, con gli episodi 13 e 14 intitolati «Il mondo sulle spalle» e «Fino alla fine», va in onda il 19 novembre 2026. Il killer della morfina di Doc 4 è ispirato a una storia vera? Sì, in parte. Francesco Arlanch spiega che gli autori hanno preso spunto da diversi fatti di cronaca italiana e internazionale in cui operatori sanitari hanno commesso omicidi in ospedale. Il personaggio non si basa su un singolo caso. Chi è Lidia Morganti in Doc 4? Lidia Morganti è un personaggio interpretato da Cristina Marino ed è una falsa pista costruita apposta dagli autori. Le telecamere la individuano come autrice dei furti di morfina: ruba il farmaco per il marito gravemente malato, e questo non la rende responsabile delle morti sospette. Perché Doc 4 non è andato in onda il 12 novembre 2026? Il 12 novembre 2026 Doc – Nelle tue mani 4 si è fermato per la partita Italia-Francia di Nations League. Dopo lo stop, la stagione conta 16 episodi in otto prime serate.

Fonte: Fanpage.it · Bigodino · KissKiss · BadTaste · Blasting News