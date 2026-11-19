di Redazione ZON

In sintesi. Doc – Nelle tue mani 4 va in onda giovedì 19 novembre 2026 alle 21:30 su Rai 1 con la settima puntata, composta dagli episodi 13 e 14. Andrea Fanti non è in reparto, mentre Riccardo Bonvegna affronta un caso delicato e Giulia indaga su Campigli. Secondo Canale Dieci il finale è atteso giovedì 26 novembre 2026.

I punti chiave Doc – Nelle tue mani 4 torna giovedì 19 novembre 2026 alle 21:30 su Rai 1 con gli episodi 13 e 14, la settima puntata della stagione.

Rai 1 non ha trasmesso la serie giovedì 12 novembre 2026 perché ha mandato in onda Italia-Francia di UEFA Nations League.

L’episodio 13, intitolato «Il mondo sulle spalle», riparte dal malore di Andrea Fanti con cui si era chiusa la sesta puntata del 5 novembre 2026.

Nell’episodio 14, intitolato «Fino alla fine», Riccardo Bonvegna si occupa di Daniele, ricoverato per un sospetto tentato suicidio.

Nell’episodio 14 Doc e Giulia uniscono le forze per salvare l’Ambrosiano dalla cessione a una holding privata.

Attenzione: spoiler. Doc – Nelle tue mani 4 torna giovedì 19 novembre 2026 alle 21:30 su Rai 1 con la settima puntata, gli episodi 13 e 14, e senza Andrea Fanti in reparto.

La puntata è la penultima della stagione. Giovedì 12 novembre 2026 la serie non è andata in onda perché Rai 1 ha trasmesso Italia-Francia di UEFA Nations League. Il finale è atteso giovedì 26 novembre 2026, salvo ulteriori variazioni di palinsesto, secondo Canale Dieci.

Perché Andrea Fanti è assente nell’episodio 13

La sesta puntata, giovedì 5 novembre 2026, si era chiusa con Andrea Fanti che crollava a terra privo di sensi dopo un malore.

L’episodio 13, intitolato «Il mondo sulle spalle», parte da qui: l’improvvisa assenza di Doc scuote il reparto. Riccardo Bonvegna si assume nuove responsabilità e vuole mantenere la promessa fatta ad Andrea. In ospedale torna intanto Beatrice, il suo amore non corrisposto dei tempi del liceo.

La sinossi ufficiale Rai/RaiPlay non conferma la morte di Andrea. Parla di un’assenza improvvisa, mentre l’episodio 14 mostra Doc al lavoro con Giulia.

Libero e Kisskiss riferiscono un’indiscrezione: Andrea dovrà affrontare un intervento chirurgico molto delicato, con il rischio di conseguenze permanenti sulla memoria. Libero aggiunge che il promo lascia intendere possibili difficoltà a risvegliarsi dopo l’operazione.

Il caso medico che mette alla prova Riccardo

L’episodio 14, «Fino alla fine», porta in reparto un caso delicato che affronta Riccardo e che riaccende i dubbi sulle sue capacità. Il ricovero di una persona cara a Lidia scuote l’intero reparto.

Enrico e Teresa sono sconvolti dal ricovero di Daniele, che si sospetta abbia tentato il suicidio. Secondo Canale Dieci, Daniele è il ragazzo frequentato dalla figlia di Teresa. Se ne occupa Riccardo, ancora condizionato da un errore commesso.

Giulia, Campigli e il rischio cessione dell’Ambrosiano

Nell’episodio 13 Giulia porta avanti le indagini su Campigli, decisa a fare luce sugli scandali che hanno colpito l’Ambrosiano. Secondo Fanpage e Libero, l’indagine riguarda le morti sospette in ospedale in cui è stata usata la morfina.

Nell’episodio 14 Doc e Giulia uniscono le forze per salvare l’Ambrosiano. La minaccia è la cessione dell’ospedale a una holding privata.

Sul rientro di Andrea le anticipazioni non coincidono. Fanpage scrive che nel quattordicesimo episodio Andrea «torna operativo». Altre fonti parlano solo di Doc e Giulia che lavorano insieme, senza precisare come o quando Andrea rientri.

Domande frequenti A che ora e su quale canale va in onda Doc 4 il 19 novembre 2026? Doc – Nelle tue mani 4 va in onda giovedì 19 novembre 2026 alle 21:30 su Rai 1. La serata comprende gli episodi 13 e 14, cioè la settima puntata e la penultima della stagione. Quando finisce Doc 4? Secondo Canale Dieci, il finale di Doc – Nelle tue mani 4 è atteso giovedì 26 novembre 2026, salvo ulteriori variazioni di palinsesto. La puntata del 19 novembre 2026 è la penultima della stagione. Perché Doc 4 non è andato in onda il 12 novembre 2026? Giovedì 12 novembre 2026 Rai 1 ha trasmesso Italia-Francia di UEFA Nations League al posto di Doc – Nelle tue mani 4. La serie è tornata giovedì 19 novembre 2026. Andrea Fanti muore in Doc 4? La sinossi ufficiale Rai/RaiPlay non conferma la morte di Andrea Fanti e parla di un’assenza improvvisa. Libero e Kisskiss riferiscono l’indiscrezione di un intervento chirurgico molto delicato, con il rischio di conseguenze permanenti sulla memoria. Cosa succede all’Ambrosiano negli episodi 13 e 14 di Doc 4? Nell’episodio 13 Giulia indaga su Campigli per fare luce sugli scandali che hanno colpito l’Ambrosiano. Nell’episodio 14 Doc e Giulia uniscono le forze contro la minaccia di cessione dell’ospedale a una holding privata.

Fonte: Icrewplay · TvSoap · Canale Dieci · Davide Maggio · Fanpage · Libero