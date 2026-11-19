Emir chiede aiuto a Zehra perché non vuole sposare Necla, la donna scelta dalla madre di Emir. Emir cerca una via d’uscita dalle nozze e convince Zehra a fingersi la sua fidanzata.

Chi è Necla in Forbidden Fruit 4?

Necla è un’ex vicina d’infanzia di Emir. La madre di Emir ha combinato il matrimonio tra Emir e Necla, ma Emir non vuole queste nozze.