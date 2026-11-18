Tutto per la mia famiglia 2, anticipazioni del 19 novembre 2026: Aybike partecipa insieme a Berk
In sintesi. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia 2 in onda giovedì 19 novembre 2026 alle 16:05 su Canale 5, Aybike decide di partecipare insieme a Berk. Berk, pur di vincere, ingaggia un’amica come insegnante privata. Le puntate già trasmesse della serie turca si vedono gratis su Mediaset Infinity.
I punti chiave
- Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale Kardeşlerim) va in onda giovedì 19 novembre 2026 alle 16:05 su Canale 5.
- Nella puntata del 19 novembre 2026 Aybike decide di partecipare insieme a Berk.
- Berk ingaggia un’amica come insegnante privata per arrivare primo.
- La serie turca Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal 15 giugno 2026.
- Nella puntata del 23 novembre 2026 i compagni chiedono al preside di far partecipare Aybike e Omer al ballo scolastico.
Attenzione: spoiler. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia 2 in onda il 19 novembre 2026 su Canale 5, Aybike decide di partecipare insieme a Berk. Lui, pur di vincere, ingaggia un’amica come insegnante privata.
Quando va in onda la puntata del 19 novembre su Canale 5
La nuova puntata della seconda stagione di Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) va in onda giovedì 19 novembre 2026 alle 16:05 su Canale 5.
Le puntate della serie turca già trasmesse si possono vedere gratis in streaming su Mediaset Infinity.
Come Berk si prepara a vincere insieme ad Aybike
Aybike sceglie di partecipare insieme a Berk. Lui punta sulla preparazione e, per arrivare primo, si affida a un’amica che gli fa da insegnante privata.
Chi sono i protagonisti di Tutto per la mia famiglia
Tutto per la mia famiglia racconta la storia di quattro fratelli: Kadir, Ömer, Asiye ed Emel Eren. Dopo una serie di tragedie familiari, i quattro possono contare soltanto l’uno sull’altro.
La serie turca va in onda su Canale 5 dal 15 giugno 2026. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.
Cosa raccontano le anticipazioni della settimana successiva
Le anticipazioni della puntata del 23 novembre 2026 parlano di un ballo scolastico. I compagni chiedono al preside di far partecipare Aybike e Omer, nella speranza di vincere i soldi che servono alla ragazza.
Nella stessa puntata Aybike cerca anche un modo per restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per il motorino. Per questo ha l’aiuto di Doruk e Asiye.
Domande frequenti
A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia 2 il 19 novembre?
La puntata di Tutto per la mia famiglia 2 va in onda giovedì 19 novembre 2026 alle 16:05 su Canale 5. Il titolo originale della serie turca è Kardeşlerim.
Cosa succede nella puntata di Tutto per la mia famiglia del 19 novembre 2026?
Aybike decide di partecipare insieme a Berk. Berk, pur di vincere, ingaggia un’amica come insegnante privata e punta sulla preparazione per arrivare primo.
Dove si vedono in streaming le puntate di Tutto per la mia famiglia?
Le puntate già trasmesse di Tutto per la mia famiglia si possono vedere gratis in streaming su Mediaset Infinity. La serie turca va in onda su Canale 5 dal 15 giugno 2026.
Di cosa parla Tutto per la mia famiglia?
Tutto per la mia famiglia racconta la storia di quattro fratelli: Kadir, Ömer, Asiye ed Emel Eren. Dopo una serie di tragedie familiari, i quattro possono contare soltanto l’uno sull’altro.
Cosa succede nella puntata di Tutto per la mia famiglia del 23 novembre 2026?
Le anticipazioni parlano di un ballo scolastico: i compagni chiedono al preside di far partecipare Aybike e Omer, nella speranza di vincere i soldi che servono alla ragazza. Aybike cerca anche un modo per restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per il motorino, con l’aiuto di Doruk e Asiye.
Fonte: Mediaset Infinity
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