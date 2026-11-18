Striscia bianca continua e sorpasso: cosa dice davvero il Codice della Strada
In sintesi. Secondo il Codice della Strada italiano, la striscia bianca continua non vieta il sorpasso in sé: vieta di oltrepassare la linea. Il sorpasso senza valicarla resta lecito. Chi la oltrepassa rischia, secondo l’articolo 146, una multa da 42 a 173 euro e la perdita di 2 punti sulla patente.
I punti chiave
- L’articolo 40 del Codice della Strada vieta di oltrepassare le strisce longitudinali continue, non di effettuare il sorpasso.
- Il cartello verticale di divieto di sorpasso proibisce la manovra a prescindere dalla linea disegnata a terra.
- Oltrepassare una striscia continua comporta, secondo l’articolo 146, una multa da 42 a 173 euro e 2 punti persi sulla patente.
- Il sorpasso vietato in prossimità di curve o dossi (articolo 148, comma 16) costa da 167 a 665 euro, 10 punti e la sospensione della patente da uno a tre mesi.
- Il sorpasso contromano attraverso la striscia continua viola due norme con un solo gesto: l’articolo 146 e l’articolo 143.
Il Codice della Strada non vieta il sorpasso in presenza di una striscia bianca continua: vieta di oltrepassare quella linea. Il sorpasso resta lecito se il conducente lo completa senza valicarla.
Cosa stabilisce l’articolo 40 sulle strisce continue
L’articolo 40, comma 3, del Codice della Strada dice che le strisce longitudinali continue indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata. Fanno eccezione quelle che delimitano le corsie di emergenza. Le strisce discontinue, invece, si limitano a delimitare le corsie.
Il comma 8 dello stesso articolo ribadisce il principio in due regole. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate. Le discontinue possono essere superate, purché siano rispettate tutte le altre norme di circolazione.
Il sorpasso senza valicare la linea è possibile, per esempio, con un ciclomotore, un veicolo molto stretto o un ciclista. Nel caso del ciclista serve una distanza laterale di sicurezza di almeno 1,5 metri, dove le condizioni della strada lo consentano.
Dove si sbaglia: cartelli, doppia striscia e linee affiancate
Il cartello verticale di divieto di sorpasso proibisce la manovra a prescindere dalla linea disegnata a terra. Una striscia non oltrepassata non costituisce violazione, ma il segnale verticale va rispettato comunque.
L’articolo 40, comma 4, prevede un caso in cui la striscia continua si può oltrepassare. Quando una striscia continua ne affianca una discontinua, i conducenti che marciano alla destra di quella discontinua possono oltrepassarle entrambe. Per chi si trova dal lato della continua, il divieto resta pieno.
La doppia striscia continua non cambia la regola in modo sostanziale rispetto alla striscia singola. In entrambi i casi è vietato oltrepassare la linea di mezzeria per sorpassare, invertire la marcia o svoltare. La doppia striscia serve soprattutto a rafforzare visivamente il divieto.
Quanto costa oltrepassare la striscia continua
L’articolo 146 del Codice della Strada punisce chi non rispetta la segnaletica con una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro. A questa si aggiunge la decurtazione di 2 punti dalla patente, prevista dall’articolo 126-bis.
La sanzione scatta anche senza un vero sorpasso. Basta oltrepassare la striscia continua, per esempio con un’invasione momentanea della linea.
|Violazione
|Articolo
|Multa
|Punti decurtati
|Oltrepassare una striscia continua
|146
|da 42 a 173 euro
|2
|Sorpasso vietato in curva o su dosso
|148, comma 16
|da 167 a 665 euro
|10
Il sorpasso vietato nelle situazioni dell’articolo 148, comma 16, come in prossimità di curve o dossi, comporta anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.
Perché una sola manovra può valere due infrazioni
Secondo la Corte di Cassazione, chi supera un altro veicolo attraversando la striscia continua e occupando la corsia di sinistra commette il cosiddetto sorpasso contromano. In questo caso il conducente viola due norme con un solo gesto.
La prima è l’articolo 146, comma 2, per il mancato rispetto della striscia continua. La seconda è l’articolo 143, che vieta la circolazione contromano.
Domande frequenti
Si può sorpassare con la striscia continua?
Sì, se il conducente completa il sorpasso senza oltrepassare la linea. Il Codice della Strada vieta di valicare la striscia continua, non la manovra in sé. Il cartello verticale di divieto di sorpasso, invece, va rispettato comunque.
Quanti punti si perdono se si oltrepassa la striscia continua?
Oltrepassare una striscia continua comporta la decurtazione di 2 punti dalla patente, prevista dall’articolo 126-bis del Codice della Strada. A questi si aggiunge una multa da 42 a 173 euro, secondo l’articolo 146. La sanzione scatta anche con un’invasione momentanea della linea, senza un vero sorpasso.
Quanto costa il sorpasso vietato in curva o su un dosso?
Il sorpasso vietato in prossimità di curve o dossi, previsto dall’articolo 148, comma 16, comporta una multa da 167 a 665 euro e la perdita di 10 punti dalla patente. Prevede anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.
Quando si può oltrepassare una striscia continua?
L’articolo 40, comma 4, del Codice della Strada lo consente quando una striscia continua ne affianca una discontinua. I conducenti che marciano alla destra della striscia discontinua possono oltrepassarle entrambe. Per chi si trova dal lato della continua il divieto resta pieno.
La doppia striscia continua è più severa di quella singola?
Non in modo sostanziale. Sia con la striscia singola sia con la doppia è vietato oltrepassare la linea di mezzeria per sorpassare, invertire la marcia o svoltare. La doppia striscia serve soprattutto a rafforzare visivamente il divieto.
Immagine di repertorio
Lascia un commento