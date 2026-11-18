Il sorpasso vietato in prossimità di curve o dossi, previsto dall’articolo 148, comma 16, comporta una multa da 167 a 665 euro e la perdita di 10 punti dalla patente. Prevede anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.

La doppia striscia continua è più severa di quella singola?

Non in modo sostanziale. Sia con la striscia singola sia con la doppia è vietato oltrepassare la linea di mezzeria per sorpassare, invertire la marcia o svoltare. La doppia striscia serve soprattutto a rafforzare visivamente il divieto.