di Redazione ZON

In sintesi. Una variante genetica ereditata dai Neanderthal riduce di circa 0,85 centimetri cubi, per ogni copia, il volume del lobo occipitale. Lo indica uno studio del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, a cui ha partecipato Svante Pääbo. La stessa variante è associata a un rischio di schizofrenia inferiore del 5% per ogni copia ereditata.

I punti chiave La variante ereditata dai Neanderthal è una microdelezione di quattro nucleotidi sul cromosoma 14, vicino al gene Daam1.

Ogni copia della variante riduce il lobo occipitale di circa 0,85 centimetri cubi nelle persone moderne che la portano.

Ogni copia della variante è associata a un rischio di schizofrenia inferiore del 5%, ma si tratta di una correlazione.

La delezione era presente in tutti e cinque i Neanderthal analizzati e assente nei due denisoviani confrontati.

Lo studio non ha trovato correlazioni significative tra la variante e l’intelligenza generale o il livello di istruzione.

Una variante genetica ereditata dai Neanderthal riduce il volume dei lobi occipitali nel cervello di chi la porta. Lo indica uno studio del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, a cui ha partecipato il genetista svedese Svante Pääbo, premio Nobel per la Medicina nel 2022.

La stessa variante è associata a un rischio di schizofrenia inferiore del 5% per ogni copia ereditata. È una correlazione: può dipendere dalle dimensioni del lobo occipitale o da fattori ancora sconosciuti.

Che cos’è il lobo occipitale e perché i Neanderthal lo avevano diverso

Il lobo occipitale si trova nella parte posteriore della scatola cranica e ospita la corteccia visiva, l’area del cervello che elabora ciò che vediamo.

I cervelli dei Neanderthal erano grandi quanto i nostri, e a volte superiori in volume complessivo. La differenza stava nella forma: i crani dei Neanderthal erano allungati, quelli dei Sapiens sono tondeggianti.

I fossili offrono poche indicazioni sui tessuti molli. Per questo Pääbo e il collega Hugo Zeberg hanno analizzato direttamente le istruzioni genetiche che guidano lo sviluppo del sistema nervoso.

Come i ricercatori hanno riconosciuto la variante come un’eredità Neanderthal

Il punto di partenza sono state quattro varianti genetiche associate al volume del lobo occipitale nelle popolazioni umane attuali. Tre di queste compaiono anche nell’Africa subsahariana, dove vivono popolazioni mai entrate in contatto con i Neanderthal.

La quarta è una microdelezione di quattro nucleotidi sul cromosoma 14, vicino al gene Daam1. In Africa subsahariana questa variante è assente.

I ricercatori hanno confrontato la variante con il genoma di cinque Neanderthal e due denisoviani. La delezione era presente in tutti i Neanderthal e assente nei denisoviani.

Il segmento di Dna intorno alla variante è lungo circa 60.000 lettere genetiche. Questa lunghezza ha escluso un’origine da un antenato comune più antico. La variante è quindi entrata nel genoma umano con gli incroci avvenuti in Europa, dopo l’uscita dall’Africa.

Perché un lobo occipitale più piccolo non contraddice i Neanderthal

Le persone moderne che portano la delezione hanno un lobo occipitale ridotto di circa 0,85 centimetri cubi per ogni copia della variante. I Neanderthal, invece, avevano lobi occipitali proporzionalmente più ampi dei Sapiens.

Secondo Zeberg, l’anatomia del cervello dipende da moltissimi geni e da altri fattori, come la dimensione degli occhi e del corpo. Per questo, spiega, una singola variante Neanderthal non deve necessariamente riflettere l’intera anatomia di quella specie.

Che cosa dicono i dati su schizofrenia, intelligenza e istruzione

I ricercatori hanno analizzato un ampio set di dati dello Psychiatric Genomics Consortium, una collaborazione internazionale dedicata alle basi genetiche dei disturbi psichiatrici. I portatori della variante Neanderthal hanno un rischio di schizofrenia inferiore del 5% per ciascuna copia ereditata.

Lo studio non ha trovato correlazioni significative tra la variante e l’intelligenza generale o il livello di istruzione. Il dato indica che piccole variazioni localizzate del volume cerebrale non influenzano in modo diretto le capacità cognitive complessive.