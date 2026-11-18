di Redazione ZON

In sintesi. Il 18 novembre 2026 Paolo Fox, astrologo, indica per i dodici segni zodiacali, dall’Ariete ai Pesci, una giornata con Luna favorevole a Scorpione e Pesci e qualche confusione per Vergine e Sagittario. Le previsioni sono riprese da Radio Lattemiele e sintetizzate da ZON.it; l’oroscopo è una forma di intrattenimento senza valore predittivo.

I punti chiave Paolo Fox indica per lo Scorpione, il 18 novembre 2026, una bella Luna con buone intuizioni e notizie positive.

Paolo Fox prevede per i Pesci una bella Luna che aiuta flirt, incontri e riconciliazioni.

Secondo Paolo Fox la Vergine vive un po’ di confusione sul lavoro tra il 18 e il 19 novembre 2026, a causa della Luna.

Secondo Paolo Fox il Sagittario ha impegni e responsabilità che portano confusione per 48 ore, il 18 e il 19 novembre 2026.

Paolo Fox definisce molto interessante per il Capricorno la giornata del 18 novembre 2026, adatta ad accordi, trattative e programmi futuri.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 18 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni qui riportate sono quelle di Paolo Fox per il 18 novembre 2026, tratte dall’oroscopo ufficiale diffuso da Radio Lattemiele. ZON.it ne riferisce il contenuto segno per segno, con parole proprie. Si tratta di un testo di intrattenimento.

♈ Ariete

Si profila una rivincita, con strategie nuove e possibilità di ripartire dopo uno stop di mesi. In amore passione, ma con una storia recente meglio non correre.

♉ Toro

Possibile qualche delusione per riconoscimenti o incarichi non arrivati, anche se il lavoro svolto può risultare interessante. Giove indica ritardi; consigliato frequentare persone positive.

♊ Gemelli

Troppi impegni possono generare confusione. In amore voglia di novità, senza dimenticare chi è accanto; attenzione ai rapporti con Vergine e Pesci.

♋ Cancro

C’è un malinteso da chiarire, spiegando le proprie ragioni. Negli ultimi dieci giorni alcune situazioni potrebbero essere state delicate: anche dicendo la verità con sincerità, si rischia di passare dalla parte del torto per i modi usati. In amore nuove emozioni attese da dicembre.

♌ Leone

Il consiglio è valorizzare le proprie capacità senza rincorrere di continuo l’approvazione altrui. Il segno viene descritto come un protagonista, e a un protagonista serve il pubblico per proseguire. Weekend annunciato come molto favorevole per coppie e single.

♍ Vergine

Un po’ di confusione sul lavoro tra oggi e domani è ritenuta normale, a causa di una Luna che porta piccole difficoltà e qualche ripensamento. In amore prudenza; meglio ridurre impegni e ansia.

♎ Bilancia

Giornate favorevoli ai chiarimenti, soprattutto per chi vuole far valere le proprie idee; da controllare collaborazioni e accordi. In amore Sagittario e Gemelli possono rivelarsi segni intriganti.

♏ Scorpione

Buone intuizioni e notizie positive, con una bella Luna oggi. Dicembre favorisce le passioni: a chi ha un interesse nel cuore il consiglio è di farsi avanti. Spazio per incontri, riconciliazioni e umore migliore.

♐ Sagittario

Oggi e domani impegni e responsabilità portano confusione, limitata a queste 48 ore. Si può pensare a un cambiamento se si è insoddisfatti, ma senza agire d’istinto. In amore da chiarire una situazione, forse con una distanza da colmare.

♑ Capricorno

Giornata molto interessante per accordi, trattative e programmi futuri, senza fretta. Gli incontri con Scororpione e Pesci, anche in famiglia, sono un tema ricorrente. Da dicembre possibile slancio in amicizie e sentimenti; utile delegare di più e rilassarsi.

♒ Acquario

Si consiglia di riordinare le attività quotidiane. In arrivo un weekend favorevole per i sentimenti, da organizzare fin d’ora; possibili novità entro fine novembre. Utili pace e contatto con la natura.

♓ Pesci

Intuizioni, creatività e iniziative nuove favorite. Una bella Luna aiuta flirt, incontri e riconciliazioni; spazio ad arte, musica e attività piacevoli.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 18 novembre 2026? Paolo Fox indica per il 18 novembre 2026 una Luna favorevole a Scorpione e Pesci, con intuizioni, incontri e riconciliazioni. Prevede invece confusione per Vergine e Sagittario, mentre i Gemelli rischiano di avere troppi impegni. Le previsioni per tutti i dodici segni sono riportate segno per segno nell’articolo. Quali segni hanno la Luna favorevole il 18 novembre 2026? Secondo Paolo Fox il 18 novembre 2026 hanno una bella Luna lo Scorpione e i Pesci. Per lo Scorpione porta buone intuizioni e notizie positive. Per i Pesci aiuta flirt, incontri e riconciliazioni. Quali segni hanno confusione il 18 novembre 2026? Secondo Paolo Fox la Vergine ha un po’ di confusione sul lavoro tra il 18 e il 19 novembre 2026, per una Luna che porta piccole difficoltà. Anche il Sagittario ha confusione per impegni e responsabilità, limitata a 48 ore. Ai Gemelli Paolo Fox segnala troppi impegni che possono generare confusione. Dove si trova l’oroscopo ufficiale di Paolo Fox? L’oroscopo ufficiale di Paolo Fox è diffuso da Radio Lattemiele. ZON.it ne riporta una sintesi redazionale, scritta con parole proprie, segno per segno. L’oroscopo di Paolo Fox ha valore predittivo? No, l’oroscopo è una forma di intrattenimento e le previsioni non hanno valore predittivo. Non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Fonte: Radio Lattemiele