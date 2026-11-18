di Redazione ZON

In sintesi. Il 18 novembre 2026 la sonda Voyager 1 della NASA raggiunge una distanza di un giorno luce dalla Terra, circa 25,9 miliardi di chilometri. Un comando radio inviato alla sonda impiega 24 ore ad arrivare e la risposta altre 24, quindi ogni scambio richiede quasi 48 ore. Voyager 1, lanciata nel 1977, comunica ancora.

I punti chiave Il 18 novembre 2026 la sonda Voyager 1 della NASA arriva a un giorno luce dalla Terra, circa 25,9 miliardi di chilometri.

Un comando inviato a Voyager 1 impiega 24 ore ad arrivare e la risposta altre 24, quindi ogni scambio richiede quasi 48 ore.

I tre generatori termoelettrici a radioisotopi di Voyager 1 forniscono 220-225 watt, contro i circa 470 watt del lancio.

Voyager 1 ha attraversato l’eliopausa il 25 agosto 2012 ma è ancora nel sistema solare: la nube di Oort, mai osservata direttamente, avrebbe il bordo interno tra 2.000 e 5.000 unità astronomiche dal Sole.

Il 19 novembre 2026 alle 18:00 italiane il Jet Propulsion Laboratory della NASA, in California, incontra i media sullo stato di Voyager 1 e Voyager 2.

Il 18 novembre 2026 la sonda Voyager 1 della NASA arriva a un giorno luce dalla Terra, circa 25,9 miliardi di chilometri: un segnale radio impiega 24 ore per raggiungerla.

Perché un giorno luce cambia il modo di parlare con la sonda

Un giorno luce è la distanza che la luce percorre nel vuoto in 24 ore. Un comando inviato a Voyager 1 arriva a destinazione dopo 24 ore, e la risposta ne impiega altre 24 per tornare sulla Terra.

Suzy Dodd, project manager della missione Voyager al Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, propone un esempio. Se si invia alle 8 del mattino un «Buongiorno, Voyager 1», la risposta arriva sulla Terra due giorni dopo, verso le 8. Ogni scambio di battute richiede quasi 48 ore.

La distanza di 25,9 miliardi di chilometri equivale a circa 70.000 volte quella tra la Terra e la Luna. Manuel Floris, direttore scientifico del Planetario dell’Unione Sarda, osserva: «Mai nessuna sonda era arrivata a quella distanza, tantomeno una sonda attiva».

Le fonti indicano orari diversi per il traguardo: le 10:16 e le 11:16 in Italia. Il JPL avverte che i movimenti di sonda e Terra intorno al Sole possono spostare leggermente l’ora esatta, mentre la data resta il 18 novembre 2026.

Come fa una sonda del 1977 a trasmettere ancora dati

Voyager 1 punta verso la Terra un’antenna larga 3,7 metri e trasmette segnali estremamente deboli. A riceverli è la Deep Space Network della NASA, una rete di grandi antenne in California, Spagna e Australia.

L’energia arriva da tre generatori termoelettrici a radioisotopi alimentati dal decadimento del plutonio-238. Al lancio producevano circa 470 watt, oggi ne forniscono 220-225.

Per risparmiare energia la NASA ha spento negli anni la maggior parte degli strumenti scientifici, telecamere comprese. L’ultima fotografia di Voyager 1 è il «Pale Blue Dot», la Terra come puntino azzurro, scattata il 14 febbraio 1990.

Voyager 1 è fuori dall’eliosfera, ma non ha lasciato il sistema solare

Il 25 agosto 2012 Voyager 1 ha attraversato l’eliopausa, il confine dell’eliosfera, ed è diventata il primo oggetto costruito dall’uomo nello spazio interstellare. Oggi viaggia a circa 17 chilometri al secondo rispetto al Sole e si allontana di circa 3,5 unità astronomiche all’anno.

La gravità del Sole agisce però ben oltre l’eliopausa. La nube di Oort, mai osservata direttamente, avrebbe il bordo interno tra 2.000 e 5.000 unità astronomiche dal Sole e quello esterno tra 10.000 e 100.000.

Voyager 1 raggiungerebbe il bordo interno della nube tra circa 300 anni e impiegherebbe fino a 30.000 anni ad attraversarla. È molto improbabile che i suoi strumenti funzionino ancora.

Sonda Lancio Uscita dall’eliosfera Un giorno luce dalla Terra Voyager 1 5 settembre 1977 25 agosto 2012 18 novembre 2026 Voyager 2 20 agosto 1977 dicembre 2018 novembre 2035 (stima)

Secondo le stime più prudenti della NASA, non è certo che Voyager 2 sia ancora operativa nel novembre 2035.

A bordo di entrambe le Voyager c’è il Golden Record, un disco di rame rivestito d’oro di circa 30 centimetri. Contiene immagini, suoni naturali, musiche e saluti in 55 lingue, selezionati da un gruppo di lavoro coordinato dall’astronomo Carl Sagan.

Cosa succede adesso: luce dorata e conferenza dal JPL

La NASA ha invitato il pubblico a partecipare, la sera del 18 novembre 2026 dopo il tramonto, all’iniziativa «Shine Bright for Voyager’s Light-Day». Un sito dedicato mostra su smartphone e tablet la sigla VGR in codice Morse. Foto e video vanno condivisi sui social con il tag @NASA.

Il 19 novembre 2026 alle 18:00 italiane il JPL, in California, ospita un incontro con i responsabili della missione sullo stato di Voyager 1 e Voyager 2. Seguono le domande dei media e l’anteprima del documentario «Voyager» di NASA+, in uscita nel 2027, anno del cinquantesimo anniversario della missione.

Domande frequenti Quanto tempo impiega un segnale per arrivare a Voyager 1? Un segnale radio impiega 24 ore per raggiungere Voyager 1, perché la sonda NASA è a un giorno luce dalla Terra, circa 25,9 miliardi di chilometri. La risposta impiega altre 24 ore a tornare, quindi ogni scambio richiede quasi 48 ore. A che distanza dalla Terra si trova Voyager 1? Il 18 novembre 2026 Voyager 1 si trova a circa 25,9 miliardi di chilometri dalla Terra, un giorno luce. È una distanza pari a circa 70.000 volte quella tra la Terra e la Luna. Come fa Voyager 1 a funzionare ancora dopo il lancio del 1977? Voyager 1 è alimentata da tre generatori termoelettrici a radioisotopi a plutonio-238, che oggi forniscono 220-225 watt contro i circa 470 del lancio. La NASA ha spento negli anni la maggior parte degli strumenti scientifici per risparmiare energia. I segnali, molto deboli, partono da un’antenna di 3,7 metri e sono ricevuti dalla Deep Space Network. Voyager 1 è uscita dal sistema solare? No. Il 25 agosto 2012 Voyager 1 ha attraversato l’eliopausa, il confine dell’eliosfera, ed è diventata il primo oggetto costruito dall’uomo nello spazio interstellare. È però ancora sotto l’influenza della gravità del Sole: raggiungerebbe il bordo interno della nube di Oort tra circa 300 anni. Quando Voyager 2 sarà a un giorno luce dalla Terra? Per Voyager 2 il traguardo di un giorno luce dalla Terra è stimato nel novembre 2035. Secondo le stime più prudenti della NASA, non è certo che la sonda sia ancora operativa in quella data.