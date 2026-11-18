di Redazione ZON

In sintesi. Secondo Eurostat, nel 2025 la retribuzione media annua lorda in Italia è stata di 34.213 euro, contro i 35.125 euro della Spagna e i 37.586 euro della Slovenia. La media dell’Unione europea è di circa 41.500 euro. L’Italia è al tredicesimo posto tra i 26 Paesi dell’Unione europea con dati confrontabili.

I punti chiave Secondo Eurostat, la retribuzione media annua lorda in Italia nel 2025 è di 34.213 euro.

Nel 2025 la differenza tra la retribuzione media italiana e quella spagnola è di circa 900 euro all’anno, mentre quella con la Slovenia supera i 3.300 euro.

La Slovenia ha superato l’Italia per retribuzione media nel 2023, la Spagna nel 2024.

Nel 2025 l’indice Eurostat dei prezzi dei consumi delle famiglie (UE = 100) è 97,1 in Italia, 91,6 in Spagna e 89,3 in Slovenia, con dati ancora provvisori.

Secondo l’Istat, a ottobre 2026 i prezzi al consumo in Italia sono aumentati del 5,5% su base annua.

Nel 2025 la retribuzione media annua lorda in Italia è stata di 34.213 euro, contro i 35.125 euro della Spagna e i 37.586 euro della Slovenia, secondo i dati Eurostat. La media dell’Unione europea è di circa 41.500 euro.

Come è cambiato il confronto tra Italia, Spagna e Slovenia dal 2022

Nel 2022 lo stipendio medio lordo italiano era più alto di quello spagnolo e di quello sloveno. La Slovenia ha superato l’Italia nel 2023, la Spagna nel 2024.

Paese 2022 (euro) 2025 (euro) Italia 31.849 34.213 Spagna 30.806 35.125 Slovenia 30.226 37.586

Nel 2025 la differenza tra Italia e Spagna è di circa 900 euro all’anno. Quella tra Italia e Slovenia supera i 3.300 euro.

Secondo Eurostat l’Italia è al tredicesimo posto tra i 26 Paesi dell’Unione europea con dati confrontabili, tra Malta e Lituania. In testa c’è il Lussemburgo con circa 85.600 euro, davanti a Danimarca (73.500) e Irlanda (64.400).

I prezzi in Italia risultano più alti che in Spagna e in Slovenia

Gli indici Eurostat sui livelli dei prezzi pongono la media dell’Unione europea uguale a 100. Per il 2025, con dati ancora provvisori, i prezzi dei consumi delle famiglie sono a 97,1 in Italia, 91,6 in Spagna e 89,3 in Slovenia.

Indice prezzi 2025 (UE = 100) Italia Spagna Slovenia Consumi delle famiglie 97,1 91,6 89,3 Prodotti alimentari 103,3 94,9 100,1

Gli indici Eurostat confrontano il costo di un paniere equivalente in uno stesso anno. Non misurano l’aumento dei prezzi nel tempo. I dati definitivi sono attesi entro la fine del 2026.

Potere d’acquisto, inflazione e casa pesano sul bilancio delle famiglie

Secondo l’OCSE, nel primo trimestre del 2026 le retribuzioni reali italiane erano inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021. Rispetto allo stesso trimestre del 2025 sono cresciute dell’1,3%.

Secondo l’Istat, a ottobre 2026 i prezzi al consumo sono aumentati del 5,5% su base annua. A settembre l’aumento era del 4,2%, mentre la stima preliminare di ottobre indicava il 5,4%.

Per l’Istat, le spese per abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili valgono il 36% della spesa media delle famiglie italiane. La voce comprende anche gli affitti figurativi delle case di proprietà, che non sono uscite effettive di denaro.

Cosa misurano e cosa non misurano i dati sugli stipendi

Le cifre Eurostat sono valori medi e non indicano lo stipendio di ogni lavoratore. Sono retribuzioni lorde, al lordo di tasse e contributi, e non sono corrette per l’inflazione. Le retribuzioni a tempo parziale sono convertite in equivalenti a tempo pieno.