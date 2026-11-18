di Redazione ZON

In sintesi. Outer Banks 5, la quinta e ultima stagione della serie Netflix, è disponibile sulla piattaforma dal 20 agosto 2026. Il ciclo finale conta sei episodi e chiude la storia dei Pogue, iniziata nel 2020. Il cast principale comprende otto interpreti, tra cui Chase Stokes e Madelyn Cline.

I punti chiave Outer Banks 5, quinta e ultima stagione della serie Netflix, è disponibile sulla piattaforma dal 20 agosto 2026.

La quinta stagione di Outer Banks è composta da sei episodi e chiude la storia dei Pogue iniziata nel 2020.

Il cast principale di Outer Banks 5 comprende otto interpreti, tra cui Chase Stokes (John B) e Madelyn Cline (Sarah).

Tony Crane e Cullen Moss diventano series regular nella quinta stagione di Outer Banks.

I creatori Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke definiscono la quinta stagione di Outer Banks “la migliore stagione di sempre”.

Outer Banks 5, l’ultima stagione della serie Netflix, è disponibile sulla piattaforma dal 20 agosto 2026. Il ciclo finale è composto da sei episodi e chiude la storia dei Pogue, iniziata nel 2020.

Cosa promette il finale di Outer Banks senza rivelare la trama

I creatori di Outer Banks, Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke, assicurano ai fan che la quinta stagione sarà “la migliore stagione di sempre”. Le anticipazioni indicano che gli episodi finali risponderanno alle domande rimaste in sospeso.

Nella quinta stagione di Outer Banks la trama si sposta verso nuove ambientazioni e introduce nuovi personaggi. I protagonisti affrontano sfide sempre più grandi, che potrebbero portare alla conclusione della loro lunga ricerca del tesoro. Questo pezzo non rivela gli sviluppi della storia.

Da dove ripartono i Pogue dopo la quarta stagione

Dopo aver trovato l’oro di El Dorado, i Pogue erano tornati alle Outer Banks con l’idea di una vita tranquilla. Nella quarta stagione, dopo un salto temporale, nuove difficoltà economiche li hanno spinti a seguire la pista di un tesoro nascosto in Marocco, la mitica Corona Blu.

La quarta stagione di Outer Banks è uscita in due parti. Il secondo ciclo di episodi è stato rilasciato il 7 novembre 2024 e, per Netflix, ha portato la serie a nuovi record di visualizzazioni.

Chi torna nel cast e quali volti nuovi si sono aggiunti

Il cast principale di Outer Banks 5 comprende otto interpreti:

Chase Stokes (John B)

Madelyn Cline (Sarah)

Madison Bailey (Kiara)

Jonathan Daviss (Pope)

Drew Starkey (Rafe)

Carlacia Grant (Cleo)

Austin North (Topper)

Fiona Palomo (Sofia)

Tony Crane e Cullen Moss diventano series regular nella quinta stagione di Outer Banks.

Altri quattro personaggi sono entrati in scena nella quarta stagione: Chandler Groff (J. Anthony Crane), Dalia (Pollyanna McIntosh), Hollis Robinson (Brianna Brown) e Lightner (Rigo Sanchez). Hollis Robinson è un’agente immobiliare dell’isola che in passato ha lavorato con Ward Cameron e ora punta su Rafe per una nuova impresa.

Perché Outer Banks è diventata una delle serie più seguite di Netflix

Dal debutto nel 2020 Outer Banks ha unito avventura, mistero e amicizia in chiave teen drama. Ha colpito soprattutto i più giovani per il tono avventuroso e per la voglia di riscatto di protagonisti che arrivano dalle classi più disagiate.

L’idea della serie nacque da una foto di quattro adolescenti su una spiaggia durante un blackout. Da quello spunto è venuta fuori una storia durata cinque stagioni.

Sul ritorno al set i creatori hanno dichiarato a Tudum, il sito ufficiale di Netflix: “Siamo al settimo cielo all’idea di intraprendere un ultimo viaggio con i Pogues. Tornare sul set è un’esperienza agrodolce. Non vediamo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo in serbo: sarà un viaggio selvaggio”.

Domande frequenti Quando esce Outer Banks 5 su Netflix? Outer Banks 5 è disponibile su Netflix dal 20 agosto 2026. È la quinta e ultima stagione della serie. Quanti episodi ha Outer Banks 5? Outer Banks 5 è composta da sei episodi. Il ciclo finale chiude la storia dei Pogue, iniziata nel 2020. Chi c’è nel cast di Outer Banks 5? Il cast principale di Outer Banks 5 comprende otto interpreti: Chase Stokes (John B), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Drew Starkey (Rafe), Carlacia Grant (Cleo), Austin North (Topper) e Fiona Palomo (Sofia). Tony Crane e Cullen Moss diventano series regular nella quinta stagione. Outer Banks 5 è l’ultima stagione? Sì, Outer Banks 5 è l’ultima stagione della serie Netflix. Con i suoi sei episodi chiude la storia dei Pogue, iniziata nel 2020 e durata cinque stagioni. Cosa è successo nella quarta stagione di Outer Banks? Nella quarta stagione di Outer Banks, dopo un salto temporale, nuove difficoltà economiche hanno spinto i Pogue a seguire la pista di un tesoro nascosto in Marocco, la mitica Corona Blu. La stagione è uscita in due parti e il secondo ciclo di episodi è stato rilasciato il 7 novembre 2024.