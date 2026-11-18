di Redazione ZON

In sintesi. L’11 novembre 2026 l’utente sudafricano Ed ha pubblicato su X il regalo di Vanesa a Langa: il videogioco GTA 6, con un contratto di quattro clausole da rispettare per giocare. Il post ha superato i 6 milioni di visualizzazioni, mentre l’uscita di GTA 6 su console è fissata al 19 novembre 2026.

I punti chiave Vanesa ha regalato GTA 6 a Langa insieme a un contratto con quattro clausole da rispettare per poter giocare.

Il post di Ed su X, pubblicato l’11 novembre 2026, ha superato i 6 milioni di visualizzazioni.

Il regalo di Vanesa comprendeva un codice digitale per scaricare il gioco e un poster dedicato a Vice City.

Una delle quattro clausole impone a Langa di non dedicare a GTA 6 più del 50% del proprio tempo.

GTA 6, nuovo capitolo della saga di Rockstar Games, esce su console il 19 novembre 2026 dopo tredici anni di attesa.

Una coppia è diventata virale su X: la fidanzata, Vanesa, ha regalato GTA 6 al compagno insieme a un contratto con quattro clausole da rispettare per poter giocare.

Il post è stato pubblicato l’11 novembre 2026 da Ed, utente sudafricano, e ha superato i 6 milioni di visualizzazioni. Il regalo comprendeva un codice digitale per scaricare il gioco e un poster dedicato a Vice City.

Le quattro clausole che il giocatore deve rispettare

Nel documento, un accordo tra Vanesa, indicata come «fidanzata affettuosa», e Langa, definito «il giocatore», si legge: «Vanesa regala con amore il gioco GTA VI a Langa, in cambio di una serie di promesse vincolanti per preservare il rapporto di coppia».

Clausola Cosa prevede Controllo periodico Il giocatore deve farsi vivo con Vanesa almeno una volta ogni poche ore. Pausa obbligatoria Il giocatore mette in pausa la partita ogni volta che Vanesa gli parla. Gestione del tempo Il giocatore non può dedicare al videogioco più del 50% del proprio tempo. Contatto con la realtà Il giocatore deve ricordare che Lucia, protagonista di GTA 6, non è la sua vera fidanzata e che Vanesa resta la priorità.

Sul limite del 50%, le fonti consultate usano formule diverse: in una si parla di tempo libero, nell’altra di tempo giornaliero.

Perché GTA 6 è il gioco più atteso del momento

Grand Theft Auto VI, noto come GTA 6, è il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games. Esce su console il 19 novembre 2026, dopo tredici anni di attesa.

Le prevendite di GTA 6 avrebbero già superato il miliardo di dollari. Le richieste di ferie per giovedì 19 novembre 2026 sarebbero aumentate del 32% rispetto allo stesso giorno del 2025.

In questo clima, la trovata di Vanesa gioca d’anticipo sul rischio che il lancio monopolizzi le serate di coppia.

Come hanno reagito gli utenti sui social

Il post ha diviso gli utenti in due gruppi. Una parte ha applaudito l’idea di Vanesa e l’ha giudicata il regalo perfetto.

Un’altra parte ha ironizzato sulla necessità di un vero ufficio legale per gestire le sessioni di gioco.

Domande frequenti Quali sono le regole del contratto per giocare a GTA 6? Il contratto tra Vanesa e Langa prevede quattro clausole: controllo periodico, pausa obbligatoria, gestione del tempo e contatto con la realtà. Langa deve farsi vivo con Vanesa, mettere in pausa la partita quando lei gli parla, non dedicare al gioco più del 50% del proprio tempo e ricordare che Lucia, protagonista di GTA 6, non è la sua vera fidanzata. Chi ha pubblicato il post virale sul contratto per GTA 6? Il post è stato pubblicato su X l’11 novembre 2026 da Ed, utente sudafricano. Ha superato i 6 milioni di visualizzazioni e mostra il regalo di Vanesa a Langa. Quando esce GTA 6? GTA 6, il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games, esce su console il 19 novembre 2026. L’uscita arriva dopo tredici anni di attesa. Cosa comprendeva il regalo di Vanesa a Langa? Il regalo comprendeva un codice digitale per scaricare GTA 6 e un poster dedicato a Vice City. Insieme c’era il contratto con le quattro clausole che Langa deve rispettare per poter giocare. Come hanno reagito gli utenti al contratto per GTA 6? Gli utenti si sono divisi in due gruppi. Una parte ha applaudito l’idea di Vanesa e l’ha giudicata il regalo perfetto, un’altra ha ironizzato sulla necessità di un vero ufficio legale per gestire le sessioni di gioco.