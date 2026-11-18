di Redazione ZON

In sintesi. Charlotte Casiraghi, ospite di Serena Bortone a «Stai Serena» su Radio2, ha detto che la cosa che le fa più paura è l’indifferenza, cioè la mancanza di empatia. Charlotte Casiraghi ne ha parlato presentando La crepa, saggio filosofico sulla fragilità pubblicato da La Nave di Teseo.

I punti chiave Charlotte Casiraghi dice a Radio2 che la cosa che le fa più paura è l’indifferenza, cioè la mancanza di empatia.

La crepa è un saggio filosofico pubblicato da La Nave di Teseo, con al centro la fragilità.

Charlotte Casiraghi dice che ciò che l’ha ferita di più è essere stata ridotta a uno stereotipo, l’idea che per lei sia stato tutto facile.

Alla domanda di Serena Bortone su chi sia oggi, Charlotte Casiraghi ha risposto con una sola parola: «Indecisa».

Il film preferito di Charlotte Casiraghi tra quelli interpretati dalla nonna Grace Kelly è La finestra sul cortile.

Charlotte Casiraghi dice a Radio2 che la cosa che le fa più paura è l’indifferenza, cioè «la mancanza di empatia». Ne ha parlato a «Stai Serena» presentando il saggio La crepa.

Casiraghi è stata ospite di Serena Bortone nel programma di Radio2 in occasione dell’uscita di La crepa, saggio pubblicato da La Nave di Teseo.

Che cosa racconta Charlotte Casiraghi nel saggio La crepa

La crepa è un saggio filosofico che attraversa letteratura, filosofia, grandi passioni e riflessioni personali. Al centro c’è la fragilità, con le crepe che attraversano la vita di ciascuno. L’autrice è laureata in filosofia alla Sorbona.

Sulla fragilità Casiraghi dice: «Ho scoperto che la fragilità non è soltanto qualcosa da superare: può aiutarci a comprendere ciò che amiamo, ciò che temiamo di perdere e ciò che dà senso alla nostra vita».

Il dolore, nel libro, è letto attraverso la letteratura di Francis Scott Fitzgerald. Casiraghi afferma che non è possibile dare una giustificazione al dolore e che giustificarlo è pericoloso. Aggiunge che nel dolore si può imparare a essere più sensibili a quello degli altri.

Sul suo rapporto con la lettura, Casiraghi ricorda le storie di cavalli, in particolare «Black Beauty» e «Lo stallone nero». Le affascinavano il senso di libertà, l’avventura e il legame profondo tra esseri umani e animali.

Perché Casiraghi rifiuta di essere ridotta a uno stereotipo

Casiraghi dice che ciò che l’ha ferita di più è essere stata ridotta a uno stereotipo, l’idea che per lei sia stato tutto facile. «Alcuni pensano che avrei potuto semplicemente trascorrere la vita a bordo piscina», racconta.

Per Casiraghi i social network hanno un ruolo in questa riduzione. «Oggi c’è questa tendenza dei social network a ridurre le persone a delle caratteristiche e questo può diventare un motivo di violenza», dice. E aggiunge: «Siamo persone umane, uniche, e non una categoria».

Nel saggio l’identità è descritta come «una finzione, un assemblaggio, un collage, un arcipelago». Quando Serena Bortone le ha chiesto chi sia oggi Charlotte Casiraghi, la risposta è stata una parola sola: «Indecisa».

Casiraghi ricorda anche un episodio dell’adolescenza. Durante una colonia estiva leggeva e scriveva poesie, finché una coetanea le disse di essersi stancata dei suoi versi.

Madre ansiosa, il film di Grace Kelly e l’italiano del padre

Sulla maternità Casiraghi dice: «Penso di essere una madre ansiosa, perché vogliamo proteggere i nostri figli da ogni sofferenza». Vorrebbe trasmettere ai figli curiosità, indipendenza di pensiero e il coraggio di restare sensibili.

Casiraghi ha ricordato anche la nonna, l’attrice Grace Kelly, icona del cinema di Alfred Hitchcock. Il suo film preferito tra quelli interpretati dalla nonna è La finestra sul cortile.

Il passaggio più intimo riguarda il padre, Stefano Casiraghi, scomparso prematuramente. Nel libro Casiraghi racconta di avergli scritto delle lettere nei momenti di difficoltà.

«Forse il momento in cui mi sento più vicina a lui è quando parlo italiano».

Domande frequenti Che cos’è La crepa di Charlotte Casiraghi? La crepa è un saggio filosofico pubblicato da La Nave di Teseo. Attraversa letteratura, filosofia, grandi passioni e riflessioni personali, con al centro la fragilità e le crepe che attraversano la vita di ciascuno. Cosa ha detto Charlotte Casiraghi a Radio2 sull’indifferenza? Ospite di Serena Bortone a «Stai Serena», Charlotte Casiraghi ha detto che la cosa che le fa più paura è l’indifferenza, cioè la mancanza di empatia. Perché Charlotte Casiraghi si sente ridotta a uno stereotipo? Charlotte Casiraghi dice che ciò che l’ha ferita di più è l’idea che per lei sia stato tutto facile. Secondo lei i social network hanno un ruolo, perché tendono a ridurre le persone a delle caratteristiche, e questo può diventare un motivo di violenza. Qual è il film preferito di Charlotte Casiraghi tra quelli di Grace Kelly? Tra i film interpretati dalla nonna Grace Kelly, icona del cinema di Alfred Hitchcock, Charlotte Casiraghi preferisce La finestra sul cortile. Che rapporto ha Charlotte Casiraghi con la lingua italiana? Charlotte Casiraghi lega l’italiano al padre Stefano Casiraghi, scomparso prematuramente. Nel libro racconta di avergli scritto delle lettere nei momenti di difficoltà e dice che il momento in cui si sente più vicina a lui è quando parla italiano.