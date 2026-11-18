di Redazione ZON

In sintesi. Il 17 novembre 2026 Nvidia ha presentato conti trimestrali superiori alle attese: 2,68 dollari di risultato contro 2,48 previsti e 115,84 miliardi di dollari di fatturato contro 109,10 stimati. È il debutto di Colette Kress, direttrice finanziaria, come ceo ad interim, dopo l’uscita di Jensen Huang il 12 novembre 2026.

I punti chiave Nvidia ha registrato il 17 novembre 2026 un fatturato trimestrale di 115,84 miliardi di dollari, contro i 109,10 miliardi stimati dagli analisti.

Nvidia indica per il quarto trimestre un fatturato di 130 miliardi di dollari, contro i 125,1 miliardi attesi.

Colette Kress, direttrice finanziaria di Nvidia, è ceo ad interim dopo l’uscita di Jensen Huang il 12 novembre 2026.

Il presidente di Nvidia, Harvey Jones, ha dichiarato che il board non prevede di reintegrare Jensen Huang.

La Securities and Exchange Commission ha aperto un’indagine su Nvidia, secondo il Wall Street Journal, e le azioni di Nvidia sono scese di oltre il 10% da quando Huang è stato estromesso.

Nvidia ha presentato il 17 novembre 2026 conti trimestrali sopra le attese: 2,68 dollari contro 2,48 previsti e 115,84 miliardi di dollari di fatturato. È il debutto di Colette Kress come ceo ad interim.

Quanto hanno battuto le attese i conti di Nvidia

Il fatturato di Nvidia ha raggiunto 115,84 miliardi di dollari, a fronte dei 109,10 miliardi stimati. Anche per il quarto trimestre le previsioni dell’azienda superano quelle degli analisti.

Voce Risultato Nvidia Attese Risultato (dollari) 2,68 2,48 Fatturato trimestrale (miliardi di dollari) 115,84 109,10 Fatturato quarto trimestre (miliardi di dollari) 130 125,1

Kress, direttrice finanziaria di Nvidia, ha dichiarato: “La nostra roadmap procede come previsto e la nostra ambizione non è mai stata così grande”.

Perché il debutto di Kress fa discutere: Huang è stato allontanato

Jensen Huang ha lasciato la guida di Nvidia il 12 novembre 2026, dopo l’emersione di almeno due relazioni extraconiugali. Una riguarda una donna cinese, Alice Huang, sospettata di essere una spia di Pechino.

Poche ore prima dei conti, Huang ha scritto in una dichiarazione: “Se il consiglio di amministrazione dovesse ritenere che il mio ritorno sia nell’interesse dei nostri azionisti, dei dipendenti, dell’azienda e dell’America, sarei onorato di accogliere queste richieste e di tornare come ceo”. Ha anche ammesso di aver commesso “gravi errori nella mia vita privata” e si è impegnato a collaborare all’indagine indipendente condotta dal board.

Il presidente di Nvidia, Harvey Jones, ha risposto: “Il board non prevede di reintegrare Jensen Huang”. Il board ha annunciato inoltre un comitato permanente che supervisiona sicurezza nazionale, controlli sull’export e rischi legati al commercio globale.

Le indagini e le audizioni che pesano su Nvidia

La Securities and Exchange Commission (Sec) ha aperto un’indagine su Nvidia, secondo il Wall Street Journal. L’oggetto specifico non è ancora chiaro. Secondo alcune fonti, gli accertamenti riguardano anche l’eventualità che le comunicazioni dell’azienda abbiano tratto in inganno gli investitori.

Le azioni di Nvidia sono scese di oltre il 10% da quando Huang è stato estromesso dal ruolo di ceo.

Huang ha accettato di presentarsi il 1° dicembre 2026 a un’audizione a porte chiuse alla Camera degli Stati Uniti. Il 2 dicembre 2026 toccherà al capo legale di Nvidia, Tim Teter. Al centro ci sono i controlli sulle esportazioni di chip e le ripercussioni della relazione con la presunta spia.

Tra i temi c’è anche Megaspeed, società di data center di Singapore di cui Alice Huang era dirigente di vertice. I Dipartimenti del Commercio e di Giustizia degli Stati Uniti indagano dal 2024 sul rispetto delle norme sull’export, per il timore che i chip siano stati deviati verso la Cina.

Cosa dicono le fonti sulla struttura societaria

Secondo il Financial Times, la struttura societaria di Nvidia è “feudale” e “familiare”. I figli di Huang, Spencer e Madison, e il genero Nico Caprez hanno ancora posizioni apicali. Madison era una sorta di “capo di gabinetto” del padre, con “grande potere e notevole influenza”.

Il Wall Street Journal ha inoltre ricostruito l’attività di Kang Wei, marito di Alice Huang. Tra il 2021 e il 2024 gli investimenti proposti per la sua rete di data center hanno superato i 9 miliardi di dollari, con il sostegno del governo cinese.

Domande frequenti Chi è il ceo ad interim di Nvidia? Il ceo ad interim di Nvidia è Colette Kress, direttrice finanziaria dell’azienda. Ha debuttato nel ruolo il 17 novembre 2026, con la presentazione dei conti trimestrali. Jensen Huang aveva lasciato la guida di Nvidia il 12 novembre 2026. Come sono andati i conti trimestrali di Nvidia? Nvidia ha battuto le attese: il risultato è di 2,68 dollari contro 2,48 previsti. Il fatturato è di 115,84 miliardi di dollari, a fronte dei 109,10 miliardi stimati. Per il quarto trimestre Nvidia prevede un fatturato di 130 miliardi di dollari, contro i 125,1 miliardi attesi. Perché Jensen Huang ha lasciato Nvidia? Jensen Huang ha lasciato la guida di Nvidia il 12 novembre 2026, dopo l’emersione di almeno due relazioni extraconiugali. Una riguarda Alice Huang, donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. Huang ha ammesso “gravi errori nella mia vita privata” e si è impegnato a collaborare all’indagine indipendente condotta dal board. Jensen Huang tornerà a fare il ceo di Nvidia? Jensen Huang si è detto pronto a tornare come ceo di Nvidia, se il consiglio di amministrazione lo riterrà nell’interesse di azionisti, dipendenti, azienda e America. Il presidente di Nvidia, Harvey Jones, ha risposto che il board non prevede di reintegrarlo. Cosa indaga la Sec su Nvidia? Secondo il Wall Street Journal, la Securities and Exchange Commission ha aperto un’indagine su Nvidia, di cui non è chiaro l’oggetto specifico. Secondo alcune fonti, gli accertamenti riguardano anche l’eventualità che le comunicazioni di Nvidia abbiano tratto in inganno gli investitori.

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Fonte: ANSA · Il Sole 24 Ore